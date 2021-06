–

El Estado sigue negando a los pueblos originarios en las estad铆sticas. La variable 茅tnica y la dimensi贸n ling眉铆stica no est谩n incorporadas en los sistemas de informaci贸n de los ministerios. Una iniciativa busca un mill贸n de firmas para que 芦la pregunta ling眉铆stica禄 sea incorporada en el Censo 2022 . 鈥淒espu茅s de casi 40 a帽os de democracia, del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la Constituci贸n de 1994, no hay un s贸lo informe que indique qu茅 lenguas existen en el territorio, adem谩s del espa帽ol鈥, explica Azpiroz Cle帽an, una de las impulsoras.

Una pregunta. Un n煤mero en una estad铆stica. La falta de un dato que trasciende, se desdobla, narra un silencio. Un casillero que debe ser trazado para volver visible aquello que no se registra y entonces鈥 驴no existe? N煤meros. N煤meros que se pueden traducir en historias, en pol铆ticas p煤blicas, en una mirada sobre la tierra que habitamos. N煤meros que pueden ayudar a que las palabras no se extingan, a que no se borren las diversas formas de nombrar el mundo. Una pregunta.

De eso se trata, una pregunta en el Censo 2022. Una pregunta sobre la lengua. Empez贸 a circular por redes, si bien la demanda antes recorri贸 infinidad de espacios p煤blicos. Se trata de la 鈥淐ampa帽a por un mill贸n de firmas para la inclusi贸n de la pregunta ling眉铆stica en el censo 2022鈥 lanzada desde la organizaci贸n 鈥淭ejido de Profesionales Ind铆genas鈥, que tiene como eje de trabajo los di谩logos de saberes entre el mundo acad茅mico y el mundo ind铆gena, y el 鈥淐olectivo de investigadores en lenguas y pueblos ind铆genas鈥. 驴De qu茅 se trata? La explicaci贸n es sencilla y la detallan quienes impulsan la iniciativa: actualmente se hablan en el territorio nacional m谩s de 16 lenguas ind铆genas, sin embargo, no se cuenta con evidencia censal sobre la cantidad de hablantes de lenguas que sobreviven en nuestro pa铆s, ni detalles certeros sobre sus usos y vitalidad. Es por esto que se considera 鈥渟umamente relevante incorporar al Censo 2022 de Poblaci贸n y Vivienda preguntas aplicadas a la totalidad de la poblaci贸n, de modo de poseer evidencia estad铆stica de la situaci贸n y prever pol铆ticas concretas que garanticen los derechos ling眉铆sticos de todas las personas鈥.

Frente a esta demanda, Ver贸nica Azpiroz Cle帽an, narra el alcance e impacto de la pregunta sobre las lenguas ind铆genas en el pr贸ximo Censo de Poblaci贸n 2022. Es polit贸liga, magister en Salud Intercultural y pertenece a la comunidad mapuche Epu Lafken en Los Toldos y al Tejido de Profesionales Ind铆genas en Argentina. 鈥淓n el 2017 fuimos al INDEC como Tejido de Profesionales Ind铆genas para pedir datos sobre la salud mapuche en siete provincias, pero ese dato no estaba. Como al principio se negaban a dar la informaci贸n, hicimos una presentaci贸n en la Defensor铆a del Pueblo de la Naci贸n, a partir de lo cual, la Defensor铆a pidi贸 una reuni贸n en el INDEC. All铆 planteamos que la variable 茅tnica y la dimensi贸n ling眉铆stica no estaba incorporada en los sistemas de informaci贸n de cada uno de los ministerios de la Naci贸n, con lo cual, no pod铆amos seguir la evoluci贸n estad铆sticas de ciertos temas鈥, desanda.

Fue as铆 que se propusieron participar en el dise帽o pre-censal para el censo 2020 y demandaron que se incorporara la nominaci贸n de los pueblos originarios en la pregunta de auto-percepci贸n y/o identificaci贸n, algo que hasta el momento el INDEC ha rechazado. Tambi茅n pidieron incorporar la pregunta sobre las lenguas que se hablan en la Argentina. 鈥淣o solo queremos medir la lengua ind铆gena, queremos saber qu茅 cantidad de gente no es monoling眉e espa帽ol y habla otras lenguas鈥.

Azpiroz Cle帽an traduce esta necesidad en algo bien concreto: la lengua es la primera barrera en el acceso a los derechos o la habilitante a los mismos. En esa demanda de informaci贸n, incluso, hubo cartas desde 19 universidades nacionales -que tienen 谩reas de lenguas de pueblos originarios- que se pronunciaron p煤blicamente, junto con el Tejido de Profesionales Ind铆genas y el Consejo Interuniversitario Nacional, a favor de incorporar la pregunta sobre diversidad ling眉铆stica y la auto identificaci贸n 茅tnica con la nominaci贸n de los pueblos. Sin embargo, sobre nada de esto hubo avances.

