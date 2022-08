–

De parte de Nodo50 August 14, 2022 224 puntos de vista

Trabajo, fe y peronismo. Planes, pan, paz, tierra, Dios, techo, los evang茅licos. Los problemas de querer hacer en esta 茅poca, las esperanzas y una agenda para ampliar derechos en esta nueva marcha que fue de Liniers a Plaza de Mayo.

Son las ocho de la ma帽ana, es domingo y Carolina Capristo vende espigas con estampitas de San Cayetano a 100 pesos en el paso a nivel de estaci贸n de Liniers, sobre Rivadavia. El s谩bado trabaj贸 hasta las ocho de la noche, se fue a su casa de Ciudadela 鈥揹el otro lado de la General Paz, la avenida que divide como portal el conurbano de la CABA鈥,volvi贸 temprano, y a comparaci贸n de lo que vio en la iglesia en otros a帽os suelta un diagn贸stico:

-No hay gente. Se perdi贸 la fe. Se hicieron todos evang茅licos.

Frente suyo se est谩n acomodando tres cuadras de columnas con banderas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, Movimiento Evita, Frente Social 17 de Octubre, Frente Popular Dar铆o Santill谩n, Federaci贸n Nacional Campesina, Uni贸n de Trabajadorxs de la Econom铆a Popular (UTEP), CTA.

Frente suyo, como hace seis a帽os, est谩 por comenzar la movilizaci贸n por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo que, 15 kil贸metros m谩s tarde, cerrar谩 con un acto en Plaza de Mayo.

Carolina, sin embargo, conserva la fe. 鈥淵o era empleada, trabaj茅 en una tienda de ropa de cuero por 15 a帽os, y con Macri fueron cerrando todos los negocios. Me dijeron que le haga juicio pero c贸mo le voy a hacer juicio al patr贸n si se fue a la quiebra. Quedamos hundidos y encima despu茅s tuvimos la pandemia, que fue mundial. Por eso, no es que la crisis es s贸lo argentina; y estamos saliendo a flote, aunque se venga el d贸lar a 300 o llegue a 500鈥.

Eso s铆 es fe.

La marcha comienza.

Foto: Hern谩n Vitenberg

Buscar el peso

Carolina corrige: 鈥淪e le tiene fe a Dios y al peronismo. El peronismo nunca va a dejar al pobre a un lado, nunca nos va a escupir en la cara, 驴escuchaste?鈥.

驴Siente que tambi茅n al peronismo se le est谩 escapando esa fe? 鈥淎 m铆 no鈥, retruca.

鈥驴Pero qu茅 percibe en general?

鈥El peronismo tiene que ser unido. Lo dijo Per贸n: lo peor para un peronista es otro peronista que se le ponga en contra. Lo que hizo M谩ximo (Kirchner) que dej贸 su banca no me gust贸: tu mam谩 eligi贸 a Alberto, llegaron de nuevo y tenemos que estar unidos. A m铆 Massa no me gusta, pero tengo que seguir apoyando porque yo los vot茅.

鈥驴No teme el regreso de ese proceso que hundi贸 su anterior trabajo?

-No tengo miedo ahora. Yo ca铆 en una crisis depresiva en la era Macri. Sab铆a que mi trabajo iba a la quiebra y yo era una de las empleadas que iba al frente por la camiseta. Me enferm茅, estuve ocho meses psiqui谩trica, con m茅dico privado porque la cl铆nica de OSECAC (la obra social de empleados de Comercio) es mal铆sima. Y estoy de pie. Ni en la pandemia me agarr贸 depresi贸n. En cuatro casas de familia llegu茅 a trabajar. Se puede.

Cobra un Potenciar Trabajo (en agosto, por un bono de $11.000, percibi贸 $33.770) y est谩 agradecida. 鈥淐on eso met铆 20 en la tarjeta porque tengo metido un calef贸n el茅ctrico, pude hacer arreglos en mi casa de a poquito, y siempre trabajando: siempre busco el peso para que mi hijo, que tiene 14, vea que mam谩 sale a flote鈥, dice.

Lo agradece y da su punto de vista sobre la discusi贸n planes-trabajo: 鈥淧or m铆 que me den m谩s trabajo, que pueda hacer algo m谩s por la comunidad, que me llamen para m谩s trabajo social鈥.

-驴Trabajo, fe y peronismo ser铆a su plataforma?

-Exacto.

Fotos: Hern谩n Vitenberg

Pol铆tica cr贸nica

A lo largo de la marcha se ir谩n repitiendo algunas de las consignas m谩s urgentes, como incremento del Salario M铆nimo, Vital y M贸vil (el monto percibido en el Potenciar equivale al 50% del salario m铆nimo), generaci贸n de fuentes de trabajo dignas y Salario B谩sico Universal. Por all铆 se ve al secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy, caminando junto a Juan Grabois. Tambi茅n al secretario de Econom铆a Social, Emilio P茅rsico. Por la calle marcha tambi茅n otro integrante de ese n煤cleo al que se suele llamar 芦Los Cayetanos禄, el subsecretario de Pol铆ticas de Integraci贸n y Formaci贸n del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n, Daniel Men茅ndez, a su vez coordinador nacional de Barrios de Pie.

