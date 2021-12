–

Les XXIII Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia creuen l鈥檈quador de la seua agenda amb un programa especial de r脿dio realitzat des del mateix Octubre Centre de Cultura Contempor脿nia en el qual han abordat la precarietat laboral del Tercer Sector, Hostaleria, Comer莽, Alimentaci贸 i Neteja.

La vesprada del dimecres, CGT ha dedicat el seu programa setmanal en R脿dio Klara, que porta per nom CGT en Acci贸n, a realitzar un especial, dins de la vint-i-tresena edici贸 de les Jornades llibert脿ries, sobre el Tercer Sector i la precarietat laboral.

La primera part del programa ha estat centrada en explicar la situaci贸 en la qual es troba el sector de neteja, les treballadores de la qual van ser qualificades com a essencials durant el confinament que va tindre lloc en l鈥檈stat d鈥檃larma declarat al mar莽 de 2020. Davant les preguntes realitzades des del p煤blic sobre les accions realitzades 鈥減els sindicats鈥, Paco San Vicente, assessor del sindicat de neteja de CGT, ha explicat les difer猫ncies en les actuacions de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista i els sindicats 鈥渁nomenats majoritaris鈥. 脕mparo Rodenas, delegada de CGT, ha afirmat que les treballadores del sector de neteja s贸n tractades com a m脿quines, obligades a realitzar hores extra, encara que no estiguen permeses en el conveni del sector. Des del sindicat de neteja de CGT s鈥檋a informat que es troben en un proc茅s de negociaci贸 de conveni que han qualificat com a 鈥渓larg i dur鈥 i han aprofitat per a 鈥渞ealitzar una crida a donar suport a les concentracions i eixides que es realitzen cada dimecres, a l鈥檋ora de l鈥檈smorzar, en hospitals i grans centres de treball鈥, a m茅s han comunicat que els treballadors de neteja vi脿ria d鈥橝lfafar 鈥渜ue cobren 800 euros mensuals per 40 hores setmanals鈥 iniciaran aquesta setmana concentracions di脿ries en la pla莽a de l鈥檃juntament de la localitat de l鈥橦orta Sud.

Marisa P茅rez, secret脿ria de la dona del sindicat d鈥檃limentaci贸, comer莽 i hostaleria de CGT Val猫ncia, ha explicat com tamb茅 es veuen afectades per la precarietat 鈥渉avent d鈥檃ssumir funcions de neteja sense cobrar un extra, patint una gran quantitat de EROs i ERTOs, amb multitud de personal fix-discontinu, abs猫ncia de vacances i hores extres sense declarar鈥. P茅rez reclama 鈥渟uport per a les treballadores quan es facen concentracions i crides de solidaritat鈥 i posa com a exemple l鈥檕corregut en el conflicte amb la cerveseria de la cadena 100 Montaditos, que es troba al carrer Burgos de Val猫ncia, on es va aconseguir un bon acord per a les treballadores 鈥渄espr茅s d鈥檜na bona campanya de concentracions鈥. Marisa P茅rez ha comunicat que han comen莽at un proc茅s d鈥檕rganitzaci贸 del sector a nivell estatal activant la Federaci贸 de CGT de Comer莽, Alimentaci贸 i Hostaleria.

El Tercer Sector 茅s aquell sector de l鈥檈conomia compost fonamentalment per entitats sense 脿nim de lucre que presten serveis com a teleassist猫ncia, ajuda a domicili, recursos residencials, centres de dia, mediaci贸 social o acompanyaments. Lafu, delegat de CGT en Creu Roja, ha anunciat en el programa que els treballadors del Tercer Sector de CGT es troben en 鈥渦na fase d鈥檈structuraci贸 a nivell estatal鈥 per a fer front als problemes i la precarietat que pateixen els qui treballen en aquest, amb la lluita per les subvencions per a les empreses-ONG, encara que siga a costa del propi personal. Lafu ha destacat el que ocorre amb els t猫cnics de captaci贸 鈥渦n n铆nxol de precarietat dins de les ONG, amb unes condicions laborals molt dures, si no capten un nombre determinat de socis es queden sense cobrar pel seu treball鈥.

El programa especial de CGT en Acci贸 ha concl貌s amb la m煤sica de Toni Carri贸n de Sillas contra el hambre, assemblea de persones desocupades i prec脿ries que es reuneix cada dilluns en la pla莽a de l鈥橝juntament de Val猫ncia. La pr貌xima cita de les Jornades Llibert脿ries 茅s el dijous 16 de desembre, a les 18.30, en l鈥橭ctubre-CCC, amb una xarrada-debat sobre 鈥淔uturs possibles i alternatives de conviv猫ncia鈥 amb Mart铆n Crist贸bal (alberg de Ruesta), Ferran Gonz谩lez (membre de Cobarraca) i 脌lvar Mart铆nez Vidal (membre de Garba Cohabitatge).

