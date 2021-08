–

“Un trabajo que lo tiene todo”; “Una empresa que te da confianza”; y, “El mejor lugar para crecer” son consignas que encabezan el espacio virtual de Leroy Merlin, incluida en la lista Forbes de las 50 mejores empresas para trabajar 2020, destinado al reclutamiento de personal. A los pies de la colorida imagen aparecen seis creaciones audiovisuales con los siguientes títulos: “Yo soy Leroy Merlin”; “Soy uno y soy muchos”; “Soy nuevas ideas”; “Soy parte de una gran compañía”; “Soy capaz de hacerlo”; y, “Soy actitud soy aptitud”. Aseguran un poco más abajo que su principal valor son las personas y que desarrollan una política de participación fundamentada en cuatro valores: compartir el querer; compartir el saber; compartir el poder; y, compartir el haber. Incluso proporcionan indicaciones para las personas que sean entrevistadas virtualmente; detalles acerca de su liderazgo en incorporación de gamificación en los procesos de selección; y, qué lugares ocupan en los diferentes ránkings que miden la capacidad empresarial de atracción de talentos y las virtudes en materia de creación de empleo. Lo que no nos cuentan son los detalles de las represalias acometidas contra las personas que forman parte de la sección sindical creada en CNT Salamanca. Esto no tiene nada de juego. Se adjudican en sus actuaciones los valores de confianza; generosidad; compromiso; cercanía; honestidad; humildad; y, respeto. Nada que ver con la realidad vivida por esos compañeros que solicitaban sentarse a hablar con la patronal y durante año y medio solo han obtenido negativas.

Nada que ver con lo acontecido tras haber acudido a las instituciones competentes para denunciar incumplimientos de obligaciones empresariales: hostigamiento en diferentes formas, y lo que aparenta ser un claro episodio de acoso laboral alejado de las virtudes que se atribuye la empresa. ¿Qué tiene un trabajo que atropella tus derechos? ¿Qué confianza puede inspirarte un empleador que no quiere escucharte o no encuentra el momento de hacerlo en año y medio? ¿Cómo crecer cuando la prioridad es que crezcan los beneficios pecuniarios que obtiene la empresa de manera inversamente proporcional a cómo merma el bienestar de las personas trabajadoras? CNT Salamanca ha sido capaz de organizarse y luchar; por eso, apelamos a la solidaridad de toda la clase trabajadora así como a la solidaridad general que por extensión nos permite decidir no entrar en los 129 centros de consumo repartidos por la geografía española, donde de manera encubierta se explota y oprime a las personas: 14.300 empleados. A nivel internacional están presentes en 19 países, cuentan con 134.000 personas empleadas, y facturan 26.000 millones de euros. Casi nada, este invento del “hágalo usted mismo” con transferencia de costes empresariales a la propia clientela, y aberraciones medioambientales por las necesidades de embalajes…

Dice la prensa impresa (El País, 24 de abril de 2021) que “el año en el que la vida se encapsuló en las casas durante semanas, Leroy Merlin, dedicada al bricolaje, hogar y jardinería, mantuvo la facturación y aumentó las ganancias (…) Su estrategia se tradujo en unos ingresos en España de 2.650 millones de euros, tres menos que en 2019, y un beneficio de 100,20 millones, un 57 % más.” A una empresa que baila con estas cifras podremos pedirle algo de consideración con la pieza clave de sus logros: las personas trabajadoras. Cuenta también la prensa que a pesar de que menos clientes pasearon por entre sus estanterías, éstos desembolsaron mayores cantidades de dinero por persona, lo que compensaba la coyuntura. Además “(…) hicimos un plan de ahorros estructurales a todos los niveles de la cuenta de explotación”, dicen.

Nos preguntamos si tenían que ver con derechos laborales. Confusamente y a pesar de que aseguran que la clientela presencial gasta siete veces más que la virtual; van a apostar en el futuro por la venta telemática. ¿Será que explotarán más y mejor a las personas trabajadoras? ¡Ah, claro, por lo de “Soy uno y soy muchos” que entenderemos como “recibo una sola nómina y trabajo por tres o cuatro”!

