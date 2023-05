–

De parte de Nodo50 May 2, 2023 323 puntos de vista

鈥淧ortem aqu铆 set anys, confinament incl貌s. Durant aquest temps la nostra calma nom茅s s鈥檋a vist alterada quan ens han atacat posant en perill la nostra integritat f铆sica鈥. Aix铆 de rotundes es mostren les membres del Centre Social Okupat (CSO) la Ru茂na per respondre a les informacions que les darreres setmanes han aparegut als mitjans de comunicaci贸. En diverses publicacions a les seves xarxes socials, denuncien que 鈥渕olts oportunistes estan apareixent aquests dies per publicitar les seves empreses i partits a costa nostra. Mostren nom茅s imatges de moments de molta tensi贸 i en els quals ens defensem com podem. Sempre despr茅s de ser atacades鈥. Aquest posicionament p煤blic arriba despr茅s d鈥檜nes setmanes d鈥檃bril on la tensi贸 a tocar de la pla莽a de la Bonanova, al districte de Sarri脿-Sant Gervasi, ha anat en augment.

Aquesta zona de la capital catalana 茅s una de les que t茅 un nivell de renda per capita m茅s elevat, aix铆 com uns resultats electorals amb m茅s suport a partits de dreta i d鈥檈xtrema dreta. No obstant aix貌, la suposada hostilitat de la zona cap al moviment okupa no ha fet claudicar les activistes del CSO La Ru茂na i de l鈥檋abitatge okupat El Kubo que porten des de 2019 i 2016, respectivament, omplint d鈥檃ctivitat dues finques adjacents propietat de la Societat de Gesti贸 d鈥橝ctius procedents de la Reestructuraci贸 Banc脿ria (Sareb). 鈥淢oltes gr脿cies al ve茂nat que s鈥檋a apropat aquests dies a mostrar el seu suport. Qui ha volgut apropar-se a qualsevol de les nostres activitats o tallers sap el que hi ha. Pur cor鈥, reblen despr茅s d鈥檋aver fer una crida a la 鈥渟olidaritat antifeixista鈥 per dimarts 2 de maig a les set de la tarda davant dels dos immobles.

El passat 25 d鈥檃bril les membres d鈥橢l Kubo i La Ru茂na denuncien que van rebre 鈥渢rets de perdigons des dels balcons, pedrades per part dels concentrats i c脿rregues policials鈥, situaci贸 que va derivar en diverses activistes ferides i nou denunciades per part dels Mossos

El motiu de l鈥檃larma 茅s respondre 鈥渁ls atacs constants i l鈥檃ssetjament de grups organitzats d鈥檈xtrema dreta, alguns afirmant sent partits pol铆tics, i amb el suport de la premsa鈥, tal com afirmen en el comunicat que fonamenta la convocat貌ria de protesta. 鈥淓ns refermem en la nostra lluita per defensar les nostres cases i centres socials com trinxeres i continuarem defensant-les amb tot el que tinguem al nostre abast鈥. Precisament aix貌 茅s el que va succeir el passat dimarts 25 d鈥檃bril durant una nova concentraci贸 contra l鈥檕kupaci贸 celebrada davant les dues finques. Les seves okupants denuncien que van rebre 鈥渢rets de perdigons des dels balcons, pedrades per part dels concentrats i c脿rregues policials鈥, situaci贸 que va derivar en diverses activistes ferides i 鈥損aradoxalment鈥 nou retingudes, identificades i denunciades per part dels Mossos d鈥橢squadra, tal com es pot veure en alguns v铆deos enregistrats aquell vespre.

La concentraci贸 que va provocar els incidents estava organitzada per una associaci贸 anomenada Mi Barrio Seguro Barcelona 鈥揹es del compte de Twitter de la qual es difonen missatges i actes de Vox鈥, al voltant de la qual s鈥檋an abraonat partits d鈥檈xtrema dreta com Vox i Valents per escalfar la precampanya electoral de les eleccions municipals atiant la por a les okupacions. Al seu torn, seguidors de la ultradreta procedents d鈥檃ltres espais com la pla莽a Art贸s o el Club Empel, aix铆 com c脿rrecs electes i de partit de Ciutadans i el Partit Popular (PP), tamb茅 s鈥檋an sumat a les cites que han estat puntualment protegides per la Brigada M貌bil dels Mossos d鈥橢squadra. 鈥淯n altre cop policia, extrema dreta i les elits econ貌miques van atacar conjuntament de forma impune鈥, valoren des dels espais autogestionats. Aix铆 mateix, asseguren 鈥渆ns vam atrinxerar per la nostra seguretat a El Kubo i La Ru茂na disposades a defensar-nos dels atacs que no van cessar en hores. Malgrat un ampli dispositiu policial del qual mai hem esperat res i que va permetre que continuaren els atacs鈥.

