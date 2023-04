–

Fa uns anys la infantesa passava per la lectura sense saber llegir, no nom茅s perqu猫 la cartilla ens ensenyava a llegir amb il路lustracions sin贸 perqu猫 la il路lustraci贸 formava part dels mitjans de comunicaci贸 en paper. No nom茅s hi havia una part important de tires c貌miques, o no tan c貌miques, sin贸 que els anomenats tebeos eren una manera d鈥檃prendre i fer immersi贸 lectora.

La imatge gr脿fica com a via de comunicaci贸 per a gent gran i petita. Amb funci贸 socialitzadora o art铆stica o recreativa o pol铆tica o tot plegat barrejat i en relaci贸. Els diaris apostaven fortament per continguts d鈥檌l路lustraci贸 gr脿fica, fossin humor铆stics o reflexius i una part important de gent comen莽ava a llegir per la tira di脿ria que durant anys es publicava als diaris.

Autors -i algunes autores- eren celebritats. Abundaven les revistes d鈥檋umor gr脿fic i alguns diaris apostaven per un suplement setmanal i seccions fixes. La not铆cia es podia llegir gr脿ficament des de la cr铆tica, la s脿tira, com a opini贸 i com a informaci贸.

Ja fa anys que aquest g猫nere d鈥檈xpressi贸 ha passat a ser testimonial als mitjans de comunicaci贸. M茅s enll脿 de les revistes sat铆riques i l鈥檈dici贸 de novel路la gr脿fica, les vinyetes, les tires il路lustrades dels mitjans estan desapareixent. Tampoc queden suplements i les il路lustracions que acompanyaven espais de reflexi贸, opini贸 o not铆cia estan en clara davallada. Tot plegat acompanyat de la precaritzaci贸 dels i les professionals i de la manca de valor social que s鈥檃torga a un mitj脿 tan punyent.

En paral路lel tamb茅 茅s el sector m茅s en entredit. Mitjans com El Jueves o Charlie Hebdo han patit persecuci贸 pol铆tica. La il路lustraci贸 va lligada a l鈥檋umor, humor gr脿fic que va des del m茅s blanc a la s脿tira pol铆tica. L鈥檋umor, de fet, 茅s al centre de les ires -com hem pogut veure els darrers dies amb el gag sobre la Virgen del Roc铆o a TV3-. L鈥檋umor gr脿fic, com a g猫nere period铆stic ens aporta elements de reflexi贸 i an脿lisi i ens socialitza. Ens acosta a la realitat des de la caricatura. Ens acosta a la paraula des de la imatge o b茅, fa de la paraula imatge.

Il路lustradors i il路lustradores s贸n cronistes socials, que ens relaten des del retrat la societat. Ens dibuixen la societat, ens fan reflexionar. No 茅s estrany, doncs, que en un moment com l鈥檃ctual, on el sentit de les coses es fa des de la literalitat, on es perd el mat铆s i la reflexi贸 t茅 poc valor social, minvi el paper social i comunicatiu de la historieta gr脿fica, de la il路lustraci贸, de l鈥檋umor gr脿fic i de la seva cr铆tica, sovint desmesurada. Cal recuperar, reivindicar i revaloritzar-ho, perqu猫 茅s un element inherent a la llibertat d鈥檈xpressi贸 -o la manca d鈥檃questa- socialitzador i pedag貌gic.

