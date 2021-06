–

El proyecto de 芦Promoci贸n de la Alimentaci贸n Saludable禄 espera aprobaci贸n desde hace siete meses en la C谩mara de Diputados. La norma incluye una serie de medidas que apuntan a disminuir las Enfermedades Cr贸nicas No Transmisibles (ECNT), principal causa de muerte en Argentina. Organizaciones sociales y acad茅micos denuncian que el lobby empresario, con complicidad de los legisladores, se est谩 imponiendo por sobre la salud de los argentinos. El Gobierno, con una simple resoluci贸n, puede licuar la propuesta legislativa. Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva).

鈥淓n Argentina mueren 687 personas por d铆a por Enfermedades No Transmisibles. Estimamos que, desde la aprobaci贸n del proyecto en el Senado, fallecieron 156.636 personas por estas causas.鈥 La cita se replic贸 en las redes sociales de las organizaciones sociales de nutrici贸n, salud y alimentaci贸n que desde noviembre pasado, cuando el Senado dio media sanci贸n por amplia mayor铆a la ley de 鈥淧romoci贸n de la Alimentaci贸n Saludable鈥, exigen que la C谩mara de Diputados sancione la ley. El proyecto tiene al etiquetado frontal como emblema y herramienta de m谩s inmediato alcance para mejorar los h谩bitos alimenticios y reducir la epidemia de Enfermedades Cr贸nicas No Transmisibles (ECNT), que causan el 80 por ciento de las muertes en Argentina, pero tambi茅n contempla una serie de pol铆ticas p煤blicas mucho m谩s amplias, que alcanzan a los entornos escolares y la publicidad enga帽osa de dise帽o comestibles, que no son alimentos.

El proyecto de ley lleva siete meses sin conseguir dictamen en la C谩mara de Diputados y en agosto comenzar谩 la campa帽a electoral que paralizar谩 las actividad legislativa. La 煤ltima reuni贸n plenaria de las comisiones de Legislaci贸n General (presidida por Cecilia Moreau, Frente de Todos), de Acci贸n Social y Salud P煤blica (Pablo Yedlin, FdT); de Defensa del Consumidor (Diego Mestre, Juntos por el Cambio); y de Industria (Alejandro Garcia, JxC) fue el 26 de abril. La comisi贸n de Legislaci贸n General 鈥搎ue preside la plenaria鈥 a煤n no tiene en agenda volver a convocar a una nueva y 煤ltima reuni贸n para dar dictamen.

鈥Detectamos una falta de voluntad pol铆tica, porque es una ley con respaldo de la academia, y de las organizaciones de la sociedad civil, que obtuvo casi unanimidad en el Senado. Lo que est谩 primando por sobre todas las cosas es el lobby de la industria. Hubo tres reuniones informativas en la C谩mara baja, donde expusieron todas las partes, lo que garantiza una norma libre de conflicto de intereses鈥, sintetiza M贸nica Pires, abogada del 谩rea de Incidencia Fundaci贸n Interamericana del Coraz贸n (FIC), sobre la encerrona legislativa. FIC tambi茅n realiz贸 una encuesta para conocer la opini贸n de la sociedad respecto de la norma conocida en la calle como 鈥淟ey de Etiquetado鈥 o 鈥淟ey de Etiquetado Claro鈥, el respaldo fue contundente: el 91por ciento de los encuestados la respald贸.

鈥淓n un contexto de pandemia, en el que qued贸 en evidencia la importancia de la salud, resulta a煤n m谩s grave que un proyecto que ataca al problema desde la ra铆z no est茅 avanzando. Si en las pr贸ximas semanas no se trata, no vamos a tener ley, vamos a seguir teniendo solo un proyecto y los diputados y diputadas ser谩n responsables de las muertes por enfermedades no transmisibles鈥, lamenta Mijael Kaufman, representante de la organizaci贸n Consciente Colectivo, y agrega: 鈥淟a C谩mara de Diputados est谩 siendo la c谩mara del cajoneo, no solo con Etiquetado sino tambi茅n con otras leyes importantes como la Ley de Humedales鈥.

