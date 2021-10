Lejos aún la justicia para los pueblos indígenas de Abya Yala

Lejos a煤n la justicia para los pueblos ind铆genas de Abya Yala

Es tiempo de un Nuevo Contrato Social que incluya a los pueblos ind铆genas

Genaro Bautista / AIPIN

Para los pueblos ind铆genas, la justicia y el reconocimiento de sus derechos colectivos, a煤n est谩 lejos.

As铆 qued贸 de manifiesto en diversas participaciones durante el Foro Internacional 鈥淧rocesos de Reconocimiento Constitucional y justicia a Pueblos Ind铆genas en Las Am茅ricas鈥, celebrado el 27 de septiembre de este 2021, en el Pueblo Yaqui de Potam, Sonora, M茅xico.

Por ello es imperante un nuevo Contrato Social que incluya a los pueblos ind铆genas con plena participaci贸n pol铆tica y social, que adem谩s de enmarcarlo en instrumentos internacionales, sea algo que no siga dej谩ndose de lado, coincidieron invitados internacionales a este Foro organizado por el Gobierno de M茅xico.

Mirna Cunningham, Misquita de Nicaragua, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Ind铆genas de Am茅rica Latina y El Caribe (FILAC) al igual que el colombiano Gabriel Muyuy Jacanamejoy, del pueblo Inga, secretario t茅cnico del organismo, ratificaron que el reconocimiento de los derechos de los pueblos ind铆genas, parte del derecho a la libre determinaci贸n.

Muyuy, Secretario T茅cnico del FILAC, asegur贸 que la negaci贸n hist贸rica de nuestros derechos se mantiene hoy en d铆a.

Los pa铆ses, apunt贸, mantienen el desconocimiento de la diversidad 茅tnica y cultural; discriminaci贸n y exclusi贸n de la participaci贸n ind铆gena.

Por ello, enfatizaron, la brecha entre lo formal y la realidad es inmensa.

Ambos mencionaron que es tiempo de pasar del monoculturalismo al interculturalismo, y en esto es necesario que se reconozca el aporte ind铆gena a la reivindicaci贸n de sus derechos y procesos de paz.

Mirna Cunhingham, record贸 que en el caso de Nicaragua tiene 30 a帽os en que en la Costa Atl谩ntica se viene construyendo un proceso de autonom铆a.

Para la Presidenta del FILAC es urgente los procesos de dialogo con Estados y otros sectores para reconstruir en base a un nuevo contrato social.

Tanto Mirna, Gabriel, Ra煤l Illaquiche, ex diputado Ind铆gena en el Congreso de Ecuador; Mar铆a Eugenia Choque, ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia o Marcial Arias, Kuna de Panam谩, Consejero de Pol铆ticas de la Alianza Mundial de Pueblos Ind铆genas de Bosques Tropicales, a las poblaciones ind铆genas no se les regala nada y los derechos obtenidos se ha dado gracias a la lucha continua de sus pueblos y comunidades.

Cada d铆a se mantienen luchando por mantener su autonom铆a como el caso de los Yaquis, afirm贸 Mirna Cunningham, quien se帽ala que en la actualidad muchos pa铆ses como Bolivia, Nicaragua, Chile, Ecuador o Per煤, ya reconocen a los pueblos ind铆genas como sujetos de derecho p煤blico.

Este hecho, apunt贸, es un paso necesario para el acceso a la justicia del Estado en condiciones de igualdad con el resto de la poblaci贸n, donde se cuente con jueces, funcionarios, peritajes, traductores propios y que sus sistemas normativos sean reconocidos.

Ello se ve fortalecido como las formas de justicia prevista en los instrumentos internacionales seg煤n el art铆culo 23 de la Declaraci贸n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas (DNUDPI).

Este instrumento internacional garantiza el reconocimiento del derecho a la aplicaci贸n de la justicia ind铆gena lo que implica que las sociedades originarias son titulares del derecho colectivo como parte de su autonom铆a y libre determinaci贸n.

En las participaciones se reafirm贸 que los pueblos ind铆genas comparten una misma experiencia, como la colonizaci贸n, que no s贸lo los despoj贸 de una determinada forma de vida, sino que propici贸 fueran sujetos de abusos sistem谩ticos y estructurales a lo largo de la historia alrededor del mundo.

Recordaron que el D铆a Internacional de los Pueblos Ind铆genas este 9 de agosto de 2021, tuvo como lema 鈥淣o dejar a nadie atr谩s: los pueblos ind铆genas y el llamado a un nuevo contrato social鈥.

