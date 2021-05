–

Una altra externalitzaci贸 torna a demostrar que som davant un model abocat al frac脿s estructural, la precaritzaci贸 de les plantilles i la p猫rdua de qualitat de servei per a la poblaci贸.

El Grupo Norte, empresa del sector del contact center, ha anunciat concurs de creditors i no garanteix pagament de properes n貌mines als i les treballadores dels centres d鈥檈merg猫ncies situats a L鈥橦ospitalet de Llobregat i Reus. Alhora, aquesta mateixa empresa ha deixat sense pagar el servei d鈥檈merg猫ncies per a 28 idiomes, al no abonar les quantitats compromeses a una tercera empresa.

Pel que es coneix, la Generalitat des de 鈥楥at 112鈥 rescindir脿 el contracte amb Grupo Norte i realitzar脿 un concurs extraordinari per tal que una altra empresa es faci c脿rrec del servei del 112 de forma provisional fins d鈥檃qu铆 un any.

I ara qu猫 passar脿 amb els i les treballadores afectades? La Generalitat ha de garantir tots i cadascun dels llocs de treball i persones que actualment presten el servei i fer-se鈥檔 c脿rrec subsidi脿riament de l鈥檌mpagament de n貌mines, quelcom ja indicat a la legislaci贸.

Des del secretariat permanent de la CGT de Catalunya exigim la internalitzaci贸 del diferent personal d鈥檈merg猫ncies de la Generalitat, 112, 061, transport sanitari. 脡s ja prou evident que les externalitzacions motivades per una competici贸 d鈥檕fertes a la baixa 煤nicament garanteixen condicions i vida prec脿ria de les plantilles que les pateixen i retallades de serveis per a la ciutadania.

Tanmateix, demanem una reuni贸 amb car脿cter d鈥檜rg猫ncia per a resoldre aquesta situaci贸. Fem una crida als i les treballadores afectades a organitzar-se i fer valdre els seus interessos amb totes les eines disponibles.