En paralelo, el Gobierno mantiene latente la posibles sanci贸n de una resoluci贸n en la Comisi贸n Nacional de Alimentos (Conal) 鈥攑resentada en una reuni贸n extraordinaria el pasado 14 de abril鈥 que le permitir铆a avanzar de manera unilateral, y con el visto bueno de las corporaciones alimenticias, con una modificaci贸n de etiquetado de alimentos m谩s laxa, favorable a las pretensiones de la industria alimenticia y que no contempla las recomendaciones y compromisos tomados por el Estado argentino ante la Organizaci贸n Panamericana de la Salud (OPS), que promueve el etiquetado frontal como una pol铆tica p煤blica para hacer frente a la epidemia de ECNT.

驴Por qu茅 Etiquetado Claro Ya?

La estimaci贸n de 156.636 muertes por Enfermedades Cr贸nicas No Transmisibles (ECNT) ocurridas en los 煤ltimos siete meses no es arbitraria. Surge del dato de muertes por d铆a, relacionadas a las ECNT 鈥攄iabetes, obesidad, c谩ncer, hipertensi贸n, enfermedades cardiovasculares鈥, de la 煤ltima Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud. Estas enfermedades son la principal causa de fallecimientos y de muerte prematura en la Argentina y sus causas est谩n relacionadas a la malnutrici贸n. Para poder dimensionar el costo en vidas: en los siete meses que el proyecto se paraliz贸 en el tr谩mite legislativo, las muertes por ECNT est谩n cerca de duplicar las 90.000 muertes registradas por la pandemia de Covid-19.

La comparaci贸n con la pandemia de coronavirus tampoco es caprichosa. Las investigaciones cient铆ficas hablan de 鈥渟indemia鈥 para explicar la coexistencia entre la pandemia de Covid-19 y la epidemia de las ECNT. Desde principios de los 2000, la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), la FAO y Unicef promueven pol铆ticas activas para combatir la epidemia, que de acuerdo a las cifras de la OMS provocan ocho de cada diez muertes en el continente americano.

鈥溌緾u谩les son las comorbilidades indicadas para el Covid-19, las que pueden provocar riesgo de cuadros graves?鈥, pregunta Marcos Filardi, abogado e integrante de la Red de C谩tedras Libres de Soberan铆a Alimentaria. La respuesta est谩 en las ECNT: diabetes,obesidad,c谩ncer,hipertensi贸n,enfermedades cardiovasculares, todas aparecen entre los pacientes de riesgo por coronavirus. 鈥淓n este contexto, es central que se discuta la Ley de Etiquetado鈥, sentencia Filardi.

芦Estas enfermedades no solo golpean con mayor fuerza a los sectores socioecon贸micos m谩s bajos, sino que cobran a煤n m谩s relevancia en el contexto actual de la pandemia de Covid-19: la diabetes, la hipertensi贸n y las enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo de padecer complicaciones y morir como consecuencia del coronavirus芦, destacaron la OPS, FAO y Unicef Argentina en una posici贸n conjunta a favor de la Ley de Etiquetado en diciembre pasado, cuando el Gobierno hab铆a puesto la ley en la agenda de sesiones extraordinarias. Pero la C谩mara de Diputados comenz贸 a demorar su sanci贸n.

El objetivo de impacto m谩s inmediato que tiene el proyecto de ley es conocido: la reglamentaci贸n de un sistema de advertencias con oct贸ganos negros que informen r谩pidamente al consumidor el dise帽o comestible procesado o ultraprocesado que est谩 a punto de llevar a su mesa: 鈥淓xceso en az煤cares鈥, 鈥淓xceso en sodio鈥, 鈥淓xceso en grasas saturadas鈥, 鈥淓xceso en grasas totales鈥, 鈥淓xceso en calor铆as鈥.