Un contrato social, explicaron, se considera un acuerdo no escrito que las sociedades hacen para cooperar por beneficios sociales y econ贸micos, y del que hist贸ricamente en muchos pa铆ses los pueblos ind铆genas han sido excluidos, siendo as铆 expulsados de sus tierras, debilitadas sus culturas y marginados de las actividades pol铆ticas y econ贸micas.

El Foro Internacional pretendi贸 ser un espacio de intercambio de experiencias, pr谩cticas y aprendizajes sobre procesos de di谩logo, reconocimiento constitucional y justicia con los pueblos ind铆genas, a fin de avanzar en los procesos de transformaci贸n de los Estados y por el bienestar de nuestros pueblos, pero en el que no se cont贸 con la participaci贸n anunciada de Francisco Cali, Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas de la ONU.

Mirna coment贸 que Nicaragua acepta los sistemas normativos que permite a las autoridades ind铆genas el uso de sus sistemas normativos propios.

Este proceso de reformas constitucionales inicio en los a帽os 80, mucho antes que existiera el Convenio 169 de la OIT o la Declaraci贸n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind铆genas.

No obstante, los ind铆genas de este pa铆s centroamericano lograron que en la Constituci贸n se reconozca el pluralismo jur铆dico y 茅tnico.

Incluso el derecho de los pueblos ind铆genas al desarrollo se asienta en los art铆culos 180 y 181 de la Constituci贸n pol铆tica de ese pa铆s.

Ya para 1987 se crea el Estatuto de Autonom铆a con 25 gobiernos territoriales ind铆genas quienes bajo su administraci贸n tienen a 300 territorios, y ya en la actualidad con leyes de pesca, forestal, lenguas, educaci贸n, de salud tradicional.

Es hasta mayo de 2010 cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua ratifico el Convenio 169 de la OIT y en la adopci贸n se incluy贸 el derecho del pueblo afrodescendiente.

Todas esas experiencias son parte del Plan Iberoamericano de los Pueblos Ind铆genas que se viene promoviendo desde el FILAC, con el prop贸sito de la homologaci贸n de las legislaciones nacionales que reconozcan los derechos ind铆genas.

Al igual que en Nicaragua, Gabriel Muyuy dijo que a estas alturas se puede decir que Colombia es un Estado social de derecho y una naci贸n multi茅tnica y pluricultural.

Las realidades que nos unen, se帽al贸 el Secretario T茅cnico del FILAC, es la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

El exsenador de Colombia mencion贸 que en su pa铆s tuvieron que pasar 30 a帽os de movilizaciones para esto.

Con la reforma de la constituci贸n de Colombia, se dio el reconocimiento de los derechos de los pueblos ind铆genas al territorio, identidad, dijo Gabriel Muyuy, al resaltar que el Convenio 169 de la OIT jug贸 un rol esencial.

Para 茅l, los Estados deben garantizar procesos de construcci贸n de democracias interculturales.

Refiri贸 que en su pa铆s el 33 por ciento de la mayor riqueza de biodiversidad est谩 en los pueblos ind铆genas de Colombia, pero que con todo y sus derechos incorporados en el Constituyente persiste el saqueo del petr贸leo, la miner铆a y explotaci贸n de los recursos naturales, sin consulta a los leg铆timos propietarios, en un pa铆s donde el racismo institucional est谩 vigente y el presupuesto para ellos es muy limitado.

En este 煤ltimo punto subray贸 que la buena voluntad no se ve y solo la Minga (Movilizaci贸n) con las tomas de carreteras ha logrado que se les asigne mayor presupuesto.

El caso de Colombia no es diferente a Ecuador, donde los pueblos ind铆genas han sufrido discriminaci贸n, desconocimiento y asesinato o encarcelamiento de sus l铆deres por la defensa de sus territorios.

Ra煤l Illaquiche, ex diputado Ind铆gena en el Congreso de Ecuador, indic贸 que, pese a que en pa铆ses como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, ya se reconoce en las Constituciones que su realidad es distinta.

El desaf铆o, expuso, es materializar lo que se estipula en la Constituci贸n, dado que el Estado no quiere respetar esos derechos ganados.

As铆, el sentir de las participaciones internacionales es que no basta estar en las leyes, en las Constituciones, sino hacer que de manera pr谩ctica cuenten con lo necesario incluido el rubro presupuestal para su desarrollo.

Y lograr que la Consulta con consentimiento libre, previa e informada sea una realidad y no se les contin煤e despojando de sus territorios.