No s鈥檋an erradicat els assentaments de barraques, malgrat que aquesta sigui una afirmaci贸 recurrent de les autoritats. En el cas de Barcelona, en els 煤ltims anys, el que s鈥檋a produ茂t 茅s un despla莽ament de les xaboles que hi havia al districte de Sant Mart铆 fins a solars en des煤s i naus industrials de la primera corona metropolitana, en especial a municipis com Badalona, Montcada i Reixac, l鈥橦ospitalet o Esplugues de…