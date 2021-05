–

L鈥檈xpolicia estatunidenc Derek Chauvin va reclamar aquest dimarts un nou judici despr茅s d鈥檋aver estat declarat culpable de l鈥檃ssassinat de George Floyd, al路legant que hi va haver irregularitats en el proc茅s. Chauvin podria ser condemnat a d猫cades de pres贸 鈥搇a sent猫ncia es llegir脿 el 25 de juny鈥 per haver ofegat Floyd amb el genoll durant m茅s de nou minuts sense que la v铆ctima supos茅s cap amena莽a per la seva integritat, el 25 de maig de 2020.

Tot i no tractar-se del primer cas d鈥檃b煤s policial contra persones no blanques en aquell pa铆s, el cas de Floyd va agafar r脿pidament volada internacional. El moviment Black Lives Matter, que havia nascut en ple mandat de Barack Obama, es va fer reconegut arreu del m贸n. De sobte, les fotografies de perfil d鈥橧nstagram o de Facebook es tenyien de negre, en una mostra ef铆mera de solidaritat internacional.

I els mitjans de comunicaci贸, com van reaccionar? Despr茅s que un article del periodista Moha Gerehou a l鈥Anuari M猫dia.cat abord茅s la q眉esti贸, ahir en vam parlar en un debat a Instagram Live titulat 鈥淓ls nostres Black Lives Matter. Com expliquem el racisme als mitjans?鈥, dins del cicle #ConversesM猫diacat. Les persones convidades van ser l鈥檃ntrop貌loga Gemma Ferre贸n, portaveu i responsable d鈥檌ncid猫ncia de SOS Racisme i membre de l鈥檃ssociaci贸 Cat脿rsia d鈥檃si脿tiques descendents de Catalunya; la periodista Sandra Vicente, autora del reportatge 鈥Pla Tremall, pesca d鈥檃rrossegament contra la multireincid猫ncia鈥 a l鈥Anuari M猫dia.cat i el tamb茅 periodista Aladdine Azzouzi, presentador de la s猫rie 鈥Gat per llebre鈥 de M猫dia.cat. El va moderar V铆ctor Yustres, cocoordinador de la publicaci贸.

Una cobertura desigual

La cobertura de l鈥檃ssassinat de Goerge Floyd i les subseg眉ents manifestacions arreu del m贸n va variar molt en funci贸 del mitj脿. Tot i les difer猫ncies, bona part dels periodistes van ser molt prudents en un principi, recorda Azzouzi: 鈥El Pa铆s va fer una piulada amb un eufemisme de tres l铆nies per evitar parlar d鈥檃ssassinat o d鈥檃b煤s policial. Si l鈥檃ssass铆 hagu茅s estat 脿rab, quant haguessin trigat en parlar 鈥榙鈥檃tac terrorista鈥?鈥, es preguntava.

El que tothom va veure a les pantalles de la tele, o del m貌bil, va ser el v铆deo. Les imatges reals en moviment d鈥檜na mort en directe. 鈥淧otser no calia caure en la pornografia del dolor, sembla que els cossos de la gent racialitzada valen menys鈥, pensa Azzouzi. Les tres persones convidades al debat coincidien en qu猫 hi ha mitjans alternatius que s铆 que porten anys denunciant casos d鈥檃b煤s policial i pr脿ctiques racistes de les forces de l鈥檕rdre (El Salto, la Directa, La Marea, per exemple). Si b茅 resultava l貌gic que aquests mitjans cobrissin el cas de George Floyd i les posteriors protestes, la desmesurada cobertura d鈥檃ltres mitjans generalistes que mai no havien informat de casos d鈥檃quest tipus els va resultar, com a m铆nim, sospitosa: 鈥淢olts mitjans d鈥檃qu铆 van quedar molt retratats fent la cobertura, es van bolcar a parlar d鈥檃ix貌 per貌 no ho havien fet mai abans鈥.

Tamb茅 es va notar una facilitat i lleugeresa en criticar la policia nord-americana per les seves actituds racistes, com si la policia d鈥檃qu铆 no caigu茅s mai en aquestes pr脿ctiques: 鈥溍塻 m茅s f脿cil assenyalar les car猫ncies dels altres que no pas parlar de les pr貌pies鈥, assegurava Azzouzi.

Superficialitat, morbo i descontextualitzaci贸

Des de l鈥檈ntitat SOS Racisme fa anys que denuncien detencions per perfil racial, la situaci贸 de les persones internes als CIE i altres actituds racistes. Per a Gemma Ferre贸n, 鈥渆l tractament i les narratives que fan servir els mitjans generalistes per parlar de la gent migrada no blanca s贸n crimimalitzadores, esbiaixades i racistes. Les cobertures acostumen a ser superficials, paternalistes i serveixen per perpetuar un sistema neocolonialista鈥.