El derecho a la informaci贸n clara y precisa se traducir铆a r谩pidamente en elecciones de mejor alimentaci贸n y derecho a la salud, en un pa铆s con el 90 por ciento de su poblaci贸n viviendo en ciudades, en las que se registra una tendencia mundial creciente de consumo de alimentos con alto contenido en grasas, sal y az煤cares, que reemplazan el consumo de alimentos naturales.

En Argentina, el consumo de estos dise帽os comestibles alcanza los 185 kilos por a帽o por persona, ocupando el tercer puesto en Am茅rica Latina y el d茅cimo cuarto a nivel mundial, seg煤n el pronunciamiento de la Red de C谩tedras Libres de Soberan铆a Alimentaria y Colectivos Afines (Red Calisas) a favor de la Ley de Etiquetado en abril pasado. El documento agrega que el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) afecta al 13,6 por ciento de ni帽os y ni帽as menores de 5 a帽os (valor m谩s alto en Am茅rica Latina para este grupo etario), al 41,1 por ciento de ni帽os, ni帽as y adolescentes de 5 a 19 a帽os y a casi el 70 por ciento de adultos mayores de 18 a帽os.

鈥淟a ley no es solo una 鈥榣ey de etiquetado鈥 sino una 鈥榣ey de alimentaci贸n saludable鈥. El etiquetado es el primer paso para combatir la epidemia de sobrepeso y de las enfermedades no transmisibles. La ley contempla cuatro ejes de un plan de acci贸n aprobado por la OPS, y firmado por la Argentina, en 2013: etiquetado, regulaci贸n de entornos escolares, regulaci贸n de publicidad y contrataciones p煤blicas鈥, detalla Filardi y agrega que el eje que qued贸 por fuera de la ley es el de pol铆ticas fiscales, en el que se intent贸 avanzar durante el gobierno de Mauricio Macri sobre las bebidas azucaradas y tuvo una r谩pida marcha atr谩s.

El Estado invierte 50.000 millones de pesos por a帽o en el tratamiento de enfermedades no transmisibles y las cifras oficiales indican que el 73,2 por ciento de las muertes en el pa铆s est谩n relacionadas a esos problemas de salud. 鈥淪in embargo, todav铆a el Estado no tiene ninguna pol铆tica p煤blica para prevenirlas鈥, sentencia Filardi.

La demora del Estado argentino en darse una pol铆tica p煤blica para fomentar la alimentaci贸n saludable ocurre mientras se conocen informes como el de Nestl茅, la multinacional de productos comestibles m谩s grande del mundo, en el que la empresa reconoce que sus productos 鈥渢ienen carencias respecto a las definiciones de salud en un panorama donde la presi贸n regulatoria y las demandas de los consumidores no dejan de crecer鈥.

El documento interno de Nestl茅 para adaptar los productos de la empresa al sistema de etiquetado en Australia, seg煤n revel贸 una nota del Financial Times, precisaba que 63 por ciento de los alimentos evaluados no alcanzan el nivel saludable, ni tampoco ocurre con el 96 por ciento de las bebidas 鈥攕in contar caf茅, agua y leche鈥 y el 99 por ciento de los productos de confiter铆a y helados.

Video: Consciente Colectivo y Proyecto Squatters

Un atajo para licuar la ley de etiquetado

Cuando la media sanci贸n del Senado cumpl铆a cinco meses sin ser tratada en la C谩mara de Diputados, el Gobierno abri贸 un canal paralelo al tratamiento legislativo para modificar el etiquetado de alimentos. Convoc贸 el 14 de abril a una reuni贸n extraordinaria de la Comisi贸n Nacional de Alimentos (Conal), organismo que est谩 presidido, de manera alternada, por la Secretaria de Alimentos, Bioeconom铆a y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura y la Secretar铆a de Calidad en Salud del Ministerio de Salud.

