August 11, 2021

Hoy vecinos y vecinas del barrio el Rinc贸n de Villa Elisa moviliza nuevamente a la puerta del municipio de La Plata para exigir la nulidad del proyecto de ordenanza que cede tierras comunales al Arzobispado. 芦Les vecines del Rinc贸n decimos no a la entrega de tierras fiscales a la iglesia. Exigimos salud y educaci贸n p煤blicas para todes. El rol del Estado es garantizar a sus ciudadanes el acceso a estos derechos, no cuidar los negocios de la iglesia cat贸lica禄. Por Manuela Wilhelm (ANRed)

El 19 de septiembre de 2015 tres candidatos a Intendente recorrieron el barrio Rinc贸n de Villa Elisa, partido de La Plata junto a vecinos y vecinas. Luana Simioni, Gast贸n Crespo y Julio Garro. Garro de juntos por cambio gan贸 la Intendencia y la comunidad de Rinc贸n reclama desde entonces Acta de compromiso en mano, las mejoras que se comprometi贸 a realizar, entre ellas un maternal y una salita. Hace dos meses las y los mismos vecinos denuncian a Garro por usurpador Vip. Se enteraron que hay un proyecto de ordenanza para cederle las tierras fiscales que quedaban en el barrio al Arzobispado

Por eso el Barrio Rinc贸n presenta petitorios a la municipalidad, realiza actividades y movilizaciones para frenar aquel proyecto de ordenanza que se votar铆a hoy en la Municipalidad de La Plata. Uno de los lemas del reclamo del Barrio Rinc贸n es 芦Queremos derechos no caridad芦.

A principios de junio el terreno de 137 e/442 y 443 donde vecinos y vecinas de el Barrio El Rinc贸n esperaban ver levantarse los cimientos de una salita sanitaria apareci贸 con el per铆metro alambrado y cerrado por un port贸n con cadena y candado. 芦Un alambrado bien caro, de ese que pagan los que tienen mucha plata nom谩s禄 dice Amelia, vecina del barrio. 芦Lxs vecinxs r谩pidamente nos convocamos en asamblea y fuimos a hablar con el delegado, pensando en 芦alertarlo禄 sobre esta situaci贸n禄 cuenta, pero 芦el delegado Jos茅 Quinteros no s贸lo estaba al tanto de esto, 茅l mismo nos confirm贸 que le hab铆a 芦entregado esos terrenos a C谩ritas禄.

Desde ese momento los y las vecinas del Barrio El Rinc贸n conformaron una asamblea y se mantienen en estado de alerta y movilizaci贸n permanente, realizando acciones para visibilizar su rechazo a esta usurpaci贸n de tierras por parte de la iglesia, con la connivencia de la Municipalidad de La Plata.

芦Denunciamos a Julio Garro por ser c贸mplice de esta usurpaci贸n VIP, una usurpaci贸n que est谩 lejos de sufrir los gases y los perdigones que tuvieron que soportar durante d铆as las familias del fondo del barrio ante una toma de tierras en plena pandemia, cuando la cuarentena hab铆a dejado a medio mundo sin changas y no hab铆a para pagar el alquiler, tomaron unos terrenos del otro lado del arroyo. Ac谩 no hay balas para los usurpadores, no hay fuerzas federales con despliegues de pel铆cula. Hay custodias policiales que los protegen de quienes reclamamos leg铆timamente que esa tierra NO ES SUYA, ES DE TODXS!禄

Amelia, vecina del barrio explica que El Rinc贸n es uno de esos barrios de las afueras de La Plata que 芦explot贸禄 en la 煤ltima d茅cada. 芦Estamos bien en las afueras. Sin luces led, sin agua corriente, ni cloacas, ni gas ni nada m谩s que las cosas que lxs vecinxs logran autogestionarse. Desde el agua para beber hasta el escombro que hacen vaquitas para comprar en la cuadra o acarrean en carretillas cuando de alguna obra sobra un poco para tapar los pozos de las calles que son intransitables para la mayor铆a de los veh铆culos del barrio. La parada de colectivos m谩s cercana est谩 a 3km del fondo del barrio, donde la mayor铆a no tiene veh铆culo propio, y la salita de salud m谩s cercana est谩 todav铆a m谩s lejos, en Arturo Segu铆 o City Bell禄.

芦Quienes vivimos en el barrio sabemos que todo se gana luchando禄, sostiene y cuenta que desde hace 5 a帽os tienen un pliego de 17 puntos, todos con pedidos esenciales para quienes lo habitan, que pas贸 sin pena ni gloria por los escritorios municipales para morir en alg煤n caj贸n, a pesar del dictamen favorable que la Defensor铆a del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires nos otorg贸 en 2017.

Algunos de los puntos esenciales son pavimentaci贸n de la calles estrat茅gicas y mantenimiento de las calles de tierra que en 茅pocas de lluvia son intransitables para veh铆culos particulares y oficiales como patrulleros y ambulancias. Ampliaci贸n de la recolecci贸n de basura. Desag眉e y zanjeo de calles. Que la parada de 贸mnibus m谩s cercana al barrio queda a 2.5 km. Que el 煤nico servicio con el que cuentan es luz el茅ctrica.

Aunque el dictamen de la Defensor铆a confirm贸 la necesidad de avanzar con una serie de obras entre las que figuraban un jard铆n maternal y un centro primario de salud hasta el 2020 los y las vecinas segu铆an sin m谩s novedades.

芦Como ac谩 no se rinde nadie, logramos que el 12 de agosto de 2020 se firme una resoluci贸n del Concejo Deliberante que finalmente parec铆a acercar un poco m谩s el proyecto de la salita de salud al barrio.

Pero un a帽o despu茅s movilizan una vez m谩s para intentar frenar la aprobaci贸n de esta ordenanza, que para ser aprobada no solo tendr铆a que tener los votos oficialistas sino de otros concejales. En a帽o electoral, habr谩 que ver qu茅 sucede con las promesas de campa帽a incumplidas de hace cinco a帽os atr谩s.

芦As铆 hoy en la plata los concejales de Julio Garro con colaboraci贸n de algunos concejales de Todos quieren dejar al barrio sin uno de sus pocos espacios verdes #noalacesiondetierrasalaiglesia #queremosderechosnocaridad Ana Castagneto Victoria Tolosa Paz Guillermo Cara Guillermo Escudero Axel Kicillof禄 publicaron desde Asamblea de Vecines Barrio Rinc贸n