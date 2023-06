–

Prop del 10% de la poblaci贸 catalana no ha pogut participar en les eleccions municipals del passat diumenge, 28 de maig, segons la Coordinadora d鈥橭NG Solid脿ries, que ha llan莽at la campanya 鈥淥n voto?鈥. La vulneraci贸 del dret a vot de les persones que viuen a Catalunya per no tenir la nacionalitat espanyola ha estat denunciada repetidament des de fa m茅s d鈥檜na d猫cada. A les municipals anteriors, el 2019, Safia Elaaddam va impulsar la campanya 鈥淰otar es un derecho鈥, perqu猫 les persones abstencionistes cedissin el vot en favor de les migrants que no poden votar. Dos anys m茅s tard, per a les eleccions catalanes, Casa Nostra, Casa Vostra, amb la col路laboraci贸 d鈥櫭抦nium Cultural i el Sindicat popular de venedors ambulants tamb茅 va fer la crida. I enguany, el Ciemen s鈥檋i ha sumat amb l鈥檈sl貌gan 鈥淓l dret a vot, el millor ant铆dot contra el racisme鈥.

Nom茅s qui prov茅 d鈥檃lgun dels catorze pa茂sos amb acords de reciprocitat amb l鈥橢stat espanyol pot votar en els comicis municipals sempre que s鈥檌nscrigui al cens

Aconseguir la nacionalitat suposa majorit脿riament una d猫cada de tr脿mits a causa dels tempos que estableix la llei d鈥檈strangeria, la dificultat per comprendre i tramitar tota la burocr脿cia, un sistema col路lapsat i una llista d鈥檈spera per fer un examen que demostri 鈥渓鈥檈spanyolitat鈥. Nom茅s aquells ciutadans i ciutadanes que provenen d鈥檃lgun dels catorze pa茂sos amb acords de reciprocitat amb l鈥橢stat espanyol poden votar en els comicis municipals sempre que s鈥檌nscriguin al cens. A la pr脿ctica, per貌, la gran majoria no ho arriba a fer i, a m茅s, queden fora de conveni els pa茂sos d鈥檕n ha arribat m茅s poblaci贸 a Catalunya, com el Marroc, l鈥橝rgentina, la Xina i el Pakistan.

Mentre hi ha un nombre important de persones que no poden votar, l鈥檈xtrema dreta, amb un discurs racista i xen貌fob, ha guanyat representaci贸 al conjunt dels consistoris de Catalunya. Vox ha obtingut representaci贸 a les quatre capitals catalanes i a 76 municipis, i ha passat de tres a 124 edils. A m茅s, Alian莽a Catalana s鈥檋a convertit en la for莽a m茅s votada a Ripoll i Josep Anglada ha recuperat l鈥檃cta de regidor a Vic. Qu猫 hauria passat si el 10% de la poblaci贸 catalana exclosa hagu茅s pogut posar la papereta a l鈥檜rna? Sense entrar a valorar l鈥檕rientaci贸 del vot, nom茅s pel fet d鈥檌ncrementar-se la participaci贸 ambd贸s partits haurien vist retallada la seva representaci贸.

La Directa ha seleccionat cinc dels municipis catalans amb m茅s vot de l鈥檈xtrema dreta i on el percentatge de persones d鈥檕rigen estranger i residents a Catalunya sense dret a vot suposa entre el 10% i el 30% del conjunt del padr贸: Salt, Matar贸, Rub铆, Salou i Ripoll.



