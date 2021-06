L’EMPRESA PRETÉN EXCLOURE LA CGT DE LA NEGOCIACIÓ DE LA RLT

–

June 14, 2021

CGT DE PARCS I JARDINS INFORMA

L鈥橢MPRESA PRET脡N EXCLOURE LA CGT DE LA NEGOCIACI脫 DE LA RLT

Divendres passat la direcci贸 de Parcs i Jardins va enviar un comunicat intern a on tornava a posar en dubte la constituci贸 del Comit猫 d鈥橢mpresa i a on anunciava una taula de di脿leg per treballar la RLT.

El Comit猫 d鈥橢mpresa SI est脿 constitu茂t formalment des del 18 de desembre de 2020, despr茅s de les eleccions sindicals.

Una taula de di脿leg inventada, amb l鈥櫭簄ica intenci贸 de deixar fora de la negociaci贸 col.lectiva a la CGT

La Direcci贸 de Parcs i Jardins, encap莽alada pel director de serveis generals, Daniel Carulla i el cap de relacions laborals, Oriol Salvat, es treuen de la m脿niga una 鈥渢aula de di脿leg鈥 amb l鈥櫭簄ic prop貌sit de deixar fora a la CGT de les negociacions. Aix貌 t茅 un nom i 茅s: repressi贸 sindical

Quins interessos s鈥檃maguen?

L鈥檈spai per tractar la negociaci贸 de la RLT i altres temes que afectin les condicions laborals de la plantilla, ja est脿 regulat en conveni, i es diu comissi贸 de seguiment d鈥檃ctivitats de l鈥橧nstitut, i deixa clar quina ha de ser la seva composici贸.

Qualsevol espai on es tracta sobre les condicions de treball de la plantilla de Parcs i Jardins, for莽osament ha d鈥檈star la CGT, que per aix貌 som el segon sindicat en pres猫ncia al comit猫 i el sindicat m茅s votat al col.lectiu d鈥檕ficis.

La CGT no accepta el xantatge d鈥檋aver d鈥檃dherir-nos al conveni i a l鈥檃cord de la RLT a canvi de poder participar en aquesta taula, quan la propia direcci贸 es passa pel forro el conveni inventant-se aquest espai de negociaci贸.

No els ha agradat el resultat de les 煤ltimes eleccions sindicals i recorren a la inventiva per tal de no acceptar la nostra pres猫ncia.

脡s fraudulent, excloent i no tenen vergonya. Ni la Direcci贸 de l鈥橧nstitut ni la resta de seccions sindicals poden deixar fora a la CGT d鈥檜na taula de negociaci贸

Per tot aix貌 creiem que els responsables d鈥檃questa pantomima, Daniel Carulla i Oriol Salvat haurien de dimitir

LA CGT DONAR脌 RESPOSTA CONTUNDENT AL MENYSPREU A LA NOSTRA AFILIACI脫 I A TOTES LES PERSONES QUE HAN DIPOSITAT LA SEVA CONFIAN脟A EN NOSALTRES.

ATUREM AQUESTA REPRESSI脫!!!!