–

De parte de A Las Barricadas January 7, 2022 21 puntos de vista

Valoración y entrevista

Crimethinc. Traducido por alasbarricadas

Ha estallado un levantamiento a gran escala en Kazajstán en respuesta al aumento del costo de vida y la violencia del gobierno autoritario. Los manifestantes se han apoderado de edificios gubernamentales en muchas partes del país, especialmente en Almaty, la ciudad más poblada, donde ocuparon temporalmente el aeropuerto, e incendiaron el edificio del parlamento. Mientras publicamos esto, la policía ha reconquistado el centro de Almaty, matando como mínimo decenas de personas en el proceso, mientras las tropas de Rusia y Bielorrusia llegan para unirse a la represión de las protestas. Le debemos a las personas que han recibido esta represión, el saber por qué se levantaron. En el siguiente informe, presentamos una entrevista con un expatriado kazajo que explora lo que llevó a la gente a rebelarse en Kazajstán y explora las implicaciones de este levantamiento para la región en su conjunto.

‚ÄúLo que est√° sucediendo ahora en Kazajst√°n nunca antes hab√≠a sucedido aqu√≠. ‚ÄúToda la noche hubo explosiones, violencia policial contra la gente y algunas personas quemaron coches de polic√≠a, incluidos algunos coches al azar. Ahora la gente marcha por las calles principales y algo est√° sucediendo cerca de Akimat (el edificio del parlamento) “. -El √ļltimo mensaje que recibimos de nuestra compa√Īera en Kazajst√°n, una anarca-feminista en Almaty, poco antes de las 4 pm (hora de Kazajst√°n Oriental) el 5 de enero, antes de que perdi√©ramos el contacto.

Debemos entender el levantamiento en Kazajst√°n en un contexto global. No es simplemente una reacci√≥n a un r√©gimen autoritario. Los manifestantes en Kazajst√°n est√°n respondiendo al mismo aumento del costo de vida por el que la gente ha estado protestando en todo el mundo durante a√Īos. Kazajst√°n no es el primer lugar donde un aumento en el costo del gas ha desencadenado una ola de protestas; exactamente lo mismo ha sucedido en Francia, Ecuador y en otras partes del mundo, bajo una amplia gama de administraciones y formas de gobierno.

Entonces, lo significativo de este levantamiento en particular no es que no tenga precedentes, sino que involucra a personas que enfrentan los mismos desafíos que nosotrxs también, dondequiera que vivamos.

La urgencia con la que Rusia se está moviendo para ayudar a reprimir el levantamiento también es significativa. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), una alianza militar compuesta por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, con Rusia al mando, se ha comprometido a enviar fuerzas a Kazajstán. Esta es la primera vez que la CSTO ha desplegado tropas para apoyar a una nación miembro; se negó a ayudar a Armenia en 2021, durante su conflicto con Azerbaiyán.

Es instructivo que la guerra entre Armenia y Azerbaiy√°n no justificara la intervenci√≥n de la OTSC, pero s√≠ un poderoso movimiento de protestas. Como en otros proyectos imperiales, la principal amenaza para la esfera de influencia rusa (la “rusosfera”) no es la guerra, sino la revoluci√≥n. Rusia se ha beneficiado considerablemente de la guerra civil en Siria y la invasi√≥n turca de Rojava, enfrentando a Siria y Turqu√≠a entre s√≠ para afianzarse en la regi√≥n. Una de las formas en que Vladimir Putin se ha aferrado al poder en Rusia ha sido reuniendo a los patriotas rusos para que lo apoyen en las guerras en Chechenia y Ucrania. La guerra, la guerra permanente, es parte integral del proyecto imperial ruso, al igual que la guerra ha servido al proyecto imperial estadounidense en Irak y Afganist√°n. La guerra es la salud del estado, como dijo Randolph Bourne.

Los levantamientos, por otro lado, deben ser reprimidos por todos los medios necesarios. Si los millones de personas en la rusosfera que languidecen bajo una combinaci√≥n de cleptocracia y neoliberalismo vieran un levantamiento exitoso en cualquiera de esos pa√≠ses, se apresurar√≠an a seguir su ejemplo. Al observar las olas de protestas en Bielorrusia en 2020 y en Rusia hace un a√Īo, podemos ver que muchas personas se inclinan a hacerlo incluso sin esperanzas de √©xito.

