Leonor, princesa exiliada

3 julio, 2021

Nos recordaba ayer El Mundo, en una crónica de Marina Pina, que Leonor de Borbón, 15 años, de profesión alteza real y heredera del trono de España, “aun no ha podido ejercer como princesa de Girona en la localidad, que no conoce pese a que lleva siete años portando el título”.

Debe ser difícil explicarle a una chavalita en la edad del pavo que no puede ir a pavonearse por la ciudad de la que es princesa. Me pongo algo gongorino y no le arriendo la ganancia a Felipe VI, padre encargado de explicarle tal anomalía a la niña.

Vosotros os reiréis, pero el asunto no es baladí porque demuestra la debilidad autoconsciente de nuestra borbonía. El jefe del Estado no se ha atrevido aun a mostrarle a su hija su principado por miedo a los abucheos de los republicanos gerundenses. No parece actitud de gran bravura por parte de Felipe VI. Y la niña tiene que vivir con el amargor de sentirse princesa exiliada. No lo digo con frivolidad. Me preocupan los niños, sean borbones o yunteros. Vivan en una égloga o en la Cañada Real.

Nos decía el ABC de este miércoles que Pedro Sánchez “está siendo humillado por ERC”. Pues no sé cómo calificarán el hecho de que el rey no pueda enseñarle a Leonor su principado. Cualquier día nuestras derechitas valientes le exigen al jefe de los ejércitos más testosterona en este asunto y que la casa real invada Girona, pacíficamente o no, un 155 también valdría, en loor de la princesa.

Dirán los entendidos que el principesco exilio gerundense de Leonor de Borbón no es responsabilidad de su regio padre, sino de los gobiernos que le han marcado la agenda. Las pruebas lo desmienten. No ha tanto nos aparecieron un rey Juan Carlos y una Corinna matando elefantes en Botsuana sin que nadie se enterase. Fue el principio del precipitado fin del juancarlismo. Y ahí se percataron muchos españoles de que nuestros borbones hacen lo que les sale del potorro y se pasan por el forro todos los protocolos. Así que Felipe VI podría haber llevado a su hija a Girona cuando le diera la real gana.

El estudio de la Historia no desvela muchos actos de valentía por parte de los borbones. En 1808 Carlos IV y Fernando VII renunciaban al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte. Alfonso XIII, cargado de oro y de sonrojo, huía de España en 1931 tras unas elecciones municipales. La corrupta Isabel II, que ahora tiene un canal en Madrid, salió por patas desde San Sebastián porque el pueblo y el ejército se levantaron en armas, hartos de su cleptomanía y de la represión. Don Juan le lustraba los zapatos con la lengua a Francisco Franco, hasta el punto de ofrecerse para entrar en combate contra el gobierno legítimo de la República. A Juan Carlos I le emborrachaban osos rusos para que los cazara. O sea, que de corajes tarantinianos anda escasa la genealogía borbónica en general.

Yo que soy republicano, anti-monárquico y, sobre todo, anti-borbónico, deploro esta cobardía de Felipe VI como rey y como padre, y le exijo que lleve a la chavala a visitar esa Girona de la que es princesa. Si como sociedad hemos cargado a una niña con una responsabilidad monstruosa, no la rematemos con la frustración monstruosa de no conocer su principado, que la niña no es Sísifo, a pesar de que lleva desde los diez años viendo películas de Kurosawa (dice su madre).

Javier Gallego y Rocío Esteban, en La Razón, analizaban ayer los presuntos vetos de Pedro Sánchez a las visitas a Catalunya de Felipe VI. Y aseguran que nos es tan fiero el independentista como lo pintan. “La desmovilización independentista va a más […]. La hostilidad [contra el monarca] también ha ido a menos. Tanto en las calles como en las instituciones”, aseguran los reporteros del diario de Planeta.

A pesar de este bonancible paisaje de catalanes adormilados, nuestros periódicos monárquicos no le exigen al rey que deje de cogérsela con flores de lis y acompañe de una vez a Leonor a conocer Girona. Los españoles no merecemos un rey que no se atreva ni a eso. Con la testosterona que presuntamente derrochaba su papá entre las vedettes y las comisionistas. Degenera la estirpe.