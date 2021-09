La tradicional manifestaci贸 que organitza cada 11 de setembre a la tarda aplega 15.000 persones i serveix per mostrar el rebuig de l’espai pol铆tic a la taula de di脿leg: “No tenim necessitat de dialogar amb l’Estat sin贸 la necessitat de negociar com fem efectiu el dret a l’autodeterminaci贸 i l’amnistia”. Un any m茅s, s’homenatja Gustau Mu帽oz, l’adolescent assassinat per la Policia a la Diada de 1978

Cap莽alera de la manifestaci贸 de l’Esquerra Independentista aquest 11 de setembre de 2021 a Barcelona. 鈥 Miquel Codolar / ACN

La tradicional manifestaci贸 que surt de la pla莽a Urquinaona i acaba al Born ha marcat el punt i final de l’atape茂t programa d’actes de l’Esquerra Independentista per aquest 11 de setembre. La mobilitzaci贸, convocada per la CUP, Arran, Alerta Solid脿ria, el Sindicat d’Estudiants dels Pa茂sos Catalans (SEPC), Endavant i la Coordinadora Obrera Sindical (COS), ha arrencat a dos quarts de set i ha reunit unes 15.000 persones, segons l’organitzaci贸. Els parlaments han estat molt cr铆tics amb els governs catal脿 i espanyol i han atacat la imminent taula de di脿leg, que reunir脿 la setmana vinent els dos executius.

Moments abans d’iniciar la marxa, el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Edgar Fern谩ndez, ha reconegut als mitjans que tot proc茅s d’independ猫ncia requereix un moment pel di脿leg. Ha apuntat, per貌, que l’Estat no reconeix l’autodeterminaci贸 i que no s’est脿 negociant la independ猫ncia. Ha lamentat que s’estigui afavorint la governabilitat. “No tenim necessitat de dialogar amb l’Estat sin贸 la necessitat de negociar com fem efectiu el dret a l’autodeterminaci贸 i l’amnistia“.

Fern谩ndez ha fet una crida aquest dissabte a la mobilitzaci贸 i l’organitzaci贸 popular per dir-li al Govern “que no se’n sortir脿 si pret茅n una estabilitat i governabilitat normal i tranquil路la” com passava fa 20 anys a Catalunya. I ha explicat que l’oposici贸 a l’ampliaci贸 de l’aeroport “茅s un exemple” del que ha de passar en el nou curs pol铆tic. Aix铆, ha apostat perqu猫 quan l’executiu catal脿 busqui l’estabilitat i la governabilitat de les administracions i no confronti amb l’Estat que la gent “digui que no”.

Durant un moment de la marxa, un grup de han cremat una fotografia de gran dimensions del president de la Generalitat, Pere Aragon猫s, i el president espanyol, Pedro S谩nchez, en el que clarament pot interpretar-se com un missatge de rebuig a la taula de di脿leg. De fet, la CUP ja ha anunciat que convocar脿 mobilitzacions en contra el dia que se celebri.

En els parlaments finals, la membre del secretariat nacional de la CUP Anna Saliente ha afirmat que “Pere Aragon猫s, Ximo Puig i Francina Armengol estan competint per ser els alumnes avantatjats de Pedro S谩nchez. Aix貌 no va de nous finan莽aments, va d’exercir l’autodeterminaci贸”. Tamb茅 s’hi han reivindicat les protestes que van tenir com a epicentre la pla莽a d’Urquinaona contra les sent猫ncies del judici al Proc茅 o l’1 d’octubre. M茅s enll脿 dels lemes habituals de l’Esquerra Independentista tamb茅 s’hi han pogut veure molts cartells contra l’ampliaci贸 de l’aeroport.

Homenatge a Gustau Mu帽oz

M茅s enll脿 de mobilitzacions a Lleida, Girona i Reus, l’Esquerra Independentista ha realitzat altres actes habituals cada 11 de setembre, com ara l’homenatge a Gustau Mu帽oz, l’adolescent de 16 anys assassinat per la Policia espanyola al carrer Ferran durant la Diada de 1978. Posteriorment ha arrencat una manifestaci贸, organitzada per Arran, i que ha reunit centenars de persones. La marxa ha recorregut diversos carrers de la capital catalana, passant per la seu de Foment del Treball, ubicada a Via Laietana. En aquest punt s’han cremat fotografies de diferents personalitats del m贸n pol铆tic i empresarial, com el conseller d’Economia, Jaume Gir贸, el president de la patronal catalana, Josep S谩nchez-Llibre, el president d’Iberdrola, Jos茅 Ignacio S谩nchez Gal谩n, aix铆 com Florentino P茅rez, president del grup ACS.

Marina Gispert, portaveu d’Arran, ha declarat que l’organitzaci贸 rebutja “qualsevol pacte amb l’Estat espanyol”, considerant que “ja no existeix possibilitat de di脿leg amb un govern que sost茅 la repressi贸 cap a centenars de joves independentistes”. Paral路lelament, des d’Arran, han denunciat que a primera hora del mat铆 els Mossos d’Esquadra han retingut a una desena de militants de la formaci贸 per penjar una pancarta al Fossar. Aix铆 n’ha informat tamb茅 la CUP a trav茅s d’una piulada a Twitter, en la qual ha preguntat al departament d’Interior “si aquesta 茅s la Diada que volen”.