En esa comisi贸n tambi茅n tienen un asiento el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Anmat; el Senasa y la Secretar铆a de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Producci贸n. Este 煤ltimo organismo es el que negocia el programa de Precios Cuidados con las grandes corporaciones de alimentos, como Nestl茅. La Conal tiene la atribuci贸n de modificar el C贸digo Alimentario Argentino. En ese proceso, con voz pero sin voto, tambi茅n participan representantes de las provincias. Un 煤ltimo actor, de consulta obligatoria pero no vinculante, es el Consejo Asesor (Conase), donde tiene su asiento la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

La Copal 鈥攑residida por el abogado laboralista y flamante titular de la Uni贸n Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja鈥 es una de las fervientes opositoras a la implementaci贸n del etiquetado frontal y es la pata argentina de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (Alaiab), que encabez贸 el lobby contra la normativa en Chile, Per煤, Uruguay y M茅xico.

Con argumentos 鈥攜a denunciados como 鈥渕itos鈥 por las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales como Unicef鈥 como que el etiquetado 鈥渄emoniza鈥 los alimentos ultraprocesados o que la Argentina deber铆a 鈥渁rmonizar鈥 su legislaci贸n con la del resto de los pa铆ses del Mercosur, uno de los principales reclamos de la industria es evitar la aplicaci贸n del perfil de nutrientes de la OPS, aprobado unanimidad de los pa铆ses miembro dentro del plan de acci贸n para la prevenci贸n de la obesidad en la ni帽ez y la adolescencia, en 2014.

鈥淪e est谩 jugando una carrera entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El proyecto presentado en la Conal es mucho m谩s laxo鈥, sentencia M贸nica Pires, abogada del FIC. Entre los puntos cr铆ticos de la resoluci贸n, Pires se帽ala el debate sobre el perfil de nutrientes: 鈥淗ay estudios que avalan que el perfil de nutrientes que m谩s se adapta a las gu铆as alimentarias desarrolladas por el Ministerio de Salud es el que presenta la Organizaci贸n Panamericana de la Salud, sin embargo, la resoluci贸n lo desconoce鈥.

La supuesta armonizaci贸n con la legislaci贸n del Mercosur es otro de los argumentos que aparecen para tratar la pol铆tica de etiquetado a trav茅s de la Conal. Pires apunta contra ese mito: 鈥淟os estados miembro del Mercosur tienen autonom铆a para avanzar en la legislaci贸n sobre pol铆ticas de salud. Hay expresas resoluciones de Mercosur que lo establecen鈥.

鈥淪in dudas el lobby est谩 incidiendo y hay falta de voluntad pol铆tica鈥, se帽ala Pires y resalta que la asunci贸n de Funes de Rioja al frente de la UIA es un dato, pero las presiones de la industria alimenticia ya estaban presentes en el debate de la ley desde el inicio. En ese sentido, Filardi record贸 c贸mo la senadora del Frente de Todos, Anabel Fern谩ndez Sagasti, denunci贸 horas antes de la votaci贸n en el Senado la presi贸n ejercida por Coca-Cola, enviando mails a las casillas de cada senador o la presencia de la propia C谩mara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) en las audiencias de la C谩mara de Diputados.

Tras la presentaci贸n de la resoluci贸n hecha de forma extraordinaria el 14 de abril y la r谩pida reacci贸n de las organizaciones de la sociedad civil, que presentaron documentaci贸n respaldatoria de la Ley de Promoci贸n Alimentaci贸n Saludable ante la Conal, el atajo que intent贸 tomar el Ejecutivo para no enfrentarse a la industria parece haber quedado, al menos, en pausa. El tema no aparece entre los puntos a tratar en la pr贸xima reuni贸n ordinaria del organismo.

Sin embargo, a diferencia de los tiempos legislativos, la resoluci贸n puede aprobarse por simple impulso del Ejecutivo, en cualquier momento. Si solo se avanzara con la resoluci贸n y se dejara caer la ley, las principales puntos que quedar铆an de lado ser铆an:

No contempla la regulaci贸n de publicidad dirigida a ni帽os, ni帽as y adolescentes.

No contempla la regulaci贸n de entornos escolares.

La leyenda de advertencia pasar铆a a ser 芦alto en禄, en lugar de 芦exceso en鈥β, a pesar de la eficacia probada por investigaciones del Ministerio de Salud y de la OPS.