鈥淓l censo experimental iba a hacerse en mayo de este a帽o. Por eso pensamos en aprovechar la coyuntura para presionar sobre el dise帽o pre-censal del formulario b谩sico que se utilizar谩 el a帽o que viene鈥. Es en este marco que se lanz贸 esta campa帽a. 鈥淗ay una complejidad, un entramado en el operativo censal que si no se prev茅 antes no va a dar buenos resultados鈥, explica y pone en evidencia la situaci贸n actual: 鈥淒espu茅s de casi 40 a帽os de democracia, del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la reforma constitucional de 1994, no hay un s贸lo informe que indique qu茅 lenguas existen en el territorio, adem谩s del espa帽ol鈥.

鈥撀縀n qu茅 se traduce concretamente esa informaci贸n?

-Por ejemplo, toda la campa帽a de prevenci贸n del COVID se hizo en castellano. Muchos contagios se podr铆an haber evitado si cada uno de los ministerios provinciales o el Nacional, hubieran producido materiales de comunicaci贸n adaptado a las lenguas ind铆genas. Todo el primer tiempo de la pandemia el pueblo Qom, por ejemplo, no entendi贸 lo que estaba pasando. Y muri贸 mucha gente. C贸mo vas a comunicar una decisi贸n del Gobierno, para proteger a la poblaci贸n, si no la haces en la lengua y en los c贸digos en los que este pueblo entiende el proceso salud-enfermedad-atenci贸n. Lo mismo pas贸 con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la gente no entend铆a qu茅 era ese subsidio extraordinario que se daba en el marco de la pandemia.

De esta manera, Ver贸nica insiste en la importancia de dar cuenta de las lenguas que hablan los pueblos originarios. 鈥淟a pol铆tica p煤blica tiene que ocuparse de una poblaci贸n que no est谩 entendiendo el espa帽ol. Las barreras de acceso a la salud, por ejemplo, son concretas鈥. As铆, explica que muchas veces no se alcanza a ver, incluso en las mismas comunidades, la dimensi贸n real de lo que significa aparecer en las estad铆sticas, mientras el Estado sigue negando 鈥渆sas otredades鈥. Por eso 鈥渓a pregunta ling眉铆stica servir铆a para desgranar otro mont贸n de datos: porque la podes cruzar con otras variables鈥.

Poner derechos en acci贸n

En lo que fue un acontecimiento hist贸rico, la Constituci贸n Nacional incorpor贸 en la reforma de 1994 el art铆culo 75 inciso 17. A trav茅s del mismo se reconoc铆a, entre otros 铆tems, la preexistencia 茅tnica y cultural de los pueblos ind铆genas argentinos y se llamaba a garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educaci贸n biling眉e e intercultural. Es decir, se reconoc铆a que este suelo estaba habitado antes de que existiera el Estado, y que por lo tanto, deber铆a ceder a determinados derechos. 鈥淎h铆 hay puntos importantes: la lengua es parte de una identidad, de un conocimiento que se transmite, pero tambi茅n en esta sociedad es parte de acrecentar la desigualdad鈥, explica Carolina Hecht, doctora en Antropolog铆a por la Facultad de Filosof铆a y Letras (UBA), profesora de la materia 芦Elementos de Ling眉铆stica y Semi贸tica禄 del Departamento de Ciencias Antropol贸gicas (UBA) e investigadora del Conicet. 鈥淣o es lo mismo una persona que tiene el espa帽ol como primera lengua -respecto por ejemplo a c贸mo puede recorrer su escolaridad- a si es hablante de una lengua ind铆gena y transita una escolaridad en la que, en el mejor de los casos, tiene la modalidad de educaci贸n intercultural biling眉e鈥, dice y retoma el proceso de extinci贸n de las lenguas que menciona el documento de la campa帽a: 鈥淎l momento del contacto de los espa帽oles con el actual territorio se hablaban 35 lenguas ind铆genas, de las cuales solo perviven 16 con vitalidad. Muchas se quedaron en el camino y con esas lenguas se pierden saberes e identidades鈥.

La especialista tambi茅n reflexiona en c贸mo cuando los hablantes de otras lenguas no son visibilizados ni reconocidos, ni se incluyen acciones que mantengan la lengua, hablar una lengua ind铆gena comienza a ser un desvalor. Muchas veces en una escuela, por ejemplo, genera la idea de que le va a traer problemas al alumno. 鈥淪e construye la idea de que si son biling眉e con una lengua ind铆gena te va a ir mal en la vida, pero si sabes ingl茅s te va a ir b谩rbaro. Esas son ideolog铆as ling眉铆sticas que se construyen y que tienen que ver con el valor que se le asignan a las lenguas. Una visi贸n desvalorizada de las lenguas ind铆genas va a seguir construyendo esta imagen negativa鈥.

