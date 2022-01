–

Uno de los ataques m谩s contundentes y que mayor repercusi贸n tiene sobre las trabajadoras y trabajadores son los relacionados con la prevenci贸n y con los accidentes de trabajo; la siniestralidad laboral es un tema que los empresarios tienen la obligaci贸n de controlar y son los responsables de su prevenci贸n. Con la Ley de Prevenci贸n de Riesgos Laborales de 1995, a pesar de ser muy limitada, se consigui贸 establecer un marco legal como base para la prevenci贸n y la disminuci贸n de los accidentes; evidentemente los accidentes bajaron considerablemente, pero no est谩 tan claro que la ley haya sido la causante de esta bajada de cifras.

La prevenci贸n es una materia con un alto coste econ贸mico para las empresas, y requiere de una constante inversi贸n, y como todos sabemos, gasto y empresario son dos palabras opuestas. La inversi贸n econ贸mica en esta materia por parte de las empresas, supondr铆a un ahorro econ贸mico a largo plazo para las mismas, ya que los accidentes y el absentismo se reducir铆an muy notablemente.

La patronal ha usado su influencia en los diferentes gobiernos y poco a poco han ido perfilando un escenario m谩s beneficioso para sus intereses, culminado su estrategia cuando el gobierno del PP aprob贸 la ley 35/2014 y el R.D. 625/2014, con las que las mutuas pasan a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social y se dedican al control y seguimiento de los accidentes.

Tras su aplicaci贸n, podemos observar c贸mo el desv铆o de accidentes y enfermedades profesionales a la seguridad social ha aumentado. La calificaci贸n de accidentes sin baja se ha disparado y actualmente se est谩n produciendo situaciones donde trabajadores/as con huesos rotos son considerados accidentes leves sin baja. Por poner un ejemplo, se han encontrado casos en los que un trabajador con el brazo roto en un accidente laboral, es considerado sin baja; 驴esto, 驴qu茅 quiere decir?, 驴Qu茅 al d铆a siguiente se incorpora a su puesto de trabajo? No, el empresario prefiere cargar con el gasto y enviar al trabajador a su casa pag谩ndole como si estuviese trabajando, disimulando esto, con permisos retribuidos u otras licencias.

Evidentemente, lo 煤nico que se consigue con estas pr谩cticas es la desprotecci贸n de los trabajadores y trabajadoras y la mercantilizaci贸n de los accidentes de trabajo. El objetivo empresarial es claro: obtener m谩s beneficios y reducir los gastos en materia de prevenci贸n.

Es ah铆 donde entra la ley de bonus, R.D. 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducci贸n de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral.

El pre谩mbulo de este R.D. es claro: 鈥減remiar鈥 a las empresas que 鈥渋nviertan e incentiven en prevenci贸n鈥. Reduciendo hasta en un 10% sus cotizaciones a la Seguridad Social y mejorando notablemente su imagen corporativa.

Esta idea estar铆a bien si fuese un hecho real. Pero desgraciadamente esto conlleva a la picaresca, y las medianas y grandes empresas est谩n esforz谩ndose al m谩ximo en manipular las bajas para conseguir el 0% en accidentes. La empresa, con la complicidad de las mutuas, apela al 鈥渃riterio m茅dico鈥 para 鈥渄isfrazar鈥 la naturaleza del accidente, convirti茅ndose en justificaci贸n legal para manipular y dar un nuevo sentido a las bajas por accidentes, en beneficio de las empresas. Adem谩s, gracias a la situaci贸n de precariedad del mercado laboral y a la situaci贸n de paro y desamparo de los trabajadores y trabajadoras, alcanzan sus objetivos. El miedo y la necesidad hacen que las plantillas acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales para su salud.

Ante esta situaci贸n desde CGT siempre vamos a exigir que el Sistema P煤blico de Salud gestione los accidentes y enfermedades profesionales, y que las mutuas tan s贸lo sean entidades asesoras de las empresas en materia de Prevenci贸n de Riesgos laborales.