Fruit d鈥檃questa situaci贸, que 煤ltimament s鈥檋a agreujat, per貌 que ja havia tingut cap铆tols anteriors, fins i tot amb atacs als espais amb artefactes incendiaris, m煤ltiples col路lectius de l鈥檃mpli ventall d鈥檕rganitzacions anticapitalistes de Barcelona han respost a la crida. A dos quarts de sis i de set de la tarda, partiran sengles columnes de manifestants des de l鈥橝ntiga Massana del Raval i l鈥檈xterior de l鈥檈staci贸 de metro de Vallcarca, respectivament, per despla莽ar-se fins a la pla莽a de la Bonanova. Des d鈥檃ltres barris de la ciutat com el Poblenou o Sants tamb茅 s鈥檋a llen莽at missatges de suport als dos projectes de la part alta de la ciutat que es troben des de fa mesos en perill de desallotjament.



Primer desallotjament susp猫s

L鈥檃ntic edifici d鈥檕ficines que ha estat rebatejat amb el nom d鈥橢l Kubo tenia marcat el passat 23 de mar莽 com la data de desallotjament estipulada pel jutjat. Finalment, aquest va quedar susp猫s sense una nova data, i aix铆 茅s com de moment el n煤mero 6 del carrer Sant Joan de Salle encara 茅s la llar de diverses persones. Des del col路lectiu asseguren que all铆 hi han viscut fins a un centenar de persones en algun moment durant els anys que porta dempeus l鈥檕kupaci贸, que va treure l鈥檌mmoble de l鈥檈stat d鈥檃band贸 en el qual es trobava, esdevenint en les seves pr貌pies paraules un 鈥渙asis de resist猫ncia al barri burg猫s de Barcelona鈥. El seu projecte germ脿 va fundar-se m茅s tard fruit de la necessitat d鈥檜n espai on organitzar activitats pel barri i pels col路lectius de la ciutat que no disposen d鈥檜n espai propi. 脡s per aix貌 que d鈥檃leshores en莽脿 a La Ru茂na s鈥檋an dut a terme m煤ltiples xerrades, 脿pats populars, concerts, presentacions de llibres, tallers i tota mena d鈥檃ctivitats autogestionades i gratu茂tes.

Daniel Esteve, el cabdill de l鈥檈mpresa de desallotjaments extrajudicials Desokupa, ha anunciat per xarxes socials que convocar脿 a una cinquantena de membres dels seus escamots el pr貌xim 11 de maig a les nou de la nit

A menys d鈥檜n mes de les eleccions municipals, partits de dreta i extrema-dreta han vist en aquesta situaci贸 una bona oportunitat per apujar el to de la campanya i intentar guanyar protagonisme medi脿tic. Aix铆 ho ha interpretat tamb茅 Daniel Esteve, el cabdill de l鈥empresa de desallotjaments extrajudicials Desokupa, qui ha anunciat per xarxes socials que convocar脿 a una cinquantena de membres dels seus escamots el pr貌xim 11 de maig a les nou de la nit. El seu objectiu: acabar amb les dues okupacions en el que preveu sigui el seu major dispositiu fins al moment.

Per la seva banda, les okupants d鈥橢l Kubo i La Ru茂na sembla que no tenen cap intenci贸 de posar les coses f脿cils a qui els vol fer fora: 鈥淐r猫iem i creiem necessari tenir pres猫ncia i okupar espais on no ens volen. On viuen els empresaris, els pol铆tics. On estan les ambaixades, el capital i on realment es confronta i tenim un impacte notable鈥. A m茅s a m茅s, consideren plenament leg铆tima l鈥檕kupaci贸 de propietats privades en aquest cas de la Sareb, de la qual l鈥橢stat espanyol va assumir amb diners p煤blics un deute privat de 35.000 milions d鈥檈uros, transformant-la en una gran immobili脿ria p煤blica que ha estat alimentant bancs i fons d鈥檌nversi贸 amb l鈥檕bjectiu d鈥檃glutinar una bona part dels actius t貌xics de les entitats rescatades durant la crisi financera de 2008.