Salt (Giron猫s): 8.524 persones sense dret a vot

Un ter莽 de la poblaci贸 del municipi giron猫s de Salt no va poder participar en els comicis celebrats el passat diumenge a causa del seu origen. A m茅s de denunciar que es tracta d鈥檜na vulneraci贸 molt greu del dret a vot, Mostaf脿 Shaimi, membre de l鈥Espai Antiracista Salt-Girona, est脿 conven莽ut que garantir-lo per a tothom hagu茅s modificat els resultats. 鈥淟a viv猫ncia del racisme 茅s clara i quotidiana, i qui l鈥檈xperimenta 茅s conscient que hi ha una proposta xen貌foba. Si haguessin pogut votar, Vox, com a m铆nim, no tindria la for莽a que t茅 ara鈥, conclou. L鈥檈xtrema dreta, amb 1.279 vots 鈥搖n 16,75% dels qui han votat鈥 ha aconseguit quatre regidors, un m茅s dels que ja tenia, sense que 8.524 persones majors d鈥檈dat hagin pogut expressar-se a les urnes. La xifra dels exclosos supera el nombre de persones que van dipositar el vot: 7.747.

A Salt, especialment als anys 60, el desplegament de la ind煤stria t猫xtil va atreure poblaci贸 d鈥檃ltres llocs de l鈥橢stat espanyol, especialment d鈥橝ndalusia i Extremadura, i a partir de finals dels anys 90, van comen莽ar a arribar-hi persones d鈥檕rigen afric脿 i llatinoameric脿. 鈥淟es diferents migracions han estat en tensi贸, competint pels recursos i aix貌 ha estat aprofitat per la dreta i l鈥檈xtrema dreta鈥, assenyala Shaimi. L鈥檃ctivista explica que hi ha una part de votants de Vox que no compleixen amb el perfil de 鈥渃onven莽uts ideol貌gics鈥, sin贸 que escullen aquesta opci贸 com a reacci贸 a la realitat social: 鈥渦n vot emocional, de rebuig i de c脿stig鈥.

Per a Mostaf脿 Shaimi, membre de l鈥橢spai Antiracista Salt-Girona, les idees de Vox 鈥渘ecess脿riament s鈥檋an de confrontar al carrer鈥, amb col路lectius que teixeixin vida comunit脿ria

D鈥檃ix貌, el partit liderat per Sergi Fabri, provinent de l鈥檃ntiga Plataforma per Catalunya (PxC), n鈥櫭﹕ ben conscient i ho aprofita. Shaimi destaca dues caracter铆stiques principals que expliquen el seu 猫xit: 鈥渓a idea d鈥檌ncompatibilitat de viure junts i l鈥檃cci贸 assistencial鈥. A Salt, no els ha calgut posar cap paradeta en campanya, sin贸 que Vox s鈥檋a dedicat a fer c贸rrer per diferents xarxes socials v铆deos de baralles en qu猫 participen persones racialitzades, exaltant l鈥檃gressivitat; i han estat donant suport a fam铆lies no migrades en risc de desnonament o situaci贸 de pobresa, facilitant advocats o subministrant aliments.

Per l鈥檃ctivista, les idees de Vox 鈥渘ecess脿riament s鈥檋an de confrontar al carrer鈥, amb col路lectius que teixeixin vida comunit脿ria, com l鈥橢spai Antiracista Salt-Girona, el Sindicat d鈥橦abitatge de Salt o la plataforma contra la segregaci贸 escolar SalT鈥檈duca. 鈥淪i ens organitzem i ocupem un espai, trenquem la l铆nia divis貌ria racista, ens anticipem en un camp de possibilitat per a Vox鈥, conclou.



Salou (Tarragon猫s): 6.835 persones sense dret a vot

Les dades del 28-M situen aquesta emblem脿tica ciutat de la Costa Daurada al capdamunt del r脿nquing dels municipis amb major exclusi贸 electoral. El passat diumenge 8.093 persones van exercir el seu dret a vot, per貌 6.835, tot i estar empadronades, no van poder votar. Vox, amb 931 paperetes es va endur l鈥11,7% de l鈥檈scrutini i tres regidors. Moltes de les persones excloses de les urnes tenen perm铆s de resid猫ncia, treballen i paguen impostos a hisenda.