En las democracias capitalistas como Estados Unidos, donde las elecciones pueden cambiar una banda de pol√≠ticos ego√≠stas por otra, la ilusi√≥n de la elecci√≥n en s√≠ misma sirve para distraer a la gente de tomar medidas para lograr un cambio real. En reg√≠menes autoritarios como Rusia, Bielorrusia y Kazajst√°n, no existe tal ilusi√≥n; el orden reinante se impone √ļnicamente por la desesperaci√≥n y la fuerza bruta. En estas condiciones, cualquiera puede ver que la revoluci√≥n ofrece el √ļnico camino a seguir. De hecho, los gobernantes de esos tres pa√≠ses deben su poder a la ola de revoluciones que tuvo lugar a partir de 1989 y provoc√≥ la ca√≠da del Bloque del Este. Dif√≠cilmente podemos culpar a sus s√ļbditos por sospechar que solo una revoluci√≥n podr√≠a provocar un cambio en sus circunstancias.

Revoluci√≥n, pero ¬Ņcon qu√© prop√≥sito? No podemos compartir el optimismo de los liberales que imaginan que el cambio social en Kazajst√°n ser√° tan simple como perseguir a los aut√≥cratas y celebrar elecciones. Sin cambios econ√≥micos y sociales profundos, cualquier cambio meramente pol√≠tico dejar√≠a a la mayor√≠a de la gente a merced del mismo capitalismo neoliberal que la empobrece hoy.

Y en cualquier caso, Putin no se rendir√° tan f√°cilmente. El cambio social real, tanto en la rusosfera como en Occidente, requerir√° una lucha prolongada. Derrocar al gobierno es necesario, pero no suficiente: para defenderse de las futuras imposiciones pol√≠ticas y econ√≥micas, la gente com√ļn tendr√° que desarrollar el poder colectivo sobre una base horizontal y descentralizada. Este no es el trabajo de un d√≠a o un a√Īo, sino de una generaci√≥n.

Lo que lxs anarquistas tienen que aportar a este proceso es la propuesta de que las mismas estructuras y pr√°cticas que desarrollamos en el transcurso de la lucha contra nuestros opresores tambi√©n sirvan para ayudarnos a crear un mundo mejor. Los anarquistas ya han jugado un papel importante en el levantamiento en Bielorrusia, mostrando el valor de las redes horizontales y la acci√≥n directa. El sue√Īo del liberalismo, de rehacer el mundo entero a la imagen de los Estados Unidos y Europa Occidental, ya ha resultado vac√≠o: Estados Unidos y Europa Occidental est√°n implicados en muchas de las razones por las que los esfuerzos para realizar este sue√Īo han fracasado en Egipto. y Sud√°n y en otros lugares. El sue√Īo del anarquismo queda por materializarse.

En respuesta a los eventos en Kazajst√°n, algunos supuestos “antiimperialistas” repiten una vez m√°s el tema de conversaci√≥n atemporal de los medios estatales rusos de que toda oposici√≥n a cualquier r√©gimen aliado con la Rusia de Putin solo puede ser el resultado de la intervenci√≥n occidental. Esto es particularmente atroz cuando las naciones en la esfera de influencia de Rusia han abandonado en gran medida cualquier pretensi√≥n de socialismo, entreg√°ndose al tipo de pol√≠ticas neoliberales que desencadenaron la revuelta en Kazajst√°n. En una econom√≠a capitalista globalizada, en la que todxs estamos sujetxs al mismo lucro y precariedad, no debemos permitir que las potencias mundiales rivales nos enfrenten unxs a otrxs. Deber√≠amos ver a trav√©s de toda la farsa. Hagamos causa com√ļn en todos los continentes, intercambiando t√°cticas, inspiraci√≥n y solidaridad para reinventar nuestras vidas.

La gente corriente de Kazajstán que se levantó esta semana demostró hasta dónde podemos llegar y cuánto tenemos que llegar juntos.

Fuerzas rusas partiendo hacia Kazajst√°n.

El trasfondo del levantamiento

A principios del 6 de enero (hora de Kazajstán Oriental), después de que los apagones de Internet hicieran imposible completar una entrevista con los participantes del movimiento en Almaty, realizamos la siguiente entrevista con un militante anarquista kazajo que vive en el extranjero.

Por contexto, ¬Ņqu√© proyectos o movimientos anarquistas, feministas y ecol√≥gicos han existido en Kazajst√°n en el siglo XXI?

