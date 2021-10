. 鈥淟a izquierda sin sujeto鈥, t铆tulo de un texto escrito por Le贸n Rozitchner en 1966, es casi una consigna. No llega a serlo, porque enuncia una falta que frustra una acci贸n, all铆 donde una consigna supone una plenitud, una afirmaci贸n que la organice. Y si no solo a la izquierda, sino a toda voluntad de trasformaci贸n le est谩 faltando algo, entonces, mas que consignas, se trata de plantear a fondo problemas dif铆ciles, sino dolorosos. La f贸rmula 鈥渓a izquierda sin sujeto鈥 es efectiva porque sintetiza en s贸lo cuatro palabras una larga impotencia y un desaf铆o preciso. Pero, adem谩s, 鈥淟a izquierda sin sujeto鈥 es tambi茅n una toma de posici贸n cr铆tica asumida por Rozitchner en una discusi贸n afectuosa de aquellos a帽os con el peronismo revolucionario de John W Cooke.

. Recurrimos a la memoria para evitar que se nos escurra la historia de las manos, pero lo cierto es que una vez en nuestras manos, s贸lo queremos escurrirla. Necesitamos hacer con Rozitchner lo que Rozitchner hac铆a con los acontecimientos que lo conmov铆an. No s贸lo la Revoluci贸n cubana, sino tambi茅n el 2001. Con el paso del tiempo, Rozitchner tendi贸 a leer el 2001 como un intento inmediatamente frustrado de formar un poder colectivo. En una entrevista hecha por el Colectivo Situaciones en 2009 Rozitchner dec铆a: 鈥渃uando el pueblo no lucha, la filosof铆a no piensa鈥. Y un a帽o despu茅s, recordaba en 鈥淥disea 2001鈥 -el cap铆tulo 15 de la serie de videos

(disponible en la web)- un episodio represivo ocurrido en un puente de la provincia de Corrientes. En su recuerdo, un periodista preguntaba a una mujer llorosa qu茅 hab铆a pasado y ella respond铆a que le dol铆a la ausencia del pueblo. Pero durante el verano del 2002 Rozitchner pensaba por fin 鈥渃on el 19 y 20 eso que nos manten铆a separados se hab铆a roto鈥 y se hac铆a visible una nueva emergencia de lo colectivo: 鈥渁lgo ha comenzado鈥, escrib铆a. Un nuevo tiempo que se caracterizaba por el reconocimiento de 鈥渦n poder de incidir sobre las fuerzas que sent铆amos inexpugnables鈥. Por primera vez, cre铆a Rozitchner, se produc铆a 鈥渦n corte que transforma la subjetividad sometida y comienza a reconocer su propio poder cuando est谩 inserto en un colectivo unificado por los mismos objetivos鈥. Se trataba, entonces, de 鈥渆jercer una estrategia que nos lleve pac铆fica y democr谩ticamente a multiplicar nuestra capacidad de resistencia, tras haber descubierto el poder de los grandes conglomerados colectivos ciudadano鈥. Lo que visibilizaba 19 y 20 era 鈥渦n contrapoder extendido鈥, siempre en riesgo, porque toda producci贸n de nueva subjetividad precisa de un colectivo que apueste m谩s a desplegarse en la experiencia que a imaginar modelos te贸ricos o mitol贸gicos.