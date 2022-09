–

Este pr贸ximo jueves a las 10hs en el Congreso de la Naci贸n se deber铆a retomar el plenario de comisiones para debatir el proyecto de Ley de Humedales. Desde las organizaciones ambientalistas denuncian que la dilaci贸n en el debate es producto del lobby de los diputados que representa los intereses de los sectores agroganaderos. 芦Dilatan algo que muy pronto suceder谩, y que nos beneficiar谩 a todos. Lo saben, y para oponerse utilizan argumentos tan falsos comovergonzosos禄 expresaron desde la Multisectorial de Humedales Rosario y agregaron 禄 Sabemos que personas ligadas a laactividad agroganadera en humedales, la mayor铆a de las cuales no habita el territorio sino que lo utiliza como campo productivo, est谩n sembrando en comunidades isle帽as la idea de que de ser sancionada la ley ser谩n desalojadas de sus tierras y la producci贸n, cualquiera sea, ser谩 prohibida, alentando as铆 la oposici贸n en territorio a la sanci贸n de una ley de humedales nacional. Es por esto que es vital aclarar lo siguiente. Ambos conceptos son absolutamente falsos y no est谩n contemplados en ning煤n proyecto de ley. Una ley de humedales no resultar谩 jam谩s en el desalojo de sus habitantes hist贸ricos ni prohibir谩 actividades productivas respetuosas de los ecosistemas禄. Por ANRed

Este pr贸ximo jueves a las 10hs en el Congreso de la Naci贸n se deber铆a retomar el plenario de comisiones para debatir el proyecto de Ley de Humedales. Desde las organizaciones ambientalistas denuncian que la dilaci贸n en el debate es producto del lobby de los diputados que representa los intereses de los sectores agroganaderos.

芦La movilizaci贸n ciudadana es imposible de ocultar, rebalsa por todos los rincones del pa铆s exigiendo protecci贸n para los humedales. La destrucci贸n est谩 a la vista de todos. Cientos de milesde hect谩reas arrasadas por el fuego y millones de personas sin poder respirar. Incluso dentro del Congreso el apoyo de distintos bloques al proyecto consensuado de ley de humedales es grande. Sin embargo, una vez m谩s, los lobbys (o mejor dicho: los diputados que representan los intereses de estos lobbys) lograron dilatar un poco m谩s el tratamiento del proyecto, decidiendo continuar con el plenario el pr贸ximo jueves a las 10 de la ma帽ana. Dilatan algo que muy pronto suceder谩, y que nos beneficiar谩 a todos. Lo saben, y para oponerse utilizan argumentos tan falsos como vergonzosos禄 expresaron desde la organizacion Multisectorial de Humedales Rosario.

Desde las organizaciones ambientalistas advierten que comenz贸 a circular informaci贸n falsa para instalar en las comunidades isle帽as la preocupaci贸n de que ser铆an desalojadas una vez aprobada la ley. 芦Sabemos que personas ligadas a la actividad agroganadera en humedales, la mayor铆a de las cuales no habita el territorio sino que lo utiliza como campo productivo, est谩n sembrando en comunidades isle帽as la idea de que de ser sancionada la ley ser谩n desalojadas de sus tierras y la producci贸n, cualquiera sea, ser谩 prohibida, alentando as铆 la oposici贸n en territorio a la sanci贸n de una ley de humedales nacional. Es por esto que es vital aclarar lo siguiente. Ambos conceptos son absolutamente falsos y no est谩n contemplados en ning煤n proyecto de ley. Una ley de humedales no resultar谩 jam谩s en el desalojode sus habitantes hist贸ricos ni prohibir谩 actividades productivas respetuosas de los ecosistemas. Conservar los humedales es conservar a sus habitantes en territorio. Con sinceridad nos preguntamos qu茅 impulsa a estas personas y asociaciones a sembrar miedo por medio de la mentira y el enga帽o禄advierten.

芦Convocamos a toda laciudadan铆a a movilizarse masivamente el pr贸ximo jueves 29 de septiembre frente al anexo del Congreso de la Naci贸n. Est谩n decidiendo sobre el futuro, no s贸lo de todos nosotros, sino de las pr贸ximas generaciones. Los estamos mirando y no olvidamos sus nombres. No hay m谩s tiempo para lobbistas ni para tibios. Proyecto consensuado o ecocidio. Proyecto consensuado o complicidad con el fuego禄 finalizaron.