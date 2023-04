–

Manuel Lillo i Usechi / Mon貌ver

La localitat de Mon貌ver, al Vinalop贸 Mitj脿, ha quedat marcada en la hist貌ria liter脿ria gr脿cies 鈥揺ntre altres鈥 a l鈥檃portaci贸 d鈥橝zor铆n, una de les grans figures culturals de les comarques del sud. Les vinyes i els camps que distingien aquesta poblaci贸 fan que alguns empresaris vin铆coles vulguen explotar-la en l鈥櫭爉bit tur铆stic. De fet, en un impuls d鈥檃utoestima comercial, s鈥檋i refereixen com 芦la Toscana valenciana禄 quan comparen els pobles interiors del Vinalop贸 amb la regi贸 del centre d鈥橧t脿lia.

Siga o no hiperb貌lica l鈥檈quiparaci贸, el cert 茅s que aquest paisatge es veu amena莽at. Les plantes fotovoltaiques amenacen a instal路lar-s鈥檋i i ocupar 729 hect脿rees. Hi ha qui ho veu com una oportunitat per a generar riquesa, per貌 hi ha tamb茅 qui vol preservar el territori per simple i senzilla dignitat.

Entre aquests 煤ltims hi ha els membres de la Plataforma Sol Sostenible de Mon貌ver, un col路lectiu que es va organitzar el 2020 quan van saber que l鈥橝juntament, governat pel PSPV amb el suport de Comprom铆s, havia rebut ofertes de grans companyies per instal路lar-hi megaplantes fotovoltaiques i generar energia renovable. Mar Cabanes, membre d鈥檃quest col路lectiu, reconeix que en aquell moment 芦no sab铆em de qu猫 anava, desconeix铆em el tema, i vam comen莽ar a informar-nos-en禄.

Segons explica aquesta activista local, en un principi l鈥橝juntament 芦estava molt disposat a facilitar-nos la informaci贸 que deman脿vem禄. Hi havia, des del punt de vista d鈥檃lguns ve茂ns, l鈥檕portunitat d鈥檕btindre un benefici econ貌mic important i de manera r脿pida, per貌 des d鈥檃quest col路lectiu entenen que a Mon貌ver la percepci贸 ha canviat. 芦Amb l鈥檃provaci贸 de les Declaracions d鈥橧mpacte Ambiental (DIA) per part del Ministeri, som conscients que omplir el territori de plaques 茅s una possibilitat禄. Pel que fa a l鈥橝juntament, Cabanes creu que des del consistori es pensaven que 芦amb bones intencions podrien negociar amb les empreses i minimitzar-ne l鈥檌mpacte, per貌 han vist que aix铆 no aconseguiran res, i la realitat 茅s que hi ha 729 hect脿rees amena莽ades禄.

Alhora, en canvi, l鈥檃ctivista creu que les administracions 芦no estan fent tot el possible禄 per aturar aquests projectes. 芦Creiem que des de l鈥橝juntament es pot blindar el territori si es modifica el nou pla general que s鈥檈st脿 aprovant. Hem demanat a l鈥橝juntament, i aix铆 es va acordar al ple, que les plantes no ocupen m茅s d鈥檜n 3% del s貌l agr铆cola no urbanitzable, i tamb茅 que se suspenguen totes les llic猫ncies fins que no s鈥檃prove el pla general, perqu猫 sabem que en vindran m茅s禄. Pel que fa a la Conselleria de Medi Ambient, pretenen que fa莽a valdre la normativa reflectida al cat脿leg de paisatges vitivin铆coles i que pressionen el Ministeri perqu猫 facen cas dels t猫cnics municipals i de la gent que s鈥檈st脿 mobilitzant. 芦Les administracions sempre poden fer m茅s: l鈥橝juntament no ha reaccionat a temps, i cal un posicionament ferm i decidit, perqu猫 l鈥檌mpacte que pot patir el territori seria molt gros禄. Cabanes matisa que des de la Generalitat hi ha 芦diversos posicionaments禄, i valora positivament l鈥檃ctitud de la Conselleria de Territori, en mans de Rebeca Torr贸 (PSPV) davant l鈥檈xhibida pels departaments d鈥橝gricultura 鈥揺specialment quan estava dirigida per Mireia Moll脿, de Comprom铆s, que m茅s tard seria rellevada per Isaura Navarro, de la mateixa coalici贸. Tamb茅 critica l鈥檃ctitud de Presid猫ncia de la Generalitat, que considera que s鈥檋a mostrat 芦t猫bia i en molts casos favorable a les empreses禄.

A nivell local, explica que tots els partits amb representaci贸 a l鈥橝juntament s鈥檋an mostrat, amb diferents intensitats, en contra de les macroplantes. I pel que fa a l鈥櫭爉bit social, tem que la ciutadania no responga amb la for莽a requerida davant aquesta amena莽a i que nom茅s en siga conscient despr茅s que aquestes construccions ocupen el paisatge de Mon貌ver. Cabanes t茅 l鈥檈speran莽a que molts d鈥檃quests projectes s鈥檃caben interrompent. 芦El sistema energ猫tic no est脿 preparat per absorbir tanta energia renovable pels diferents pics de generaci贸 que t茅. Per equilibrar l鈥檈nergia es necessita el cicle combinat del gas i del carb贸. I s鈥檈st脿 veient com torna a pujar el consum d鈥檈nergia no renovable. 脡s possible que estiguem davant una bombolla especulativa com la que va patir aquest pa铆s amb la construcci贸. El problema ser脿禄, alerta, 芦si tot i aix铆 la bombolla esclata amb aquestes plantes a mig fer, i si el paisatge, d鈥檃questa manera, es quede deteriorat amb construccions fora de funcionament, tal com van quedar molts espais de valor ecol貌gic amb urbanitzacions a mig construir禄.

Segons explica la membre de la Plataforma S貌l Sostenible, m茅s de 500 de les hect脿rees amena莽ades compten amb vinyes i ametlers, i assentaments rurals com el del Fond贸 quedarien tamb茅 afectats. Al seu torn, espais de valor hist貌ric, com el refugi aeri o l鈥檃er貌drom des del qual van fugir els 煤ltims dirigents de la Segona Rep煤blica espanyola davant la immin猫ncia de l鈥檃rribada de les tropes franquistes a la primavera del 1939, quedarien envoltats d鈥檃questes instal路lacions. Ocorreria el mateix amb un jaciment arqueol貌gic i amb diversos bancals de pedra seca. 芦S贸n s铆mbols importants per al poble que hem de saber defensar, com a m铆nim, per simple i mera dignitat禄, conclou Cabanes.

