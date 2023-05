–

De parte de Indymedia Argentina May 9, 2023 302 puntos de vista

El colectivo travesti trans convoca a la primera marcha plurinacional por una ley de reparaci贸n hist贸rica.

Por Agustina Ramos. Edici贸n: Maby Sosa.

A 11 a帽os del reconocimiento a la identidad de g茅nero en Argentina, la ley que trajo la democracia para trans y travestis, el colectivo hoy reclama una reparaci贸n por lo que vivieron. 鈥淓s un reconocimiento por todo el da帽o que nos causaron鈥, dicen las activistas. Este 24 de mayo realizar谩n la Primera Marcha Plurinacional por una 鈥淟ey de Reparaci贸n Hist贸rica Ya鈥.

鈥淓s un reconocimiento por todo el da帽o que nos causaron: la persecuci贸n, las violaciones, las torturas, las ca铆das presas, el homicidio de tantas compa帽eras y amigas. Por una persecuci贸n institucional tanto del Estado como de la sociedad toda, y hasta de la propia familia. Nos negaron la existencia, nos mataron y nos prohibieron por el solo hecho de existir鈥, dijo a Presentes Patricia Rivas, sobreviviente trans de 56 a帽os, activista de Travestis-Tras Las Hist贸ricas Argentina.

Se trata de una normativa que permita la entrega de una pensi贸n mensual y reparatoria a las trans y travestis mayores de 40 a帽os que hayan sido v铆ctimas de violencia institucional en base a su identidad de g茅nero.

Una democracia real

El colectivo advierte que esta violencia tuvo lugar no solo durante la 煤ltima dictadura militar. La democracia para ellas no lleg贸 en 1983, con el fin del Terrorismo de Estado. Los edictos policiales que las criminalizaban s贸lo por ser travestis o trans -que fueron derogados reci茅n en 1998 en la Ciudad de Buenos Aires y una d茅cada despu茅s en la provincia de Buenos Aires-, les vali贸 detenciones, encarcelamientos y las violencias desatadas por el personal policial en esos establecimientos y en la calle.

鈥淧edimos una reparaci贸n hist贸rica porque sabemos que es el Estado quien perpetu贸 el terrorismo de Estado hacia los cuerpos travestis y trans no solo en dictadura sino tambi茅n en gran parte de la democracia. Podemos decir que casi dos d茅cadas despu茅s empezamos a adquirir algunos derechos. Pero con los delitos contravencionales hasta casi el 2000 multaban y encarcelaban a las personas travestis y trans. El Estado fue el que criminaliz贸 nuestras identidades y gener贸 un terrorismo sobre nuestros proyectos de vida e identidades. Por eso, el Estado debe responder鈥, dijo a Presentes Alejandra Silvestre, docente y militante de Mujeres Trans Argentina (MTA).

Adem谩s de la derogaci贸n de los edictos policiales, la normativa argentina en materia de derechos humanos que comenz贸 a instalarse a partir del 2010 contribuy贸 a mejorar la situaci贸n del colectivo travesti trans.

鈥淣osotras no tenemos 40 a帽os de democracia, tenemos 12, desde que se aprob贸 la Ley de Identidad de G茅nero鈥, lanz贸 la sobreviviente trans Marcela Viegas Pedro en su declaraci贸n en el juicio por delitos perpetrados en las brigadas del sur del Conurbano de la provincia de Buenos Aires, conocida como causa Brigadas, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata. Cuando era muy joven estuvo detenida en el Pozo de Banfield, uno de los 230 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires bajo el Terrorismo de Estado.

Hacia m谩s derechos

Para la militante travesti presidenta de La Rosa Naranja, Marcela Tobaldi, actualmente en la Argentina existe un 鈥減iso de derechos鈥. 脡sto, afirma, fue otorgado por 鈥渆l matrimonio igualitario, la ley nacional de identidad de g茅nero, la ley de cupo que prev茅 este 1% dentro de los empleos p煤blicos y tambi茅n privados鈥. En este marco, a煤n falta 鈥渟entar este piso de derecho de reconocer y reparar, que es un reconocimiento a nuestras vidas, a nuestras luchas y a nuestros recorridos鈥.

Actualmente hay tres proyectos de ley presentados en la C谩mara de Diputados de la Naci贸n que buscan la reparaci贸n hist贸rica. Uno fue presentado por la diputada M贸nica Macha, otro por Mara Brawer y uno por Gabriela Estevez, todas del Frente de Todos. 鈥淓st谩n trabajando en asesores de la Comisi贸n de Mujeres para hacer un proyecto de s铆ntesis y poder dictaminar鈥, dijo a Presentes Brawer, y aclar贸 que 鈥渓a idea es sacarlo este a帽o鈥.

Adem谩s, en la provincia de Buenos Aires, por iniciativa del Ministerio de Mujeres, Pol铆ticas de G茅neros y Diversidad Sexual, el gobernador Axel Kicillof envi贸 en octubre del a帽o pasado un proyecto de ley a la legislatura que busca reconocer y reparar al colectivo. 鈥淓st谩 muy avanzado el proyecto de ley鈥, dijo Tobaldi a Presentes sobre la iniciativa que considera 鈥渟uperadora鈥 frente a las dem谩s.

Este proyecto prev茅 un monto de las pensiones m谩s alto que los anteriores ya que equivale a 鈥渢res sueldos b谩sicos de la Categor铆a Ingresantes del Agrupamiento Administrativo 鈥 Clase 4鈥.

Santa Fe, la pionera

Por otra parte, la provincia de Santa Fe en 2018 fue pionera en interpretar sus leyes locales vinculadas a lesa humanidad en favor del colectivo travesti trans.

En este sentido, el Director de la Caja de Pensiones Sociales de la provincia extendi贸 a este colectivo la aplicaci贸n de la Ley Provincial N掳 13.298 de 2012 de Pensi贸n para presos y presas pol铆ticos, gremiales o estudiantiles (1976-1983). Adem谩s, en abril del a帽o pasado se present贸 un proyecto de ley de reparaci贸n.

Los proyectos en general apuntan a las travestis y trans mayores de 40 a帽os porque el promedio de vida de este colectivo ronda los 35 y 40 a帽os. 鈥淓stamos hablando de una poblaci贸n que la mayor铆a no llega a los 40 a帽os. Todas aquellas que han pasado los 40 a帽os, que son las que vivieron el terrorismo, son sobrevivientes鈥, dijo Silvestre a esta agencia.

Reivindicar derechos

Esta reparaci贸n 鈥渋mplica borrar las heridas y todas las persecuciones policiales que tuvimos que comernos nada m谩s que por ser de una identidad distinta鈥, reconoci贸 Marcela Saibek, de 57 a帽os y militante de Travestis-Trans Las Hist贸ricas Argentina. 鈥淣os vulneraron en todo sentido, f铆sica y moralmente, nuestros derechos. Nos arrebataron los derechos. No exist铆amos como ciudadanas. Por eso, esta reparaci贸n implica reivindicar nuestros derechos y no que no nos falten m谩s el respeto鈥, concluy贸.

La marcha se realizar谩 a las 15 de forma federal el 24 de mayo. En la Ciudad de Buenos Aires partir谩 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Naci贸n.

Para llevarla adelante las distintas organizaciones que convocan est谩n recaudando fondos para recibir a compa帽eras, garantizar sonido y t茅cnica (para un festival luego de la marcha), agua y v铆veres. Para participar de esta recaudaci贸n se puede enviar dinero al alias HISTORICASARGENTINAS.

