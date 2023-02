Dijous 9 febrer concentraci贸 Pla莽a Sant Jaume 17h30鈥

Les Biblioteques de Barcelona s贸n el servei cultural m茅s valorat per la ciutadania, el primer equipament cultural de proximitat, d鈥檃cc茅s lliure i gratu茂t, i el segon servei millor valorat de la ciutat. Aix貌 ha estat possible gr脿cies al comprom铆s de les treballadores, que compensem les mancances sistem脿tiques relacionades amb la falta d鈥檌nversi贸 i personal.

El 2018, el personal amb el suport de les usu脿ries, vam iniciar les mobilitzacions per denunciar la situaci贸 de deixadesa i abandonament per part de les institucions. Cinc anys despr茅s, l鈥橝juntament encara ens segueix ignorant. Per aix貌, tornem a visibilitzar les demandes:

1. Augment de la inversi贸 en biblioteques: L鈥橝juntament continua inaugurant noves biblioteques malgrat la falta de manteniment i pressupost per a les ja existents. L鈥檃lta consideraci贸 del servei per part de les usu脿ries no existeix per part de les institucions, tret de quan interessa com a r猫dit pol铆tic. La falta de personal perjudica la qualitat del servei i recau sobre els nostres cossos.

Manca inversi贸, manca manteniment i manca personal.

2. Pol铆tiques bibliotec脿ries realistes, efectives i participatives: El Pla Director de Biblioteques 2030 茅s un calc dels anteriors, paraules per mantenir la imatge de cara a la galeria, sense dotaci贸 de recursos, ni participaci贸 real de la comunitat bibliotec脿ria. Manca un full de ruta, objectius i l铆nies d鈥檃cci贸 concretes en favor de la lectura i el projecte de biblioteques p煤bliques a la ciutat de Barcelona. Les decisions es prenen en despatxos, lluny de les necessitats reals de la comunitat, sense tenir en compte l鈥檕pini贸 de les treballadores i usu脿ries.

Cal desenvolupar programes i prestacions que tinguin en compte l鈥檌mpacte en la sobrec脿rrega de treball, la missi贸 i la qualitat del servei.

3. Reconeixement del valor social de les biblioteques: A Biblioteques de Barcelona oferim serveis informatius i culturals, atenci贸 social, ajuda amb les tecnologies digitals, etc. L鈥橝juntament ens deriva tr脿mits de Serveis

socials i OACs que col路lapsen el servei, en detriment de la qualitat dels serveis pr貌piament bibliotecaris. Les treballadores de Biblioteques de Barcelona som multitasca i habitualment servim de crossa per a qualsevol mancan莽a social. Tant nosaltres com les usu脿ries sovint hem d鈥檃guantar tota mena de viol猫ncies sense cap

tipus de suport, recurs ni protocol espec铆fic. Tot i aix貌, NO se鈥檔s reconeix la tasca d鈥橝TENCI脫 DIRECTA i no percebem el complement econ貌mic que s铆 que reben les treballadores d鈥檃ltres 脿rees de l鈥橝juntament.

Volem que es reconegui el paper fonamental de les biblioteques en la societat. Volem que se鈥檔s valori.

4. Equiparaci贸 de les condicions amb el personal de l鈥橝juntament i reconeixement de les especificitats del sector bibliotecari: Som personal de l鈥橝juntament, per貌 en la pr脿ctica no se鈥檔s reconeix com a tal. Ni se鈥檔s aplica el conveni, ni se鈥檔s compensa adequadament. Se鈥檔s priva del dret a la promoci贸 interna, la flexibilitat hor脿ria, el teletreball, la formaci贸 gen猫rica obligat貌ria i altres drets que s铆 que gaudeixen a l鈥橝juntament. Treballem gaireb茅 totes les tardes m茅s enll脿 de les 20h, amb torns rotatius, jornades partides d鈥11 hores, dissabtes i diumenges. La conciliaci贸 personal, familiar i professional es fa impossible. No es compleix el Pla d鈥橧gualtat i manca la perspectiva de g猫nere en l鈥檕rganitzaci贸.

El personal d鈥檃ltres serveis com el suport inform脿tic, les sales d鈥檈studi o la neteja estan externalitzats, amb condicions prec脿ries.

Prou de gestionar al personal de l鈥檃dministraci贸 p煤blica com a l鈥檈mpresa privada!

5. Estabilitzaci贸 del personal temporal i inter铆: L鈥橝juntament no ha volgut negociar amb el Comit猫 de Biblioteques de Barcelona les bases del proc茅s d鈥檈stabilitzaci贸 i no ha tingut en compte les nostres especificitats, fet que afecta especialment a les treballadores que han canviat de categoria. D鈥檃ltra

banda, el personal amb contracte posterior a l鈥1 de gener del 2018 no t茅 garanties de continu茂tat com la resta de treballadores en frau de llei.

Exigim un proc茅s 100% garantista i participatiu que acabi amb la incertesa laboral de TOT el personal en frau de llei. Ning煤 al carrer!

Defensem el servei p煤blic i al seu personal!