Permite omisi贸n de sellos en envases peque帽os y flexibiliza la ubicaci贸n de los sellos en otros tama帽os.

Modifica las leyendas para productos con edulcorantes y cafe铆na, quitando la advertencia sobre 芦no recomendable para ni帽os y ni帽as禄.

No especifica que se respete el perfil de nutrientes recomendado por la OPS.

Modifica el perfil de nutrientes por porcentaje de calor铆as a uno medida por gramos de nutrientes cada 100 gramos o mililitros.

El Etiquetado en el laberinto parlamentario

Tras la 煤ltima reuni贸n convocada por la plenaria de comisiones el 26 de abril, el grupo de organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en el debate parlamentario escucharon a coro un argumento que evitaba el llamado a reuni贸n para dar dictamen: 鈥淣o se renov贸 el protocolo por Covid-19 para sesionar de manera remota鈥. Ese argumento se cay贸 el 11 de mayo pasado.

Sin embargo, desde la Comisi贸n de Legislaci贸n General, presidida por la oficialista Cecilia Moreau, a煤n no tienen en agenda el llamado a la reuni贸n plenaria. Desde la comisi贸n de Acci贸n Social y Salud, presidida por el tambi茅n oficialista Pablo Yedlin no precisan una fecha, aunque sostienen que este a帽o el proyecto tendr铆a dictamen para pasar a la C谩mara baja. Las otras dos comisiones que pueden pugnar por la r谩pida sanci贸n de la norma est谩n en manos del bloque opositor de Juntos por el Cambio.

鈥Quienes presiden las cuatro comisiones miran para otro lado y, en cualquier despacho que preguntes, le tiran la pelota o los legisladores del otro bando鈥, grafica Kaufman, integrante de la organizaci贸n Consciente Colectivo.

El temor de quienes llevan a帽os reclamando por la Ley de Etiquetado es la cercan铆a de las PASO en septiembre y las generales legislativas de octubre, que paralizan la actividad del Congreso desde el inicio de la campa帽a, con cronograma de inicio en agosto. 鈥淟as elecciones est谩n cerca y la C谩mara de Diputados viene votando leyes que no tocan intereses sustanciales鈥, lamenta el referente de Consciente Colectivo.

En esa din谩mica tambi茅n entran las propias negociaciones pol铆ticas que ocurren en los pasillos legislativos. Por ejemplo, la demorada Ley de Biocombustibles que se debate en paralelo a la Ley de Etiquetado, funcion贸 en la C谩mara alta como una carta de negociaci贸n para el bloque de legisladores tucumanos, que son resistentes a la Ley de Etiquetado, por un supuesto perjuicio a la industria azucarera.

En tanto, desde el Poder Ejecutivo tambi茅n est谩n buscando realizar modificaciones a la normativa votada por el Senado como, por ejemplo, los tiempos de implementaci贸n del etiquetado. 鈥淐uestiones como los tiempos de implementaci贸n no son centrales, como podr铆a ser el respeto del perfil nutricional de la OPS, y se podr铆a resolver en la reglamentaci贸n de la ley sin necesidad de m谩s demoras en su aprobaci贸n鈥, apunta Kaufman.

En este contexto, la posibilidad de contar con una Ley de Etiquetado en 2021 parece jugarse durante julio antes del parate electoral. Cuando se conozcan los resultados de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y el Congreso comienza a salir de su letargo, el proyecto de 鈥淧romoci贸n de Alimentaci贸n Saludable鈥 va a haber cumplido un a帽o de su media sanci贸n en el Senado. La normativa del Congreso le asegura un a帽o m谩s de vida legislativa antes de que pierda estado parlamentario, pero la falta de pol铆ticas para la epidemia de enfermedades cr贸nicas no transmisibles contin煤a sumando v铆ctimas.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/ley-de-etiquetado-los-diputados-la-demoran-y-el-gobierno-amaga-con-dejarla-de-lado/