Las XXIII Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia cruzan el ecuador de su agenda con un programa especial de radio realizado desde el mismo Octubre Centre de Cultura Contempor脿nia en el que han abordado la precariedad laboral del Tercer Sector, Hosteler铆a, Comercio, Alimentaci贸n y Limpieza.

La tarde del mi茅rcoles, CGT ha dedicado su programa semanal en R脿dio Klara, que lleva por nombre CGT en Acci贸n, a realizar un especial, dentro de la vig茅simo tercera edici贸n de las Jornadas libertarias, sobre el Tercer Sector y la precariedad laboral.

La primera parte del programa ha estado centrada en explicar la situaci贸n en la que se encuentra el sector de limpieza, cuyas trabajadoras fueron calificadas como esenciales durante el confinamiento que tuvo lugar en el estado de alarma declarado en marzo de 2020. Ante las preguntas realizadas desde el p煤blico sobre las acciones realizadas 鈥減or los sindicatos鈥, Paco San Vicente, asesor del sindicato de limpieza de CGT, ha explicado las diferencias en las actuaciones de la organizaci贸n anarcosindicalista y los sindicatos 鈥渓lamados mayoritarios鈥. 脕mparo Rodenas, delegada de CGT, ha afirmado que las trabajadoras del sector de limpieza son tratadas como m谩quinas, obligadas a realizar horas extra, aunque no est茅n permitidas en el convenio del sector. Desde el sindicato de limpieza de CGT se ha informado que se encuentran en un proceso de negociaci贸n de convenio que han calificado como 鈥渓argo y duro鈥 y han aprovechado para 鈥渞ealizar un llamamiento a apoyar las concentraciones y salidas que se realizan cada mi茅rcoles, a la hora del almuerzo, en hospitales y grandes centros de trabajo鈥, adem谩s han comunicado que los trabajadores de limpieza viaria de Alfafar 鈥渜ue cobran 800 euros mensuales por 40 horas semanales鈥 van a iniciar esta semana concentraciones diarias en la plaza del ayuntamiento de la localidad de l鈥橦orta Sud.

Marisa P茅rez, secretaria de la mujer del sindicato de alimentaci贸n, comercio y hosteler铆a de CGT Val猫ncia, ha explicado como tambi茅n se ven afectadas por la precariedad 鈥渢eniendo que asumir funciones de limpieza sin cobrar un extra, sufriendo una grancantidad de EREs y ERTEs, con multitud de personal fijo-discontinuo, ausencia de vacaciones y horas extras sin declarar鈥. P茅rez reclama 鈥渁poyo para las trabajadoras cuando se hagan concentraciones y llamamientos de solidaridad鈥 y pone como ejemplo lo ocurrido en el conflicto con la cervecer铆a de la cadena 100 Montaditos, que se encuentra en la calle Burgos de Val猫ncia, donde se logr贸 un buen acuerdo para las trabajadoras 鈥渄espu茅s de una buena campa帽a de concentraciones鈥. Marisa P茅rez ha comunicado que han empezado un proceso de organizaci贸n del sector a nivel estatal activando la Federaci贸n de CGT de Comercio, Alimentaci贸n y Hosteler铆a.

El Tercer Sector es aquel sector de la econom铆a compuesto fundamentalmente por entidades sin 谩nimo de lucro que prestan servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio, recursos residenciales, centros de d铆a, mediaci贸n social o acompa帽amientos. Lafu, delegado de CGT en Cruz Roja, ha anunciado en el programa que los trabajadores del Tercer Sector de CGT se encuentran en 鈥渦na fase de estructuraci贸n a nivel estatal鈥 para hacer frente a los problemas y la precariedad que sufren quienes trabajan en 茅ste, con la lucha por las subvenciones para las empresas-ONG, aunque sea a costa del propio personal. Lafu ha destacado lo que ocurre con los t茅cnicos de captaci贸n 鈥渦n nicho de precariedad dentro de las ONG, con unas condiciones laborales muy duras, si no captan un n煤mero determinado de socios se quedan sin cobrar por su trabajo鈥.

El programa especial de CGT en Acci贸n ha concluido con la m煤sica de Toni Carri贸n de Sillas contra el hambre, asamblea de personas desempleadas y precarias que se re煤ne cada lunes en la plaza del Ayuntamiento de Val猫ncia. La pr贸xima cita de las Jornadas Libertarias es el jueves 16 de diciembre, a las 18:30, en el Octubre-CCC, con una charla-debate sobre 鈥淔uturos posibles y alternativas de convivencia鈥 con Mart铆n Crist贸bal (albergue de Ruesta), Ferran Gonz谩lez (miembro de Cobarraca) y 脌lvar Mart铆nez Vidal (miembro de Garba Cohabitatge).