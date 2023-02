–

De parte de Indymedia Argentina February 24, 2023 219 puntos de vista

Junto a organizaciones hermanas y a las y los Diputados que impulsan la iniciativa, la CTA Aut贸noma abraz贸 hoy al Congreso de la Naci贸n por una Ley de Moratoria Previsional.

Ante la negativa de las y los diputados de la oposici贸n de garantizar el qu贸rum para el tratamiento del proyecto de ley que ya tiene media sanci贸n en Senadores, se realiz贸 este mi茅rcoles un abrazo simb贸lico para darle impulso a la iniciativa.

Bajo el lema, 鈥淓l Congreso no puede detenerse, el derecho a jubilarse tampoco鈥, la Central particip贸 de la actividad que se llev贸 adelante en la Plaza del Congreso y ratific贸 la exigencia al congreso para que trate y apruebe un plan de pago de deuda previsional que permita a 800 mil personas acceder a este derecho b谩sico.

Desde las puertas del Congreso, Hugo 鈥淐achorro鈥 Godoy, Secretario General de la CTA Aut贸noma, dijo: 鈥淒esde la CTA Aut贸noma uni茅ndonos como siempre a la lucha de los trabajadores y trabajadoras jubiladas y jubilados, exigiendo al Congreso que funcione, que la Moratoria Previsional, les legisladores no atenten contra la democracia y la vida de los adultos mayores. Hoy hay 800 mil que no pueden acceder al derecho jubilatorio porque no se aprueba la ley de pr贸rroga previsional. Si no se aprueba en lo inmediato van a ser muchos miles m谩s.

Olivia Ruiz, Secretaria de Previsi贸n Social, sum贸: 鈥淓stamos frente al Congreso para exigirles a los diputados que den qu贸rum para tratar el proyecto de ley por la previsi贸n social, estamos todas las organizaciones con la expectativa de que se trate y que permita a miles y miles poder jubilarse鈥.

En ese sentido, la dirigente indic贸 que 鈥渉oy el 50% de los trabajadores tienen una situaci贸n de precariedad laboral y resulta imposible que alcancen los 30 o 35 a帽os de aportes requeridos. Nosotros los jubilados necesitamos dejar de ser invisibles鈥.

Al finalizar la vuelta al Congreso de la Nacional, se realiz贸 un acto donde se reiter贸 el reclamo colectivo: que la Moratoria Previsional sea ley: 鈥淭enemos muchos a帽os de lucha y experiencia, 隆vamos que sea ley!鈥, dijo Olivia Ruiz junto a las diputadas Gisela Marziotta y Paula Penacca, que respaldan la iniciativa dentro del recinto, y ante las y los presentes.

Fuente: https://ctaa.org.ar/ley-de-moratoria-previsional-la-cta-abrazo-al-congreso/