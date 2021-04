La sentència del Jutjat Penal núm. 13 de Barcelona, de 19 d’octubre, esdevinguda ferma, i que declara l’absolució de dos antifeixistes, obre la porta a la querella contra l’agent dels Mossos d’Esquadra que va llençar-se violentament sobre un d’ells i contra els agents que van confeccionar l’atestat policial dels fets falsejant la realitat per obtenir la condemna contra els detinguts.

Les imatges, prou explícites, i que han estat cabdals en la celebració del judici, parlen per si soles mostrant el policia llençant-se sobre un manifestant que protestava pacíficament i que pateix la violenta detenció d’un agent de Mossos d’Esquadra que l’escomet per l’esquena, quan la manifestació finalitzava.

Aquell 16 d’octubre, pocs dies després de la publicació de la sentència del Procés, que va desencadenar una setmana de mobilitzacions, veïns i veïnes del barri d’Horta de Barcelona, protestaven pacíficament davant d’un acte provocatiu d’un partit del bloc del 155. L’hostilitat va venir de la mà dels Mossos d’Esquadra que, un cop acabat l’acte espanyolista, els va obrir pas entre els antifeixistes, a cops de porra. Moltes veïnes van patir contusions i ferides i fins i tot una d’elles va haver d’anar d’urgències. En aquest context de cops i d’indignació veïnal, van ser detingudes dues persones. Una, veïna d’Horta, i l’altra, veïna de Nou Barris.

El 28 de setembre es va celebrar el judici. La Generalitat va intentar personar-se com acusació particular, fent-ho fora de termini, i La Fiscalia va demanar 2 anys i 4 mesos de presó per atemptat contra l’autoritat i desordres per a cada encausat. La sentència però, recollint els fets de les imatges, que contradiuen la versió policial, conclou amb finalment l’ABSOLUCIÓ per a les dues companyes encausades.

Si bé la sentència apunta a la tasca ingent dels agents i a la pressió que han de suportar, per justificar que la falsedat de les seves acusacions es pugui deure a un error d’apreciació dels fets, també deixa molt clar que la lesió al genoll del policia lleument lesionat es pot deure a la caiguda d’aquest quan va saltar per sobre l’esquena del detingut que marxava tranquil·lament, com mostra un dels vídeos.

Des de Solidaritat Perifèrica i Alerta Solidà ria anunciem que ara som nosaltres les qui impulsem l’acusació contra la mentida i la manipulació policial. Presentarem la querella pròximament contra els agents implicats en els fets i en l’elaboració de l’atestat, per delictes contra la integritat moral, lesions i denúncia falsa.

Actuem contra aquestes prà ctiques malauradament força habituals en la confecció dels atestats per part de Mossos d’Esquadra contra manifestacions antifeixistes, que situen les represaliades en una absoluta posició d’indefensió quan no poden gaudir de proves grà fiques que demostrin les falses acusacions i manca de neutralitat dels cossos policials.

Manifestar-se i defensar els nostres drets com a poble i classe no és cap delicte!

Des del cor de la Perifèria Nord, sempre antifeixistes!!! #NoClaudiquem

Barcelona, Països Catalans, 29 de març de 2021