I com influeix la precarietat de la professi贸 period铆stica en els tractaments que es fan? 鈥淢olt sovint 鈥搃nterv茅 Sandra Vicente鈥, les administracions o la policia no ens aporten les dades que necessitem, aix铆 que el periodista es queda amb la 煤nica versi贸 de la v铆ctima. Els periodistes tendim a buscar el testimoni, el morbo, des del nostre privilegi blanc鈥. Busquem el testimoni, la hist貌ria colpidora que enganxi al lector; per貌 deixem de banda assenyalar els culpables, oferir el context necessari per explicar les realitats.

Un cas paradigm脿tic 茅s el dels infants migrants i joves extutelats: 鈥淧oques vegades s鈥檃borden les causes estructurals de la situaci贸 l铆mit que viuen, els periodistes hi van poques vegades a parlar i no s鈥檃ssenyala els culpables que estiguin com estan, se鈥檒s ha sobreexposat i deshumanitzat amb l鈥檈tiqueta de 鈥榤ena鈥, que serveix per culpabilitzar-los i convertir-los en persones violentes鈥, assegura Ferre贸n. Una cosa semblant passa amb l鈥檕cupaci贸, que ha estat criminalitzada als mitjans, sobretot des de l鈥檈stiu passat: 鈥淓s criminalitza l鈥檕cupaci贸, quan hi ha moltes casu铆stiques, i mai no es parla de la responsabilitat de l鈥檃dministraci贸, que ha d鈥檃ssegurar un habitatge digne鈥.

Tots tres tenen ben clar el seg眉ent: 鈥淪i fossin joves blancs, aix貌 no passaria鈥.

El Pla Tremall, un biaix de racisme policial

Un dels temes destacats de l鈥Anuari M猫dia.cat d鈥檈nguany posa el focus en el Pla Tremall de Mossos d鈥橢squadra, que havia de servir per detenir amb rapidesa les persones multireincidents en delictes, per貌 que va acabar servint per fer el que SOS Racisme defineix com a 鈥渞ecerca encoberta de persones en situaci贸 irregular鈥. Per a l鈥檃utora, Sandra Vicente, 鈥渉i ha un biaix racista en el cos de Mossos d鈥橢squadra; el pla acaba trobant m茅s persones en situaci贸 irregular que no pas delinq眉ents鈥.

Aquest ha estat un pla amb molt poca repercussi贸 als mitjans. Mossos d鈥橢squadra no ha fet p煤bliques les dades corresponents i com que no hi ha hagut informacions al respecte, sembla que no hagi existit. Amb l鈥檈xcepci贸 de les not铆cies publicades per Mayka Navarro a La Vanguardia: 鈥淓l que publicava eren reproduccions sense m茅s de la versi贸 policial, sense cap sentit cr铆tic鈥, explica Vicente.

I qu猫 fem per solucionar tot aix貌?

Una de les propostes que aplega m茅s recolzament 茅s incorporar la mirada de persones racialitzades dins de les redaccions. 鈥淓ns acabem convertint en portaveus de l鈥檃ntiracisme i potser no 茅s que voldr铆em fer鈥, assumeix Aladdine Azzouzi, que recorda que en comen莽ar els estudis universitaris de Periodisme volia dedicar-se a la premsa esportiva: 鈥淎ra ja no em vull dedicar a informar d鈥檈sports, perqu猫 em vaig polititzar en entrar a la universitat鈥.

En aquesta l铆nia, Gemma Ferre贸n aposta per no permetre que els discursos racistes ocupin l鈥檈spai p煤blic. Precisament aix貌 ha passat en la campanya de les darreres eleccions a la Comunitat de Madrid, que ha estat molt agressiva i violenta contra les persones racialitzades per part d鈥檜n dels dos blocs: 鈥淓l que ha passat a Madrid evidencia que costa que el discurs antiracista arribi a una massa de gent amb qui no aconseguim connectar鈥, diu Gemma Ferre贸n.

Per a Aladdine Azzouzi, la soluci贸 茅s doble: 鈥淣o s鈥檋a de donar espai als mitjans als discursos racistes, i si se鈥檒s n鈥檋a de donar per obligaci贸, l鈥檈ntrevista no pot ser un massatge鈥, explica el periodista, tot recordant el pas de Santiago Abascal pel programa El Hormiguero, en contraposici贸 a la dura entrevista que la periodista L铆dia Heredia li va fer a Ignacio Garriga, candidat de Vox a les eleccions catalanes. Cal ser clars en aquest aspecte: 鈥淟鈥檈quidist脿ncia en el discurs t鈥檃caba situant al costat de l鈥檕pressor鈥, sentencia Sandra Vicente.

Tamb茅 es comenta que els periodistes haurien de baixar de la talaia i anar a peu de carrer per exigir el dret a accedir a la informaci贸. 鈥淕eneralitat i Estat actuen emparades en la llei i s鈥檈xcusen en la Seguretat Nacional per barrar el pas a moltes investigacions period铆stiques鈥, assenyala Sandra Vicente.

Quin ser脿 un exemple de normalitat als mitjans de comunicaci贸? Potser quan veiem un reportatge sobre economia, o cultura, o esports i les fonts expertes consultades siguin persones racialitzades. Persones racialitzades que no surten a la tele per parlar de que s贸n racialitzades, sin贸 de qualsevol altre tema normal.