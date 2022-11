–

Hace casi dos meses que 70 trans, travestis y no binaries de la provincia est谩n esperando un llamado: entregaron su curr铆culum para poder ingresar a trabajar en el Estado seg煤n lo establece la ley 14.783 Diana Sacay谩n-Lohana Berkins, pero todav铆a no pas贸 nada. Por eso, todos los mi茅rcoles organizan manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo. Por Julia Varela (Pulso Noticias).

驴Alguna vez te tuviste que organizar, juntarte con otras personas para presentar un CV en alg煤n trabajo? La Asamblea por el cupo no existe por capricho. Hay un mont贸n de personas trans, travestis y no binaries que, pese a que hay una Ley Nacional y un decreto que la reglamenta en la Provincia, no pueden acceder a un trabajo formal en el Estado.

La ley 14.783 dice que las personas travestis, transexuales y transg茅nero deben ocupar cargos en el sector p煤blico en una proporci贸n no inferior al 1% del total de los cargos. Tambi茅n dice que no se pueden pedir requisitos de empleabilidad que traben el derecho al trabajo y que, si no tienen el secundario completo, podr谩n ingresar a trabajar con la condici贸n de terminar la escuela. Pero a Samira no le pas贸 eso: 鈥淢e citaron a 煤ltima hora al Instituto Sbarra y me dijeron que me llamaron porque les lleg贸 una orden de arriba. No sab铆an de qu茅 se trataba la ley de cupo. Y, adem谩s, me dijeron que las personas que no ten铆amos el secundario completo o que ten铆amos antecedentes est谩bamos excluidas. Yo les pregunt茅 si eso no era lo que justamente garantiza la ley. 驴No se supone que le ley contempla un mont贸n de situaciones que vivimos las personas trans, que a las personas cis no le pasan?鈥, se pregunta.

鈥淐irculan los curr铆culums, hay falsas entrevistas, nos exponen todo el tiempo, no nos sentimos para nada contenidas. Ante todo, que hagan capacitaciones. Y si nos citan, que sea con el prop贸sito de cumplir la ley. Porque de eso se trata; de cumplir con algo que nos corresponde, algo que ganamos鈥, dice Samira y tiene raz贸n.

El d铆a de la primavera, el 21 de septiembre, la Asamblea por el cupo se junt贸 en la sede del Ministerio de Trabajo y entregaron 70 CVs de manera colectiva y pidieron una mesa de trabajo conjunta tal como lo sostiene el decreto 1473/2019 que implementa la ley de Cupo Laboral para personas travestis, transexuales y transg茅nero en toda la Provincia de Buenos Aires. Tambi茅n firmaron un acta dirigida al Ministro, Walter Correa, y la ingresaron por mesa de entradas. Quedaron a disposici贸n y reclamaron una respuesta en los siguientes 15 d铆as. Pero no pas贸 nada.

Los primeros d铆as de octubre, Lorena Medel, que est谩 a cargo de la Direcci贸n de Promoci贸n y Protecci贸n de Derechos en Trabajo, Salud y Educaci贸n del Ministerio de Mujeres, Pol铆ticas de G茅nero y Diversidad Sexual se comunic贸 con la Asamblea. Medel es el puente articulador entre el Estado y la asamblea. Dijo que hab铆a 20 CVS que ya hab铆an sido recibidos y, el resto, fueron recibidos y registrados por primera vez. Tambi茅n dej贸 abierto el canal de di谩logo y dijo que iba a formar parte de la comisi贸n mixta de trabajo entre el Ministerio de Mujeres, Pol铆ticas de G茅nero y Diversidad Sexual, el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Direcci贸n de Personal de la Provincia.

Esperaron un mes. No pas贸 nada. Por eso, el mi茅rcoles se juntaron en la puerta de la Subsecretar铆a de Trabajo, en 46 entre 13 y 14 a las 11 hs. Y como no les atendieron ni recibieron, van a hacerlo todos los mi茅rcoles a la misma hora. Hasta que les llamen a trabajar.

鈥淓stamos esperando respuestas desde que sali贸 la ley y sigue sin cumplirse. Esperamos algo que para muches es com煤n; ir a trabajar. Estamos sobreviviendo. En la informalidad abusan de nuestra precariedad, donde nos pagan lo que quieren porque saben que necesitamos trabajar鈥, dijo Guli y agreg贸: 鈥淣o solo es un derecho, es una deuda鈥.

Autoconvocadxs por el cupo est谩 juntando curr铆culums de todas las personas trans y no binaries de la provincia para entregarlos en los organismos del Estado y que la ley 14.783 Diana Sacay谩n-Lohana Berkins, sea implementada de manera efectiva. Si nunca armaste uno o no sab茅s c贸mo hacerlo, la Asamblea te da una mano para armar el CV. Se juntan todos los mi茅rcoles en la sede central de IOMA, en 46 entre 12 y 13, a las 11 de la ma帽ana. Si no, pod茅s escribirles al instagram @asambleaxelcupo_lp o por mail: asambleaporlecupo@gmail.com