Al principio, hubo una oposici√≥n al primer ex presidente comunista, Nursultan Nazarbayev, quien termin√≥ liderando el Kazajst√°n postsovi√©tico. A partir de la d√©cada de 1990, comenz√≥ a volverse m√°s autoritario; por ejemplo, destituy√≥ un parlamento m√°s plural dos veces en 1993 para obtener miembros leales del parlamento, extendi√≥ su primer mandato presidencial y cambi√≥ la estructura de gobierno para adquirir poderes ejecutivos m√°s fuertes a trav√©s de refer√©ndums que se consideraron ama√Īados en 1995. Esto le cre√≥ a Nazarbayev una oposici√≥n entre la √©lite pol√≠tica de un amplio espectro pol√≠tico que inclu√≠a a comunistas, socialdem√≥cratas, centristas, liberales y nacionalistas que colaboraron entre s√≠ para pedir una constituci√≥n m√°s democr√°tica con autoridad presidencial limitada y un legislatura pluripartidista.

En cuanto a los movimientos desde abajo, hubo anarquistas, que eran bien más un movimiento clandestino, y hubo un grupo socialista inusualmente ruidoso, cuyo líder Ainur Kurmanov terminó huyendo de Kazajstán al final. También había nacionalistas e islamistas radicales, pero de nuevo, no eran realmente tan prominentes y también vivían en una especie de clandestinidad.

En cuanto a los ecologistas, si tuvieron algo de atenci√≥n p√ļblica a trav√©s de los medios de comunicaci√≥n o la promoci√≥n, fue principalmente de los grupos de defensa del territorio o, como se les llama “asociaciones p√ļblicas” all√≠. En Kazajst√°n, el gobierno tiene registrados seis partidos pol√≠ticos en este momento, y son los √ļnicos autorizados legalmente a participar en las elecciones generales; los dem√°s que han intentado formar partidos pol√≠ticos acaban viendo sistem√°ticamente rechazados sus procesos de registro requeridos por el ministerio. Sin embargo, siempre que las autoridades kazajas proclaman en algunas circunstancias su pluralismo pol√≠tico al p√ļblico, lo demuestran utilizando asociaciones p√ļblicas leales, especialmente durante las elecciones presidenciales.

¬ŅHay partidos de oposici√≥n en Kazajst√°n?

En cuanto a los partidos de oposición, básicamente no hay ninguno en Kazajstán que se considere legal. En la década de 1990 y principios de la de 2000, existían partidos políticos que funcionaban de manera independiente, pero todos fueron clausurados o prohibidos por el gobierno, junto con la prensa y los medios de comunicación independientes. Hoy, hay personas que dicen representar a la oposición, pero viven en el extranjero en países como Ucrania. No tienen ninguna conexión real con la calle.

Tambi√©n hay una especie de rivalidad entre ellos: los he escuchado acus√°ndose unos a otros de colaborar con el gobierno o con la agencia de inteligencia. Una caracter√≠stica t√≠pica de la oposici√≥n controlada en Kazajst√°n es que las denominadas oposiciones declaradas intentan atraer ciudadanos insatisfechos para que hagan cosas que en realidad no representan una amenaza para el gobierno, cosas que dan la ilusi√≥n de hacer cambios, como decirle a la gente que entablar un di√°logo pac√≠fico con los funcionarios locales o participar en las elecciones estropeando deliberadamente la papeleta como una forma de ‚Äúprotesta‚ÄĚ, cualquier t√°ctica que d√© la ilusi√≥n de luchar contra el gobierno, cuando en realidad es solo una p√©rdida de tiempo.

En los √ļltimos a√Īos, este tipo de oposici√≥n tambi√©n comenz√≥ a aparecer dentro del pa√≠s; De la nada, sal√≠an activistas al azar que formaron movimientos pol√≠ticos y realizaron piquetes sin experimentar ning√ļn tipo de persecuci√≥n, mientras que la gente com√ļn que no tiene contactos siempre es detenida por la polic√≠a de inmediato cuando intentan protestar.

Un grupo de oposici√≥n inusual, no puedo decir si es una oposici√≥n controlada, se llama Elecci√≥n Democr√°tica de Kazajst√°n. Est√° dirigido por un ex empresario y pol√≠tico que vive en Francia llamado Mukhtar Ablyazov. Si buscas su nombre, ver√°s art√≠culos sobre supuestos casos y juicios de lavado de dinero. Fue ministro del gabinete en la d√©cada de 1990, hasta que rompi√≥ con el gobierno y era muy leal al presidente Nazarbayev. Fue encarcelado por el gobierno kazajo, pero finalmente qued√≥ en libertad; termin√≥ huyendo de Kazajst√°n y viviendo en el exilio como otros funcionarios desleales de Nazarbayev. Desde entonces, ha liderado la oposici√≥n pol√≠tica con mayor apoyo en las redes sociales. La mayor√≠a de las personas asociadas con su movimiento han sido perseguidas y arrestadas. Esto ha estado sucediendo desde que restableci√≥ el movimiento nuevamente en 2017 en varias plataformas de redes sociales. Todas las protestas que ha organizado desde el exterior han sido reprimidas, con una presencia policial masiva en las zonas p√ļblicas. Ha habido casos en los que Internet estaba parcialmente restringido en todo el pa√≠s.

En cualquier caso, lo que est√° sucediendo en Kazajst√°n ahora es completamente inesperado.

¬ŅQu√© tensiones en Kazajst√°n precedieron a estos acontecimientos? ¬ŅCu√°les son las l√≠neas divisorias de la sociedad kazaja?

Lo que realmente provoc√≥ los disturbios masivos tuvo lugar en la ciudad de Janaozen. Esta ciudad produce recursos petroleros, sin embargo, la gente se encuentra entre la m√°s pobre del pa√≠s. La localidad es conocida por los sangrientos hechos de diciembre de 2011, cuando hubo una huelga laboral y las autoridades ordenaron a la polic√≠a disparar contra los manifestantes. Aunque la tragedia fue silenciada, todav√≠a permanec√≠a en la mente de muchos kazajos, especialmente entre los residentes de la ciudad. Desde entonces, se han llevado a cabo huelgas m√°s peque√Īas en las industrias petroleras, aunque fueron pac√≠ficas y no dieron lugar a un derramamiento de sangre. Desde 2019, las huelgas y protestas se han vuelto m√°s comunes all√≠. Al mismo tiempo, debido a factores econ√≥micos, la gente se ha vuelto m√°s activa en la pol√≠tica en todo el pa√≠s a medida que los precios del petr√≥leo se desplomaron en todo el mundo, lo que tuvo un impacto econ√≥mico en Kazajst√°n. Como la moneda kazaja – el tenge‚ÄĒ se debilitaba, la gente pod√≠a pagar cada vez menos.

Tambi√©n hay serios problemas en Kazajst√°n: falta de agua potable en las aldeas, problemas ambientales, personas que viven endeudadas, desconfianza p√ļblica, corrupci√≥n y nepotismo en un sistema en el que cualquier objeci√≥n se puede cerrar f√°cilmente. La mayor√≠a de la gente se ha acostumbrado a vivir en estas condiciones, mientras que la econom√≠a ha servido a oligarcas multimillonarios que tienen v√≠nculos con funcionarios del gobierno y otras personas prominentes. A principios de la d√©cada de 2000, la gente de Kazajst√°n ten√≠a un atisbo de esperanza a medida que la econom√≠a crec√≠a gracias a las reservas de gas natural; como consecuencia, el nivel de vida de muchas personas se elev√≥. Pero todo cambi√≥ en 2014, cuando los precios del petr√≥leo cayeron en todo el mundo y la guerra en Ucrania provoc√≥ sanciones contra Rusia, que afectaron a Kazajst√°n, ya que depende de Rusia.

Hubo algunas peque√Īas protestas de 2014 a 2016, pero fueron f√°cilmente reprimidas. De 2018 a 2019 crecieron m√°s, gracias en parte al empresario de la oposici√≥n antes mencionado, Mukhtar Ablyazov, que usaba las redes sociales para ganar fuerza. Se organizaron protestas pol√≠ticas y acciones bajo la bandera del partido Elecci√≥n Democr√°tica de Kazajst√°n. Esto llev√≥ a la renuncia del antiguo presidente Nazarbayev despu√©s de gobernar durante casi tres d√©cadas, pero su aliado de confianza durante mucho tiempo, el actual presidente Kassym-Jomart Tokayev, asumi√≥ su cargo. Tokayev apenas ten√≠a la confianza de los ciudadanos kazajos; era visto como el t√≠tere pol√≠tico de Nazarbayev, ya que apenas dio pasos hacia reformas ampliamente demandadas y no tom√≥ ninguna acci√≥n ejecutiva contra los funcionarios del gobierno que el p√ļblico desprecia.