No obstante, y pese a la informaci贸n que siempre damos desde nuestras secciones sindicales, desde CGTqueremos informarte de los pasos que debes seguir cuando sufras un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Accidente laboral

Qu茅 hacer si sufres un da帽o en el trabajo, vas al servicio m茅dico de la empresa o mutua y te mandan a casa con 鈥減ermiso retribuido鈥:

Desde CGT hemos detectado que estos casos se vienen produciendo muy frecuentemente. Pongamos un ejemplo: Est谩s en tu puesto de trabajo y sufres un tir贸n en el hombro al hacer un movimiento. Comunicas a tu mando inmediato que debes ir al servicio m茅dico o a la mutua. Tu mando tiene la obligaci贸n de entregarte un papel para que puedas acudir (GUARDATE UNA COPIA). Una vez all铆, te atienden y te ponen una pomada para que se te alivie el dolor, finalmente te dicen que te vayas unos d铆as a casa para descansar con un PERMISO PAGADO, sin baja m茅dica.

驴Qu茅 debes hacer?

Exigir el parte de accidente a tu mando inmediato y el informe de atenci贸n medica de donde seas atendido.

Si no te dan la baja y te mandan a casa con 鈥減ermiso pagado鈥:

a. Acudir a tu M茅dico de Cabecera y pedir la baja por contingencias comunes. Explicando al m茅dico que has sufrido un accidente laboral, para iniciar as铆 el cambio de contingencias. b. Acudir al INSS (o al organismo territorial competente) y solicitar un cambio de contingencias, aportando la documentaci贸n que te han dado: parte de accidente del mando inmediato, informe de atenci贸n m茅dica y el comunicado de baja de Seguridad Social.

驴POR QU脡 ES IMPORTANTE HACER TODO ESTO?

B谩sicamente porque dependiendo de la lesi贸n, si no queda constancia documental de que el origen es laboral, no vas a poder demostrarlo. Debes guardar toda esta documentaci贸n por si en un futuro tu lesi贸n se agrava, no te dan la baja de origen laboral, y quieres reclamar.

Enfermedad profesional

Enfermedad profesional es la contra铆da como consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades que se especifiquen en el cuadro aprobado en el R.D.1299/2006, y por las disposiciones de aplicaci贸n y desarrollo de esta Ley, y que est茅 provocada por la acci贸n de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

驴COMO ACTUAR SI CREES QUE PUEDES PADECER UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL?

En primer lugar, si en la empresa hay representaci贸n sindical de CGT, acude a ella. Ellos/as te informar谩n y te asesorar谩n en todo momento. Si no lo hubiera, los pasos que debes seguir son los siguientes:

Acude al servicio m茅dico, botiqu铆n o mutua de la empresa. Exponiendo all铆 tu situaci贸n y reclamando un informe de atenci贸n (justificante). En caso de que estos se hagan cargo de tu situaci贸n (no suele pasar), no tendr铆as que tener m谩s problemas, pero como en muchas ocasiones no es as铆, debes: a. Acudir a tu m茅dico de cabecera y exponerle tu situaci贸n. 脡ste considerar谩 si tu estado de salud requiere baja laboral o no, y de la misma manera, te derivar谩 al m茅dico especialista para que 茅ste diagnostique qu茅 enfermedad sufres. b. Si tu enfermedad est谩 dentro de las consideradas como enfermedades profesionales, tienes que acudir al INSS (o al organismo territorial competente) para solicitar un cambio de contingencias. Si no lo estuviera dentro de las consideradas como enfermedades profesionales, y tu m茅dico considera que s铆 que es derivada de tu trabajo, debes de iniciar los tr谩mites pertinentes para que lo sea, teniendo que llegar en casi todos los casos a judicializar el conflicto.

Te aconsejamos que acudas a la sede de CGT m谩s cercana para que te ayuden con todas tus dudas.

Aqu铆 tienes dos peque帽as gu铆as:

