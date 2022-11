–

De parte de Acracia November 1, 2022 237 puntos de vista

Alguien me llama la atenci贸n, por mi anterior columna, sobre el uso del t茅rmino 芦denigrante芦, que se se帽ala como racista al querer decirse que lo negro es pernicioso. No era mi intenci贸n en absoluto, huelga decirlo, y lo cierto es que era algo ajeno totalmente al significado como creo que es obvio; simplemente, uno camina hacia un callej贸n sin salida a veces en el uso de sin贸nimos, ya que su l茅xico es m谩s limitado de lo que le gusta admitir. Por cierto, ahora que caigo, lo mismo 芦pernicioso禄 tiene un origen en el mismo sentido (o vaya usted a saber), pero no voy a ir tan lejos de momento. Sea como fuere, lo que est谩 claro es que el lenguaje refleja tantas veces los valores de una determinada cultura y hay quien considera que puede ser un instrumento de agresi贸n y causar dolor al que se siente ofendido, de ah铆 la extrema precauci贸n que adoptar algunos al respecto. Yo, lo admito, no suelo ir tan lejos. De hecho, no estoy muy seguro que la palabra en cuesti贸n tenga un origen racista, de toda la vida luz y oscuridad han representado el bien y el mal; algo por supuesto totalmente cuestionable, aunque creo yo que por otros motivos que los de discriminar a la gente por algo tan superficial que el pigmento de su piel. A m铆, particularmente, le voy la vuelta al asunto y reconozco que me encanta el negro; de hecho, la bandera por la que siento m谩s respeto est谩 tintada de ese color (o, quiz谩, ausencia de todos esos colores tan cuestionables).

Cierto es que hay expresiones que, de manera evidente, s铆 tienen un origen racista. As铆, 芦trabajar como un negro禄 alude claramente al sometimiento que el hombre blanco coloc贸 a personas de piel oscura. Tal vez, con origen en esa frase se encuentra el uso de 芦escritor negro禄, con el que se denomina a aquel que realiza un trabajo por el que otro se lleva la gloria; es posible que se le pueda haber dado la vuelta a esto y, al margen del color de la piel, quiera denunciarse una situaci贸n injusta. Curiosamente, los anglosajones usan una expresi贸n al respecto descargada de tintes raciales: 芦ghost writer禄 (escritor fantasma). Una locuci贸n especialmente odiosa es la de 芦merienda de negros禄, usado como equivalente de desorden o caos; afortunadamente, creo que son expresiones en desuso y quiz谩 no de manera demasiado forzada. Otras, muchas, que equiparan lo negro con algo abiertamente malo siguen en activo: 芦tener la negra禄, 芦llevar negras intenciones禄, 芦dinero negro禄, 芦poner a alguien negro禄, 芦v茅rselas negras禄鈥 Veo posible, como ha pasado con otros vocablos de origen peyorativo como fue el caso de 芦queer禄, tratar de dar la vuelta al asunto; por ejemplo, ya he aludido a lo mucho que me gusta una ense帽a negra, entendida como negaci贸n de las mistificaciones patri贸ticas que enfrentan a los pueblos. Lo mismo que ser una 芦oveja negra禄, en una sociedad tan falsa y acomodaticia como la que sufrimos, puede ser algo sencillamente estupendo enfrent谩ndose al gregarismo biempensante y defendiendo una individualidad cr铆tica y honesta.

Si echamos mano de la sagrada Real Academia, encontramos nada menos que veinte acepciones de 芦negro/a禄; algunas aluden claramente al color de la piel, otras m谩s bien a esa concepci贸n maniquea tan cuestionable, aunque en mi opini贸n no por cuestiones necesariamente racistas, de ver como oposici贸n lo blanco como inmaculado y salv铆fico. En cualquier caso, entramos aqu铆 en toda una pol茅mica sobre la funci贸n performativa del lenguaje, sobre de qu茅 manera incide sobre la realidad; dicho con otras palabras, sobre si son las palabras las que cambian el hecho social o m谩s bien todo lo contrario. Es toda un debate de plena actualidad, cuando tantos (y tantas) insisten en eso del lenguaje inclusivo, a veces es cierto que hasta extremos algo grotescos. Particularmente, doy mucha m谩s predominancia a la realidad social, totalmente desprendida de tintes racistas, hom贸fobos o sexistas, que me parece que es lo aut茅nticamente s贸lido y transformador. No me quiero mostrar categ贸rico al respecto, pero siempre he sido mucho m谩s partidario de cambiar m谩s el significado, que el significante, e incluso como dije dar la vuelta al primero; no obstante, es muy posible que ambas posturas se alimenten mutuamente, pero soy claramente exc茅ptico sobre los que creen cambiar la realidad 煤nicamente con el uso del lenguaje. El debate est谩 abierto y, lo m谩s importante, la lucha contra todos esos bodoques reaccionarios que se aprovechan de 茅l para seguir apuntalando una sociedad plagada de discriminaciones y clasismos. Volviendo al vocablo que dio origen a este texto, 芦denigrar禄, su uso solo fue en un sentido creo que evidente, desprendido de cualquier connotaci贸n racista; no obstante, agradezco a la persona que me se帽al贸 su origen etimol贸gico y, con seguridad, me lo ha hecho ver con otros ojos.

Juan C谩spar