El sistema pol√≠tico de Kazajst√°n y el liderazgo del presidente Nazarbayev han definido a la sociedad kazaja durante toda la historia de su independencia. Mencion√© antes c√≥mo Nazarbayev b√°sicamente se convirti√≥ en un gobernante autoritario a trav√©s de varios medios que catalizaron la oposici√≥n en su contra. Bajo Nazarbayev, el gobierno kazajo nunca hab√≠a permitido que ning√ļn estadista de la oposici√≥n real lo desafiara en las elecciones presidenciales o parlamentarias del pa√≠s. El resto de los pol√≠ticos y partidos legales que fueron contendientes en las elecciones eran simplemente personas diferentes con rostros diferentes pero las mismas posturas progubernamentales, todo como una ilusi√≥n mal implementada para hacer que Kazajst√°n pareciera un pa√≠s “democr√°tico” en el que un hombre fuerte y su partido en el gobierno gana todas las elecciones de forma poco creible, incluso con una mayor√≠a surrealista de votos, a pesar de los casos documentados de fraude electoral. Se parece a la situaci√≥n en Rusia, Bielorrusia y otros pa√≠ses dictatoriales postsovi√©ticos. Con el paso del tiempo, las cosas se volvieron realmente espantosas cuando se cre√≥ un culto a la personalidad en torno a Nazarbayev. El gobierno gast√≥ millones del presupuesto estatal para nombrar y erigir calles, parques, plazas, aeropuertos, universidades, estatuas y la ciudad capital de Astana en su honor. Todo esto irrita m√°s al p√ļblico, haciendo que Nazarbayev parezca un narcisista.

La situación en Kazajstán empeoró después de 2020, cuando golpeó la pandemia de COVID-19. La gente perdió el trabajo; algunos se quedaron sin forma de pagar los bienes, recibiendo muy poco apoyo del gobierno, mientras que las restricciones de salud hicieron que la gente se sintiera más frustrada y desconfiada del gobierno. Y luego subió el precio de los productos para los alimentos en especial; esto ha ocurrido en todo el mundo, pero para Kazajstán, tenía un impacto considerable.

Volviendo a la ciudad de Janaozen, que tiene un historial de derramamiento de sangre, el precio del gas licuado se dispar√≥, en el mismo lugar donde se produce el combustible. Ese costo ha crecido de manera constante durante los √ļltimos diez a√Īos, pero finalmente aument√≥ a√ļn m√°s cuando el gobierno dej√≥ de subvencionarlo y dej√≥ que el mercado decidiera.

Ya hab√≠a habido peque√Īas protestas sobre este tema en esa ciudad, pero el 1 de enero de 2022, el precio del gas licuado que se usa para impulsar los veh√≠culos se duplic√≥ inesperadamente. Esto enfureci√≥ a la gente. Protestaron masivamente en la plaza. Las fuerzas del orden parec√≠an reacias a dispersar la protesta. Otras aldeas de la provincia se levantaron y comenzaron a bloquear carreteras en protesta. Luego, en unos d√≠as, las protestas se extendieron por todo el pa√≠s.

Lo que comenzó con una protesta por el alza de los precios de la gasolina creció en gran parte debido a los otros problemas que mencioné anteriormente. Esto motivó a la gente a ir más a la huelga y a las calles.

Descr√≠benos las diferentes agendas de los diferentes grupos en ambos lados de esta lucha. ¬ŅHay facciones o corrientes identificables dentro de las manifestaciones?

Al principio, el gobierno ignor√≥ los problemas del precio del gas al tratar de que la gente se acostumbrara, e incluso culp√≥ a los consumidores por la alta demanda. Finalmente, bajaron el precio, pero esto no detuvo las protestas. Luego, el estado esencialmente neg√≥ que hubiera permitido que los precios de la gasolina se inflaran, pero a medida que se intensificaron las protestas, el gobierno comenz√≥ a ceder m√°s para tratar de calmar a la gente. Por ejemplo, se comprometieron a introducir algunas pol√≠ticas para ofrecer asistencia econ√≥mica a las personas, despu√©s de ignorarlas durante a√Īos.

Pero las protestas a√ļn no se han detenido. Pocas personas conf√≠an en el gobierno o lo apoyan. Las personas que se manifiestan simplemente quieren una vida mejor, como imaginan que tienen las personas en los pa√≠ses europeos desarrollados. Por supuesto, hay diferentes demandas de diferentes personas: algunos buscan la renuncia de todo el gobierno, mientras que otros quieren una nueva forma de gobierno democr√°tico, espec√≠ficamente una forma parlamentaria sin un presidente ejecutivo, y otros quieren m√°s empleo e industria y mejores condiciones sociales.

