El 2022, 39 persones han perdut la vida en centres penitenciaris catalans, en la majoria dels casos amb problem脿tiques associades a la salut mental i al patiment ps铆quic o al consum de subst脿ncies. Entitats de drets humans alerten sobre la necessitat d鈥檃tendre aquestes persones amb recursos i entorns sociosanitaris fora de les presons.

Cada nou dies mor una persona als centres penitenciaris de Catalunya. Segons la informaci贸 publicada recentment pel Departament de Just铆cia de la Generalitat de Catalunya, de les 39 defuncions registrades a presons catalanes l鈥檃ny passat, 14 s贸n per su茂cidi, la xifra m茅s elevada registrada des que es fan p煤bliques les causes de mort, el 2010. La segona causa de mort s贸n les sobredosis, amb 8 persones, que tamb茅 registra un r猫cord des de 2012.

Segons el recent informe publicat per l鈥檈ntitat Just铆cia i Pau sobre la salut mental en el sistema penitenciari catal脿, m茅s de la meitat d鈥檌nterns presenten problemes i/o patiments associats a la salut mental i al consum de subst脿ncies. Una prevalen莽a set vegades superior que en el conjunt de la poblaci贸. L鈥檌nforme subratlla que un dels factors expressius de la incid猫ncia de l鈥檈mpresonament en la patologia mental s贸n precisament els su茂cidis i les autolesions, que presenten habitualment 铆ndexs superiors en l鈥櫭爉bit penitenciari als de la poblaci贸 general (fins a 10 vegades m茅s).

Tot i la prevalen莽a d鈥檃quest perfil dins de les presons catalanes, la resposta a situacions d鈥檃lteraci贸 de l鈥檕rdre dins dels centres per part d鈥檃questes persones solen derivar en l鈥檃plicaci贸 de mesures coercitives com l鈥檃茂llament, la contenci贸 mec脿nica, les sancions disciplin脿ries o la regressi贸 d鈥檃questes persones a r猫gims de vida en primer grau, on passen 20 hores al dia soles a la seva cel路la.

Segons diverses entitats de drets humans i expertes en salut mental, davant aquestes situacions haurien d鈥檃plicar-se altres mesures que ja es contemplen en l鈥檕rdenament jur铆dic, com s贸n les suspensions de condemna per malaltia mental (sigui inicial o sobrevinguda), i la seva derivaci贸 als recursos sociosanitaris fora del sistema penitenciari, on rebin un acompanyament terap猫utic que tingui en compte el seu context i patiment ps铆quic, i no mesures centrades en el c脿stig i l鈥檃plicaci贸 de m茅s patiment.

Des de l鈥檃ssociaci贸 pel monitoratge del sistema penal Observa s鈥檋a fet p煤blic un comunicat aquest mat铆 on mostren la seva preocupaci贸 pel greu augment de les morts i la seva relaci贸 amb les problem脿tiques associades a la salut mental i al patiment ps铆quic de les persones preses. El text tamb茅 denuncia la 鈥減oca preocupaci贸鈥 per part de l鈥檃dministraci贸 p煤blica envers l鈥檈stat de salut i del dret a una mort digna de les persones privades de llibertat a centres penitenciaris catalans, fent refer猫ncia a la 鈥渇alta d鈥檌nformaci贸 en els protocols de comunicaci贸 de defuncions a les fam铆lies鈥 i la 鈥渕anca d鈥檌nvestigaci贸鈥 sobre les causes: 鈥淟a falta d鈥檃tenci贸 i d鈥檃companyament terap猫utic i psicosocial als centres penitenciaris ha derivat en qu猫 les xifres de defuncions a les presons catalanes superen les 500 persones en els darrers 13 anys, un fet d鈥檈special gravetat a estats que s鈥檃utodenominen democr脿tics鈥.

Des d鈥橭bserva sol路liciten als departaments de Just铆cia, Salut i Serveis Socials que treballin de manera 鈥渇erma, coordinada i transparent鈥 en un nou Pla d鈥檃cci贸 envers les morts a pres贸, aix铆 com l鈥檃plicaci贸 del Protocol de Minnesota sobre la recerca de morts potencialment il路l铆cites de Nacions Unides, per investigar i comunicar totes les morts de persones sota cust貌dia de l鈥檃dministraci贸.

Font: https://directa.cat/les-morts-a-les…