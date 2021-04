–

Enviamos nuestros corazones ardientes a Italia, donde nuestros compa帽eros siguen siendo perseguidos por el Estado. Nos reunimos para una foto solidaria en el Herderpark de Leipzig-Connewitz. En la pancarta est谩 escrito: Freedom for the prisoners of the Op. Bialystok / Freiheit fuer den Gefangenen Op. Bialystok / Libertad a lxs presxs de la Operaci贸n Bialystok

Un abrazo lleno de rabia y amor a Flavia, Nico y Roby, liberados hace unos d铆as, y a los dem谩s que a煤n esperan salir de las infames c谩rceles.

隆Por la anarqu铆a!

FUENTE: ROUND ROBIN

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A