Eduard L贸pez, membre de l鈥associaci贸 Reus Refugi, coneix de primera m脿 com 茅s el proc茅s d鈥檃rribada i les dificultats que pateixen les persones migrants al Baix Camp i al Tarragon猫s. Ha participat en la recent campanya de la Coordinadora Obrim Fronteres amb un dec脿leg que vam presentar a grups pol铆tics: 鈥淒emanem que es pronunci茂n sobre la regularitzaci贸 i la participaci贸 pol铆tica, social i econ貌mica de la poblaci贸 migrant鈥.

鈥淪ens dubte que si aquestes persones votessin el comprom铆s dels partits seria molt diferent鈥, considera Eduard L贸pez, membre de l鈥檃ssociaci贸 Reus Refugi

鈥淪ens dubte que si aquestes persones votessin el comprom铆s dels partits seria molt diferent鈥, considera L贸pez. 鈥淰am fer una presentaci贸 del dec脿leg perqu猫 les persones afectades poguessin intervenir. Va ser aclaparadora la resposta i contundent l鈥檈xplicaci贸 dels seus problemes, els pol铆tics van sentir certa incomoditat. La seva implicaci贸, per貌, no crec que sigui gran, perqu猫 s贸n ciutadans que no existeixen, tampoc per a la classe pol铆tica, perqu猫 no voten鈥, afegeix.

L鈥檃ctivista en suport a les persones refugiades ens alerta, a m茅s, que la xifra real de migrants 茅s molt superior a la que consta al padr贸. A m茅s, recorda el cas d鈥檈n Mohamed Said Badaoui, un ve铆 d鈥檕rigen marroqu铆 amb trenta anys d鈥檃rrelament a Reus 鈥渜ue batallava per uns millors processos d鈥檃collida i integraci贸 i va ser expulsat d鈥檜na manera molt estranya鈥. En la seva opini贸, l鈥檌dioma 茅s un altre dels factors d鈥檈xclusi贸 i, per aix貌, des de la seva entitat 鈥渁ra ens estem centrant a oferir classes de llengua per a persones adultes鈥.

En aquest sentit explica que al barri Gaud铆 de Reus 鈥渆s va donar un gran increment del vot a Vox鈥, i que malgrat bona part de la poblaci贸 migrant no t茅 dret a vot, entre les persones que han aconseguit la nacionalitat 鈥渧a ser molt forta l鈥檃bstenci贸鈥. L贸pez creu que aquesta 茅s una assignatura pendent de l鈥檃juntament i del conjunt de les administracions: 鈥渜ue el dret a vot, un cop s鈥檃consegueix, sigui valorat i s鈥檈xerceixi鈥.



Matar贸 (Maresme): 15.922 persones sense dret a vot

A la capital del Maresme el partit d鈥檈xtrema dreta 鈥搎ue est脿 liderat per M貌nica Lora, ex-PxC鈥 s鈥檋a situat com a segona for莽a m茅s votada a vuit dels dotze barris del municipi, aconseguint 5.664 vots (12,56%) i quatre actes de regidor al consell plenari. Els millors resultats els han aconseguit a Cerdanyola, Cirera, La Ll脿ntia, Molins, Vista Alegre i Rocafonda. Es dona la paradoxa, per貌, que en el conjunt dels barris de Matar贸 hi viuen 15.922 persones que no tenen dret a vot.

Maria Maj贸 茅s ve茂na i membre del projecte Totes Plegades de l鈥檃ssociaci贸 ve茂nal del barri de Rocafonda, on des de fa quinze anys les dones del barri han creat lla莽os entre les comunitats de diferents or铆gens. 鈥淎 Rocafonda hi ha pr脿cticament un 50% de poblaci贸 nouvinguda, algunes viuen a infrahabitatges, aquestes no tenen ni empadronament, la primera porta per accedir a d鈥檃ltres drets. Despr茅s hi ha gent empadronada que no t茅 NIE, la gent que ha aconseguit la resid猫ncia i una minoria que ha fet tot el proc茅s i ha obtingut la nacionalitat. Per tant, la meitat dels ve茂ns i les ve茂nes del barri no tenen dret a vot鈥, detalla.