Algunos de los disturbios y saqueos más fuertes están teniendo lugar en la antigua capital soviética de Almaty, que ahora es la metrópolis financiera y la ciudad más grande de Kazajstán. La gente saquea tiendas e incendia cosas. Han incendiado el edificio administrativo de Almaty (o akimats, como se lo conoce en Kazajstán) frente a la plaza central, así como la sede de las fuerzas del orden.

En mi opini√≥n, el gobierno ha contribuido a esta situaci√≥n, porque no ha cumplido con la exigencia de renunciar pac√≠ficamente y dejar que un gobierno interino dirigido por la oposici√≥n forme un nuevo sistema pol√≠tico democr√°tico. El actual presidente de Kazajst√°n, que es un aliado cercano del expresidente, Nazarbayev, est√° echando le√Īa al fuego al negarse a transferir su poder. Cuanto m√°s tiempo se mantenga en su cargo, m√°s violencia se producir√°, ya que ni el gobierno ni los manifestantes pueden ceder. Mientras esto contin√ļe, las personas que cometen actos violentos podr√°n seguir sali√©ndose con la suya. Hay anarqu√≠a en Almaty; parece que nadie est√° seguro de qui√©n manda all√≠ ahora, ya que la alcald√≠a fue incendiada y desapareci√≥ de la vista del p√ļblico. Toda la ciudad est√° atrincherada con manifestantes armados caminando.

La ciudad está bajo toque de queda, en teoría, pero en la práctica, la policía está ausente o se ha unido a las protestas, por lo que la ciudad es como una comuna [es decir, como la Comuna de París] por lo que escuché. En este punto, considerando cómo se están desarrollando los eventos, no llamaría a la gente de allí manifestantes, sino revolucionarios, especialmente al ver a civiles armados allí.

En respuesta, el gobierno que preside la capital del pa√≠s, Nur-Sultan (o Astana) ha enviado varias fuerzas de seguridad “antiterroristas” para tomar el control de la ciudad, convirtiendo una ciudad generalmente pac√≠fica en una zona de guerra de pesadilla.

Una tienda saqueada en Kazajst√°n.

Preséntanos una cronología de los eventos de la semana pasada.

La protesta comenz√≥ en la ciudad productora de petr√≥leo de Janaozen el 2 de enero. A la ma√Īana siguiente, otras ciudades y pueblos del oeste de Kazajst√°n hab√≠an comenzado a protestar en solidaridad.

Las protestas m√°s masivas tuvieron lugar por la noche cuando los disturbios se extendieron a otras ciudades, incluida Almaty. A √ļltima hora de la noche del 4 de enero, la gente de Almaty march√≥ hacia la plaza principal frente al ayuntamiento. All√≠ se colocaron enormes fuerzas de polic√≠a. Estallaron enfrentamientos, pero los manifestantes tomaron la delantera.

Fueron dispersados ‚Äč‚Äčtemprano en la ma√Īana del 5 de enero, pero se reagruparon nuevamente alrededor de las 9 de la brumosa ma√Īana. Algunos agentes de la ley incluso cambiaron de bando y se unieron a la protesta, como muestran los videos de las redes sociales. Finalmente, los manifestantes marcharon hacia la plaza nuevamente alrededor de las 10 am y lograron asaltar el ayuntamiento, prendiendo fuego al edificio. Los agentes de seguridad del gobierno huyeron de Almaty, dejando la ciudad bajo el control de los manifestantes.

Desde entonces, el presidente Tokayev volvi√≥ a enviar tropas all√≠ en un intento de tomar el control mediante una operaci√≥n de ‚Äúlimpieza terrorista‚ÄĚ. No s√© c√≥mo se est√° desarrollando a cada minuto, pero he visto en las redes sociales que durante la noche del 5 de enero o temprano en la ma√Īana del 6 de enero, las cosas en Almaty se volvieron ca√≥ticas cuando la gente comenz√≥ a saquear y asaltar dep√≥sitos de armas y se reportaron disparos.

En otras ciudades, es más pacífico, con protestas masivas en las plazas centrales. Escuché información no verificada de que algunos manifestantes se han apoderado de los edificios del gobierno local en algunas otras ciudades, pero que yo sepa, son menos caóticos en comparación con Almaty.