Justamente, muchos de los conflictos, de los rechazos, nacen del desconocimiento. 鈥淓stamos a tiempo de construir sociedades m谩s justas e inclusivas, que pongan en igualdad de condiciones a culturas y lenguas hasta ahora subalternizadas. Creemos que esto constituye un paso m谩s dirigido a desactivar el racismo que a煤n persiste en nuestras sociedades鈥, se帽alan en el documento de la campa帽a. Donde se puntualiza tambi茅n la necesidad de 鈥渄ar un paso m谩s y expresar el apoyo al movimiento ind铆gena para que el INDEC escuche las demandas dirigidas a mejorar las preguntas sobre diversidad ling眉铆stica en el bloque espec铆fico referido a Pueblos Ind铆genas; tambi茅n para que haga lugar al Cupo de Censistas Ind铆genas Pluriling眉es en el operativo, garantice la capacitaci贸n en materia 茅tnica a la totalidad de los censistas y transfiera una copia de los resultados, sin procesamiento de datos, a las organizaciones鈥.

鈥淪i no hay datos no podemos hacer planificaciones ling眉铆sticas y dif铆cilmente podamos gestionar pol铆ticas para las lenguas ind铆genas. Es el puntapi茅, por eso viene este reclamo de organizaciones ind铆genas y de acad茅micos que venimos trabajando con pueblos originarios鈥, contin煤a Carolina y recuerda que el 2019 fue declarado el A帽o Internacional de las Lenguas Ind铆genas por la ONU y la d茅cada que va del 2022 al 2032 fue declarada por la UNESCO como el Decenio Internacional de las Lenguas Ind铆genas. Esto atiza un poco las posibilidades de acciones a nivel mundial para visibilizar las lenguas de todos los pa铆ses.

鈥淓n el marco del a帽o internacional de la lengua ind铆gena desde el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO) hicimos una p谩gina web (https://lenguasindigenas.clacso.org) que tiene un mapa de toda Am茅rica, donde tratamos t茅rminos que no tengan una traducci贸n literal al espa帽ol para poner en foco que hay modos, hay saberes, que se trasmite en una lengua en particular. Todo se puede traducir, pero no es lo mismo. Muchas veces el significado te obliga a un parafraseo y hay textos que se pierden, si bien desde las perspectivas te贸ricas actuales que se pierda la legua no implica que se pierda una identidad, hay identificaciones que fueron perdiendo su lengua, por eso hay que evitar que ese proceso siga avanzando, con la tendencia a la homogenizaci贸n鈥.

Que quepan todos los mundos

La tarea cotidiana de quienes han elegido el camino concreto para la revitalizaci贸n de las lenguas es de largo aliento. El silencio que sigui贸 al genocidio ind铆gena hubo que romperlo a fuerza de insistencia y de un trabajo casi artesanal que todav铆a es nuevo. 鈥淓mpezamos hace ocho a帽os con talleres de mapuzungun para ni帽os y ni帽as, y despu茅s la propuesta se fue ampliando鈥, cuentan Yanina Llancaqueo y Claudio Railef, integrantes de Pu Pichike Choike, organizaci贸n mapuche que busca revitalizar la cultura ancestral en la zona de Bariloche y la regi贸n. 鈥淓n general estamos trabajando con comunidades peri urbanas, m谩s que nada con la Lof Roberto Maliqueo, Lofche Buenuleo, Lof Quijada, Lof Wenu 脩irihuau, si bien los talleres son abiertos a la comunidad para todos los que quieran participar鈥, explican.

A lo largo de estos a帽os han realizado distintas actividades y eventos, que incluyeron campamentos e internados en lengua mapuche. 鈥淗ay gente que no pertenece a las comunidades pero quieren aprender. En mi caso, mi abuelo hablaba y cantaba en mapuzungun, pero mi pap谩 no hablaba y no nos ense帽贸, por eso tuve que aprender estudiando la lengua, como muchos de mi generaci贸n鈥, cuenta Claudio y repasa: 鈥淟a lengua mapuche se estaba perdiendo, la gente no la estaba hablando, o lo hac铆a solo en lugares muy espec铆ficos, como en la ceremonia mapuche o en actividades puntuales. Entonces, nosotros necesitamos aprenderla para ense帽arla鈥.