Maria Maj贸, ve茂na i membre del projecte Totes Plegades i de l鈥檃ssociaci贸 ve茂nal del barri de Rocafonda, considera que 鈥渓鈥檃rribada de M貌nica Lora (Vox) a l鈥檃juntament ho ha distorsionat tot鈥

鈥淟鈥檃rribada de M貌nica Lora a l鈥檃juntament ho ha distorsionat tot. 脡s cert que algunes persones nouvingudes han tingut mala conviv猫ncia i aquest fet s鈥檋a instrumentalitzat per atacar la migraci贸. Viure en un barri multicultural 茅s un repte i necessites conviccions per entendre-ho i explicar-ho en positiu鈥, puntualitza Maj贸. Tot i aix铆, adverteix que es posen els focus en all貌 que interessa, per貌 s鈥檃maguen altres realitats: 鈥渘ing煤 parla de quan venen els rics del Maresme a comprar droga a Rocafonda, tothom sap qui 茅s el traficant i la policia local xiula i mira cap a una altra banda鈥.

Malgrat tot, destaca que especialment les dones del barri fan aflorar altres valors que reforcen la confian莽a entre el ve茂nat i van a la contra dels interessos de Vox. 鈥淓s comparteixen experi猫ncies de la crian莽a, s鈥檈nsenyen a fer menjars de diferents pa茂sos, es resisteix als desnonaments vinguin d鈥檕n vinguin les persones afectades鈥, recorda amb satisfacci贸. I conclou que 鈥渆l problema principal 茅s un sistema que exclou, i des de l鈥檈xclusi贸 apareixen els conflictes de conviv猫ncia鈥.



Rub铆 (Vall猫s Occidental): 7.131 persones sense dret a vot

En aquesta gran ciutat metropolitana, Vox tamb茅 ha irromput al consistori. Amb un 11% dels vots (2.964 vots) aconsegueix tres cadires al ple. Al municipi, per貌, per cada ve铆 que s鈥檋a decantat pel partit ultra n鈥檋i ha dos que no han tingut el dret de dipositar la papereta a l鈥檜rna: 7.131 persones. Alguns d鈥檈lls 鈥損er m茅s gravetat鈥 no s贸n nouvinguts, tenen fills i n茅ts nascuts a la ciutat vallesana, per貌 la llei d鈥橢strangeria els ha impedit optar a la nacionalitat.

脡s el cas de Mohammed Barrouhou, qui figurava com a n煤mero 34 de la llista AUP鈥揂munt, per貌 la Junta Electoral el va excloure per haver-se identificat amb un NIE i no un DNI. La candidatura local (vinculada a la CUP) finalment ha obtingut dues actes de regidor, per貌 Barrouhou se sent dolgut i discriminat. 鈥淰aig arribar a Catalunya amb vint anys i ara en tinc setanta. Quan vaig arribar governava Adolfo Su谩rez. Tinc resid猫ncia comunit脿ria, per貌 no tinc nacionalitat espanyola, tot han sigut traves i problemes administratius鈥, es lamenta.

鈥淧ago impostos aqu铆, per貌 no em puc presentar a les eleccions ni puc votar. No em tracten com un ciutad脿 normal鈥, critica Mohammed Barrouhou, vetat com a membre d鈥檜na llista per la Junta Electoral

El veto electoral 茅s una m茅s de les discriminacions que pateixen les persones migrants, per貌 no l鈥櫭簄ica. 鈥淧ago impostos aqu铆, per貌 no em puc presentar a les eleccions ni puc votar. Em sento rebutjat, no em tracten com un ciutad脿 normal, com si fos de segona. No puc tenir acc茅s a un advocat d鈥檕fici, per exemple鈥, detalla.