En la capital, Nur-Sultan, hay calma, pero la gente ha sido testigo de un gran n√ļmero de polic√≠as antidisturbios rodeando el palacio presidencial de Aqorda. B√°sicamente, todo el lugar es ahora una fortaleza.

En resumen, todo Kazajst√°n es ahora como Los Juegos del Hambre. Si has visto la trilog√≠a de Los juegos del hambre o si conoces un resumen b√°sico de la trama, sabes de lo que estoy hablando. Los manifestantes intentan tomar el control de varias ciudades una por una en un intento de derrocar al gobierno. Una vez m√°s, el actual presidente Tokayev no quiere entregar el poder. Si eso no sucede, espero que el caos contin√ļe hasta que el gobierno sea derrocado o el levantamiento sea brutalmente reprimido, o en un escenario a√ļn peor.

¬ŅCrees que los participantes en estas protestas tienen alg√ļn punto de referencia para los movimientos de protesta que han estallado en Francia, Ecuador y otras partes del mundo en respuesta al aumento de los precios de los combustibles? ¬ŅQu√© t√°cticas est√°n usando?

Creo que muchos de ellos est√°n influenciados por las protestas que han tenido lugar en otros pa√≠ses postsovi√©ticos como Bielorrusia y Kirguist√°n. Me parece que en Almaty, los residentes siguieron el ejemplo del vecino Kirguist√°n, donde la gente tambi√©n irrumpi√≥ en la zona gubernamental y quem√≥ edificios, pero en comparaci√≥n con Kirguist√°n, el gobierno fue derrocado m√°s r√°pidamente. (En mi opini√≥n, esto se debi√≥ en parte a que era un pa√≠s m√°s peque√Īo con una sola ciudad importante). Kirguist√°n ha experimentado tres revoluciones hasta ahora; considerando su proximidad y lazos culturales con Kazajst√°n, dado que ambos pa√≠ses hablan lenguas turcas, creo que su ejemplo ha jugado un papel importante en Kazajst√°n.

¬ŅQu√© puede ocurrir a continuaci√≥n?

Desde mi punto de vista, puedo imaginar un par de escenarios. O el gobierno dimite, o es derrocado, y Kazajst√°n emprende el camino de la democratizaci√≥n, o el gobierno reprime el levantamiento con un tremendo uso de la fuerza, que incluya la participaci√≥n de otros pa√≠ses. O un escenario a√ļn peor: una guerra civil prolongada y destructiva entre el gobierno y los kazajos rebeldes.

El presidente de Kazajst√°n, Kassym-Jomart Tokayev, est√° pidiendo a la CSTO [la Organizaci√≥n del Tratado de Seguridad Colectiva, una alianza militar compuesta por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajst√°n, Kirguist√°n y Tayikist√°n] que env√≠e soldados de “mantenimiento de la paz”. En resumen, el presidente est√° invitando a tropas extranjeras a Kazajst√°n para reprimir las protestas. O los manifestantes armados repelen de alguna manera estas fuerzas y el gobierno cae, o los revolucionarios se rinden y son aplastados.

Kazajstán se enfrenta a un futuro oscuro. Es una guerra por la libertad o la derrota, y la derrota significaría una posible pérdida de más libertades y posiblemente de soberanía.

¬ŅQu√© puede hacer la gente fuera de Kazajst√°n para apoyar a los participantes en la lucha?

La √ļnica forma realista de apoyo para las personas fuera de Kazajst√°n es llamar m√°s la atenci√≥n sobre los sucesos y tal vez organizar alg√ļn tipo de ayuda.

Un fragmento de una estatua derribada del hombre fuerte Nursultan Nazarbayev.

Conclusión: una mirada desde Rusia

En el siguiente texto, un anarquista ruso reflexiona sobre las implicaciones del levantamiento en Kazajstán para la región. Puedes leer una perspectiva de los anarquistas bielorrusos aquí .

Despu√©s de d√©cadas de represi√≥n, fracasos y derrotas, ¬Ņpor qu√© la esperanza aumenta una y otra vez, como vemos en Bielorrusia, Rusia, Kirguist√°n y ahora en Kazajst√°n? ¬ŅPor qu√©, despu√©s de que nuestros familiares, amigos y vecinos caen asesinados a tiros por la polic√≠a o el ej√©rcito, la gente sigue luchando? ¬ŅC√≥mo es posible que todav√≠a tengamos estas oportunidades de experimentar el viento del cambio y la emoci√≥n, que nos da una idea de todo lo que podr√≠an ser nuestras vidas?

