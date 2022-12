Lenguaje, desnaturalización y la mirada del jaguar

Cuando trabajas como traductora freelance, a veces se amontonan extra帽as constelaciones de cosas sobre tu mesa, como si quisieran que las liberaras de su estado fragmentario intentando verlas como un conjunto. As铆, lo que se aglutin贸 la semana pasada fue revisar una traducci贸n al catal谩n de un texto detitulado How the Light Gets in: Beyond Psychology鈥檚 Modern Individual; traducir al ingl茅s una, aparentemente sobre el amor del escritor catal谩n por su gato (llamado Nube) pero tambi茅n los intentos fallidos de un hombre de ciudad por encajar en una peque帽a comunidad rural cerrada; escribir un texto para una gran exposici贸n sobre el Amazonas y el conocimiento ind铆gena; e intentar volver a un libro a medio escribir sobre sexo, g茅nero y derechos humanos. Todas estas rarezas han revelado un patr贸n de ciertos aspectos de la cat谩strofe clim谩tica y sus or铆genes en la modernidad, la ciencia, las nociones de naturaleza, el g茅nero, el lenguaje y la violencia. Lo que sigue no puede ser nada parecido a una disquisici贸n, sino s贸lo impresiones de lo que he vislumbrado.