鈥淗ay una variable que hoy no se analiza que es el proceso de desestabilizaci贸n de los sectores concentrados鈥, apunta como contexto de la movilizaci贸n. 鈥淗ay una b煤squeda de condicionar y extorsionar muy n铆tida a trav茅s de la debilidad de nuestro gobierno, de una dependencia clara de los sectores que traen d贸lares a la Argentina, concentrados en la exportaci贸n de granos. Sin duda la pelea es porque no nos lleven puestos con un proceso devaluatorio que significar铆a un salto enorme en t茅rminos de pobreza鈥.

Foto: Hern谩n Vitenberg

Entre los movimientos sociales tambi茅n hay una discusi贸n respecto de la salida por abajo de esa crisis: planes, trabajo, salario universal, con miradas contrapuestas. 鈥淭enemos claro que hay un fracaso de la pol铆tica social en el 煤ltimo tiempo que tiene que ver con la idea de plan social. Fracas贸 la idea b谩sica que ten铆a que ver con subsidiar a aquel que est谩 por fuera del mercado del trabajo hasta que pueda volver a integrarse al mercado. La experiencia de los 煤ltimos 25 a帽os, con procesos de crecimiento en el medio, da cuenta que no se ampli贸 la masa formal, entonces la idea de un subsidio temporal termin贸 siendo la de un subsidio cr贸nico鈥.

Men茅ndez plantea como hip贸tesis un camino de inversi贸n productiva: 鈥淗ay un hartazgo que se construy贸, sobre todo en sectores medios, respecto a la idea de subsidiar al que no trabaja. Por eso hay que poner en valor la inversi贸n productiva. En la actual coyuntura es importante construir respuestas que no estigmaticen la pol铆tica social, porque ese es el paso previo para achicarla o desmantelarla. Hay que tener una pol铆tica inteligente capaz de valorizarla鈥.

Fotos: Hern谩n Vitenberg

Operaciones y preocupaciones

Sara tiene 35 a帽os, es referente de la CCC en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, y camina de la mano con su bella hija Aim茅. Lxs integrantes de la CCC tienen una pechera con el rostro de Freddy Mari帽o, hist贸rico miembro de la organizaci贸n, que muri贸 en abril de este a帽o. A los reclamos que se escuchan en la marcha, Sara adem谩s suma la criminalizaci贸n a las organizaciones sociales: la CCC fue acusada de forzar a sus integrantes a aportar un porcentaje de lo que perciben desde el Potenciar Trabajo, y sufrieron allanamientos en 23 merenderos por una causa que se inici贸 en tiempos del macrismo.

鈥淪on todas mentiras y eso est谩 quedando en evidencia: nuestros compa帽eros hacen un aporte voluntario porque as铆 sostenemos a la organizaci贸n para poder salir d铆a a d铆a鈥, explica. 鈥淗oy los planes los necesitamos porque es la 煤nica salida para los desocupados que tenemos. Nosotros 铆bamos a no quedarnos en los planes, sino a generar trabajo genuino a trav茅s de cooperativas. Sobre todo pensando tambi茅n en los j贸venes, que son una camada que qued贸 por fuera del trabajo en blanco: no los toman en ning煤n lado por no tener experiencia laboral. Pero hoy la situaci贸n est谩 complicada. Por eso salimos a pedir techo, tierra y trabajo鈥.

Tania tiene 42 a帽os y trabaja en una cooperativa del Frente Agrario del Movimiento Evita en el barrio 9 de abril, en Esteban Echeverr铆a. 鈥溌縌u茅 me aporta la cooperativa? Trabajo y la posibilidad de ayudar al compa帽ero鈥, responde. Trabaja en el rubro textil y en panificado, y de lunes a lunes est谩 en un merendero que da de comer a 300 familias por d铆a: 鈥淟a sensaci贸n es de satisfacci贸n por poder ayudar, pero tambi茅n duele mucho鈥.

Por ese trabajo, tambi茅n le duele cuando escucha por los medios c贸mo estigmatizan a las organizaciones: 鈥淪er铆a bueno que no pongan a todos en la misma bolsa. Lo que recibimos, lo merecemos鈥.

