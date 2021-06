–

De parte de CGT Correos Barcelona June 28, 2021 43 puntos de vista

Prou a l鈥檈xc茅s de treball, prou a la prestaci贸 d鈥檜n servei postal p猫ssim; que prioritza 煤nicament la paqueteria de les grans empreses multinacionals (Amazon, AliExpress, Wish, Zalando鈥), mentre penalitza la distribuci贸 de la resta d鈥檈nviaments postals.

Cal recordar que durant la vaga parcial dels dies 2, 3 i 4 de juny 鈥揷onvocada per CGT, CNT i Sipcte- l鈥檕ficina d鈥橝brera va arribar a tancar degut a un seguiment del 100% dels treballadors i treballadores. Aquest fet ha provocat la l貌gica acumulaci贸 de centenars de cartes, certificats i notificacions que, degut a la manca de cobertura a la unitat, no ha fet m茅s que cr茅ixer en les darreres setmanes. Una situaci贸 que arribar脿 al l铆mit durant els mesos d鈥檈stiu, amb una sola cartera per a repartir un nucli urb脿 de m茅s de 9000 habitants.

Les companyes d鈥橝brera han actuat en conseq眉猫ncia; fent p煤blica, al ve茂nat i a l鈥檃juntament el vergony贸s servei postal que els responsables de Correus presten a la localitat, amb l鈥檃cumulaci贸 de milers de cartes i notificacions. El primer efecte visible d鈥檃questa acci贸, ha sigut la confirmaci贸 de dues contractacions fins al setembre i un altre contracte de 15 dies per a cobrir les vacances de les companyes; aix铆 i tot, som conscients que aquesta mesura nom茅s 茅s una soluci贸 conjuntural.

Des de CGT ens sumem a la reclamaci贸 de contractaci贸 per a la cobertura de les vacances dels companys i companyes d鈥橝brera, aix铆 com un augment estructural dels llocs de treball com l鈥櫭簄ica soluci贸 definitiva per garantir la prestaci贸 d鈥檜n servei postal p煤blic i de qualitat. No ens conformarem amb menys!

LA LLUITA 脡S L鈥櫭歂IC CAM脥

I LES COMPANYES D鈥ABRERA S脫N L鈥橢XEMPLE!