Es mostra conven莽ut que si la poblaci贸 estrangera que s鈥檋a establert a Catalunya tingu茅s dret a vot el resultat de les eleccions seria un altre. 鈥淓ls senyors que voten a Vox s贸n racistes i ho patim molt, per貌 ens hem d鈥檃guantar perqu猫 no tenim els mateixos drets. Vox 茅s el pitjor que hi ha, i aniran contra tots nosaltres, ens volen fer fora. Els hi va molt b茅 que no poguem votar鈥, rebla.



Ripoll (Ripoll猫s): 1.111 persones sense dret a vot

Vox no ha estat el partit d鈥檈xtrema dreta que ha obtingut millors resultats en un municipi de Catalunya. Alian莽a Catalana, el partit xen貌fob i independentista de Silvia Orriols, ha guanyat les eleccions a Ripoll gaireb茅 triplicant els vots que va assolir fa quatre anys, abans d鈥檈scindir-se del Front Nacional de Catalunya i fundar el seu propi partit. Amb els sis regidors que ha obtingut, nom茅s un acord entre tota la resta de partits que tindran representaci贸 al ple pot evitar que Orriols sigui la futura alcaldessa.

A la capital del Ripoll猫s hi ha 10.641 habitants empadronades, de les quals 8.890 son majors d鈥檈dat. Un total de 1.111 estan excloses de la participaci贸 electoral per ra贸 del seu origen, el que situa el cens electoral en 7.779 persones. Alian莽a Catalana ha obtingut 1.401 sufragis, un 30鈥76% dels vots emesos amb una participaci贸 del 59鈥41%, gaireb茅 vuit punts menys que els comicis de 2019. Aquesta xifra evidencia que si el 12鈥5% del ve茂nat migrant del municipi sense dret a vot pogu茅s decidir, els resultats podrien haver estat molt diferents.

鈥淟a comunitat musulmana t茅 clar la vulneraci贸 de drets que per ells representa el programa electoral d鈥橭rriols i el seu vot faria variar el resultat鈥, considera Eduard Marco, membre de l鈥檃ssociaci贸 Stop als Fen貌mens Islam貌fobs a Catalunya

Aix铆 ho interpreta Eduard Marco, membre del Casal Popular La Metxa de Ripoll i de l鈥檃ssociaci贸 Stop als Fen貌mens Islam貌fobs a Catalunya (SAFI). 鈥淓specialment la comunitat musulmana t茅 clar la vulneraci贸 de drets que per ells representa el programa electoral d鈥橭rriols i el seu vot faria variar el resultat鈥, assegura. Aquesta part important de les habitants de Ripoll 茅s el principal objectiu dels discursos islam貌fobs d鈥橝lian莽a Catalana, que ha instrumentalitzat la ferida oberta arran dels atacs de 2017 a les Rambles i Cambrils per criminalitzar-la, introduint conceptes propis de l鈥檜ltradreta con la teoria conspirativa del gran reempla莽ament o un suposat 鈥渪oc civilitzatori鈥, amb els quals tamb茅 assenyala altres comunitats migrants.

鈥淗an rebifat un clima de r脿bia i sospita contra la comunitat musulmana, culpant-la tamb茅 de l鈥檈mpobriment de la poblaci贸, de la manca de feina i de serveis p煤blics o de la problem脿tica de l鈥檃cc猫s a l鈥檋abitatge, mentre demana que es prioritzi a la poblaci贸 aut貌ctona鈥, apunta Marco, qui despr茅s dels atemptats va elaborar un informe sobre l鈥檈stat de la cohesi贸 social al municipi per l鈥橭bservatori per la Prevenci贸 de l鈥橢xtremisme Violent. 鈥淗an generat la percepci贸 que hi ha un problema de seguretat, ho han magnificat titllant els migrants de 鈥榙elinq眉ents鈥 i la majoria de partits els han fet el joc donant suport a un augment d鈥檈fectius policials鈥, conclou.