Yanina retoma: 鈥淗ubieron pr谩cticas de la historia, como la mal llamada Campa帽a del Desierto, donde se estableci贸 ese silenciamiento y en el mismo pueblo se instal贸 esto de hablar el mapuzungun solo entre adultos y de callarlo hacia el interior de las casas porque si los ni帽os iban a las escuelas y lo expresaban recib铆an sanciones o represiones. Eso se instalo hist贸ricamente y en la actualidad ese silenciamiento no ha cesado. Si se la considerara una lengua que tiene un valor en s铆 misma, porque pertenece a un pueblo preexistente, habr铆a pol铆ticas p煤blicas para generar una revitalizaci贸n, pero no es as铆. No existen pol铆ticas p煤blicas que tiendan a que nuestra lengua se ense帽e y se aprenda. En R铆o Negro hay muy pocas escuelas interculturales鈥.

Al mismo tiempo, se帽ala que si bien el municipio de Bariloche se declar贸 intercultural, no hay instancias de pol铆ticas claras al respecto y es por eso que terminan carg谩ndose al hombro la tarea a la par del reclamo. 鈥淟o hacemos como pueblo, en instancias de educaci贸n no formal que llevamos adelante con nuestro propio esfuerzo, todas ad honorem, porque si no lo hacemos, tampoco desde el Estado es posible. Sin embargo, no dejamos de exigir estas pol铆ticas鈥.

Ambos comparten que el proceso de revitalizaci贸n es un proceso que reci茅n est谩 naciendo. 鈥淟a misma gente que va aprendiendo se da cuenta que tiene que ense帽ar. Pero muchos todav铆a no ven la situaci贸n de peligro en que est谩 nuestra lengua porque tienen otras cuestiones m谩s urgentes que resolver, como la cuesti贸n de la tierra o la pobreza estructural. As铆 y todo, hay muchos j贸venes interesados. Sabemos que es un trabajo largo y que lleva un tiempo鈥. Se suma que los hablantes originarios son muy ancianos, muchos han partido, y los que quedan no solo deben querer, o poder ense帽ar, sino tener las herramientas para poder hacerlo. 鈥淟a revitalizaci贸n implica que se vuela a hablar mapuzungun, entonces como organizaci贸n nos planteamos muchas cosas, como en qu茅 marco vamos a logra que se revitalice. Son posiciones pol铆ticas que se toman: que pueda ser hablado en todos los ambientes y en la cotidianidad, y no solo en las ceremonias, es una. Otra es qui茅nes queremos que lo hablen, 驴solo como pueblo mapuche, o quien quiera hacerlo que viva en el territorio? Por eso nuestros talleres son abiertos鈥. Finalmente se帽ala la importancia de saber la diversidad ling眉铆stica que hay dentro de este territorio. 鈥淪ino se cree que solo se habla espa帽ol, que es la 煤nica lengua y la gente habla otras lenguas que est谩n muchas veces invisibilizadas, degradadas y hostigadas por el mismo Estado鈥.

Los distintos procesos art铆sticos que se dan en el territorio, tambi茅n van hilvanando ese entramado de revitalizaci贸n. 鈥淢i tarea es casi militante dentro de la m煤sica y me valgo del mapuzungun como una herramienta pol铆tica鈥, dice la cantante y compositora mapuche Anah铆 Mariluan, pero tambi茅n acota: 鈥淢e cuesta hablar en primera persona, cuando estas iniciativas son de car谩cter colectivo. Sin m谩s, hay que ponerse al hombro la tarea de revitalizar las lenguas y eso est谩 valorado por muchos de mis lamngen que emprenden tareas fara贸nicas para ense帽ar mapuzungun sin recursos o con el cobijo mezquino del Estado鈥. Por eso, habla de no dejar en soledad los proyectos. 鈥淨ue una peque帽a contribuci贸n tenga eco en otras instituciones es maravilloso, visibilizar, asumir un perfil de las lenguas en el territorio es absolutamente necesario. Creo que se necesitan pol铆ticas reparativas. Es una de las deudas que tiene que asumir el Estado鈥.

-En un momento de tu carrera decidiste cantar solo en el lenguaje de tus ancestros.

-Una vez escuch茅 decir a un m煤sico (Ferm铆n Muguruza) que 茅l ya no iba a cantar en castilla, porque castilla hab铆a colonizado la lengua de su pueblo. Y eso me lleg贸 como una s铆ntesis que describ铆a lo que pasaba en mi coraz贸n: 驴Por qu茅 no hablamos la lengua del territorio que pisamos, la lengua de mi pueblo? Entonces decid铆 crear y cantar en mapuzungun y hacer con las palabras un retejido artesanal que me lleve a reencontrarme con una voz que no debi贸, y no deber谩, apagarse nunca.

Lo cierto es que las distintas palabras, el lenguaje en su diversidad y riqueza, van orbitando y configurando diferentes formas de pensar o mirar el mundo. Perder esa posibilidad, dejar que se extinga, solo puede reducir un universo.

Fuente: https://www.nuestrasvoces.com.ar/vivir-bien/lenguas-indigenas-al-censo-2022-todas-las-voces/