Podemos sentir algunas respuestas en las l√≠neas del m√ļsico kazajo Ermen Anti de una banda llamada Adaptation:

‚ÄúNo importa cu√°nto disparen, las balas no ser√°n suficientes. No importa cu√°nto aplasten, sin embargo las semillas de la justa ira est√°n brotando hijos de Prometeo, llevando fuego a la gente helada‚ÄĚ.

Cuando miramos los eventos de las √ļltimas d√©cadas en Kazajst√°n, Bielorrusia, Rusia y Kirguist√°n, debemos preguntarnos qu√© podr√≠a lograr la cooperaci√≥n entre iniciativas y movimientos que luchan por la liberaci√≥n a nivel internacional. Tales conexiones podr√≠an permitirnos intercambiar experiencias pol√≠ticas y culturales, para fortalecer la causa com√ļn que los pueblos de estos pa√≠ses deben compartir. Sin embargo, en contraste con lo interconectadas e interdependientes que est√°n las econom√≠as y las realidades pol√≠ticas de estos pa√≠ses, los movimientos anarquistas est√°n desconectados.

Kazajst√°n puede ser un ejemplo de lo que puede suceder ma√Īana en Rusia, Bielorrusia y otros pa√≠ses de esta parte del mundo. Hoy en d√≠a, la gente en Rusia teme por su vida cuando piensa en expresar cualquier forma de disensi√≥n. Pero ma√Īana, podemos ver esas Zhanaozen y esas Almaty en las ciudades de Rusia y Bielorrusia (¬°de nuevo!) Y otros pa√≠ses. Podemos olvidarnos de las garant√≠as de que ‚Äúeso aqu√≠ no puede suceder‚ÄĚ; lo que puede y no puede suceder depende ante todo de lo que podamos imaginar y desear.

Cuando se desarrollan situaciones como las que vemos hoy en Kazajst√°n, podemos ver lo importante que es estar conectado con otros en nuestra sociedad. Hoy en d√≠a, nos toma por sorpresa: a menudo ni siquiera estemos con la gente en las calles, luchando y defendi√©ndonos hombro con hombro, o haciendo otro trabajo importante para apoyar el levantamiento. Para estar preparados y conectados, debemos ser capaces de enfrentar las contradicciones dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestra sociedad en su conjunto. Necesitamos poder comunicar nuestras ideas y llevar propuestas a las personas que nos rodean en situaciones como estas. Los conflictos, los desacuerdos y el aislamiento asfixian a los compa√Īeros que de otra manera podr√≠an dedicar su vida a la lucha. Cuando me pregunto qu√© se necesita para que nos veamos en las calles y en las casas de la gente, caminando juntos, cuid√°ndonos y luchando juntos. Me imagino acerc√°ndonos el uno al otro de manera diferente, haciendo posible que cada uno luche, nos desarrollemos y sobrevivamos.

Podemos preguntarnos: qué necesitamos cambiar de cómo nos acercamos a los demás y a las demás personas, cómo abordamos la lucha y nuestros movimientos, para hacer de ellos una fuente de vida e inspiración que pueda ofrecer a las personas formas de pensar, luchar y vivir?

Por ejemplo, recordemos el movimiento feminista en Kazajst√°n, que fue el centro de la atenci√≥n y el discurso p√ļblico durante algunos a√Īos en la d√©cada de 2010, que public√≥ una revista feminista y plante√≥ ese tema en Kazajst√°n de una manera que nadie antes lo hab√≠a hecho, conectando muchos grupos y comunidades sobre la violencia dom√©stica y el patriarcado. Este es un ejemplo de c√≥mo podemos posicionarnos para abordar problemas que nos conectar√°n con una amplia gama de personas en nuestra sociedad.

Nosotrxs, en las ex rep√ļblicas sovi√©ticas, tenemos una impresionante herencia de resistencia y levantamientos en los que basarnos. Necesitamos conectarnos entre nosotrxs para poder acceder a esta herencia.

Solidaridad y fuerza para todos los que luchan en Kazajstán y en todos los países postsoviéticos. Como dice la gente, los perros pueden ladrar pero la caravana pasará. Hoy pueden pisarnos el cuello, pero la lucha no cesará y los que cayeron en las calles de Almaty no serán olvidados.