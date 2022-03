–

Si el trabajador no tiene tierra, si est谩 privado del derecho m谩s natural -el de extraer del suelo su sustento y el de su familia-, no es en modo alguno porque el pueblo lo quiere as铆, sino porque hay cierta clase, la de los hacendados, que tiene el derecho de admitir o de no admitir al trabajador en la propiedad de la tierra. Y este orden de cosas contra la naturaleza es mantenido por el ej茅rcito.