Fotos: Hern谩n Vitenberg

Nurit tiene 30 a帽os y en la marcha del a帽o pasado estaba embarazada: hoy, sobre sus brazos, lleva a Santiago, su hijo de 9 meses que ahora duerme con fuerte compromiso. Milita en el MTE en el acompa帽amiento de cinco centros barriales de Vientos de Libertad en los barrios porte帽os de Parque Patricios, Chacarita, Once, Barracas y la 31. Y subraya como urgente un Salario Universal: 鈥淓s un contexto cr铆tico. Para nosotros el Potenciar es una pol铆tica de trabajo dentro de la organizaci贸n: las personas que lo cobran, trabajan, y te puedo asegurar que mucho m谩s que aquellas personas que hablan por los medios de estas cuestiones. Y el Salario Universal es un ingreso m铆nimo que permita salir de la indigencia a quienes hoy no pueden llevar el pan arriba de su mesa. Discutir el hambre es una foto de c贸mo estamos hoy鈥.

Los centros de Vientos de Libertad son un crudo espejo de la actual situaci贸n: 鈥淐uanto peor es el contexto, m谩s trabajo tenemos. El nivel de complejidad que estamos recibiendo es dram谩tico: se nota la degradaci贸n del tejido social en momento de crisis, porque hay compa帽eros y compa帽eras cada vez m谩s complicados en relaci贸n al consumo, a la violencia, y a la violencia de g茅nero. La demanda es mucha鈥.

Y otro indicador: 鈥淐ada vez recibimos m谩s gente sin techo. Y lo que se ve son los niveles de desidia estatal y abandono, porque los que llegan a nuestros espacios tuvieron antes un mill贸n de derechos vulnerados. Los compa帽eros, hoy, est谩n llegando devastados鈥.

Foto: Hern谩n Vitenberg

Una agenda

El acto en Plaza de Mayo fue multitudinario. Las organizaciones leyeron un documento en el que detallaron varios puntos para recalcar: 鈥淨ueremos aprovechar esta ocasi贸n para visibilizar nuestro trabajo y romper el mito de que vivimos de un plan. Hace ya mucho tiempo que convertimos esos planes en trabajo genuino. En unidades productivas de costura, construcci贸n, reciclado, integraci贸n urbana. En empresas recuperadas, agricultura familiar, campesina e ind铆gena, en grupos comunitarios de cuidado, educaci贸n, deporte, recuperaci贸n de adicciones y reinserci贸n de liberados. Hemos hecho miles de kil贸metros de veredas, desag眉es, cloacas, tendidos el茅ctricos. Hemos recuperado miles de toneladas de pl谩stico, de papel cart贸n, vidrio, metales. Miles de campera, calzado. Kit sanitarios y escolares. Hemos construido miles de viviendas, polideportivos. Hemos producido toneladas de fruta y alimentos para nuestro pueblo. Hemos alimentado barrios enteros durante la pandemia鈥.

Eso, destacan, es trabajo y es genuino: 鈥淣o falta trabajo, nos faltan derechos laborales鈥.

Fotos: Hern谩n Vitenberg

Y expusieron una serie de puntos, en el marco de una Ley General de Tierra, Techo y Trabajo, que exigen al Congreso tratar de forma 鈥渦rgente鈥:

Ampliaci贸n de derechos: salario universal y desarrollo de la econom铆a popular. Creaci贸n de Ministerio de la Econom铆a Popular. Monotributo productivo. Fondo fiduciario para la promoci贸n del cr茅dito y la econom铆a popular. Compras gubernamentales. Acceso a la tierra y protecci贸n de zonas estrat茅gicas de soberan铆a alimentaria. Espacios sociocomunitarios y productivos. Tareas de cuidado y promotoras de g茅nero. Reconocimiento de trabajadora de cuidado y promotoras de g茅nero. Acompa帽amiento para v铆ctimas de violencia en barrios. Educaci贸n cooperativa y gesti贸n social cooperativa. Gesti贸n integral de envases y reciclado social. Protecci贸n de humedales: inventario nacional y uso sustentable. Fondo nacional. Pueblos originarios. Pr贸rroga de la ley 27160. Cronograma de finalizaci贸n de relevamiento territorial ind铆gena. Pesca artesanal. Registro nacional de pesca artesanal. Terminales pesqueras de proximidad. Permisos simplificados. Barrios populares. Pr贸rroga de prohibici贸n de desalojo. Plan nacional de viviendas populares y loteo social. Empresas recuperadas. Utilidad p煤blica del proceso de recuperaci贸n de empresas por sus trabajadores. Proceso de expropiaci贸n de unidades inscriptas en RENACER. Emergencia en adicciones. Ampliaci贸n presupuestaria para casas comunitarias y convivenciales. Pauta publicitaria para prevenci贸n de adicciones.

Previo a dar la palabra a referentes de las organizaciones, cierran: 鈥淣o al ajuste鈥.

La plaza aplaude.

Tal como dicen, en contextos con anuncios macroecon贸micos inciertos y consecuencias a煤n m谩s oscuras, esa agenda marca un camino: por abajo. Nurit, con su hijo de 9 meses en brazos, cierra entonces qu茅 significa San Cayetano: 鈥淓n un contexto dif铆cil y desafiante, necesitamos motivos para juntar esperanza鈥.