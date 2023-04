–

隆Hay soluci贸n: expropiar los pisos de bancos y fondos buitres para crear un mill贸n de viviendas p煤blicas con alquileres sociales!

El jueves 27 de abril el Parlamento aprob贸 la nueva Ley de Vivienda propuesta por el PSOE y UP, con el apoyo de Bildu y ERC. Desde el Gobierno no se ha escatimado saliva para defender esta ley como un acontecimiento hist贸rico.

As铆 lo se帽alaba Ione Belarra asegurando que 鈥渉oy gana la ciudadan铆a y pierde Blackstone, pierden los fondos buitre, pierde la banca y pierden los especuladores que durante a帽os han estado jugando con la vida de mucha gente鈥[1].

Sin embargo, estas declaraciones triunfalistas no se corresponden con la realidad. Tal y como ha se帽alado la propia PAH “la vivienda seguir谩 funcionando como un bien de mercado con el que especular” habi茅ndose impuesto “las presiones鈥 de los fondos de inversi贸n y las patronales inmobiliarias”, con “una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protecci贸n de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas m谩s destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulaci贸n de alquileres llena de carencias que dif铆cilmente tendr谩 el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos”.

Los precios de la vivienda son cada d铆a m谩s desorbitados, haciendo inaccesible la vivienda ya no solo a la juventud sino a muchas familias trabajadoras. Con un solo sueldo alquilar una casa es cada vez m谩s insostenible y los precios de las habitaciones no dejan de incrementarse, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, presionados cada vez m谩s por la especulaci贸n desaforada de los pisos tur铆sticos.

La PAH ha se帽alado que la vivienda seguir谩 funcionando como un bien de mercado con el que especular; se han impuesto las presiones de los fondos de inversi贸n y las patronales inmobiliarias.

En una ciudad como Madrid, en barrios obreros como el de Carabanchel, los precios de las habitaciones superan frecuentemente los cuatrocientos o quinientos euros, con sueldos que apenas superan los 1.000, y en un contexto de inflaci贸n que ha hundido los salarios a un nivel sin precedentes.

En esta situaci贸n, las medidas de la Ley de Vivienda respecto al alquiler no solo no garantizar谩n alquileres asequibles, sino que ni siquiera frenar谩n la subida de los precios. Sobre los actuales precios absolutamente inflados, la nueva ley va a seguir permitiendo subidas del 2 y 3% vinculadas con la inflaci贸n hasta 2024, pero a partir de 2025 desaparecer谩n incluso est谩s tibias limitaciones. Pero adem谩s, dichas limitaciones no garantizan que no se vayan a producir subidas superiores, de hasta el 10%, cuando se justifiquen por la realizaci贸n de reformas que quedan vagamente definidas o porque el propietario repercuta el IBI a los inquilinos.

Si esta 鈥渞egulaci贸n鈥 de los precios ya de por s铆 es un chiste, ni siquiera se establece un r茅gimen sancionador. Adem谩s, no se limita el alquiler temporal de vivienda, de pisos tur铆sticos, que se est谩 convirtiendo en el gran coladero para continuar la escalada de los precios. Por eso mismo el Sindicato de Inquilinos ha denunciado que la regulaci贸n de los alquileres 鈥渆s una farsa鈥[2].

Por otro lado, el establecimiento de un l铆mite al precio de los alquileres no se basa en las capacidades econ贸micas de los inquilinos, sino que est谩 condicionado a la declaraci贸n de zonas tensionadas en las ciudades y pueblos. Pero la declaraci贸n de estas zonas depende de los Gobiernos de las comunidades aut贸nomas, de modo que solo cabe esperar que en las comunidades gobernadas por el PP, como ya ha dicho p煤blicamente Ayuso, no se declare ni una sola zona tensionada y por lo tanto ni siquiera se aplique el rid铆culo sistema de contenci贸n de alquileres previsto en la Ley. 隆Hecha la Ley, hecha la trampa!

Con esta estratagema el Partido Socialista, completamente fusionado con la burgues铆a financiera, pr谩cticamente convierte este punto de la ley en papel mojado. Adem谩s, al aceptar estas modificaciones, Podemos, EH Bildu y ERC dejan a su suerte a aquellos inquilinos que viven en comunidades controladas por el PP-VOX.

En relaci贸n con los desahucios, m谩s de 79.000 en 2021 y 2022 y m谩s de 50.000 pendientes, esta ley tampoco los proh铆be. Solo obliga a los propietarios a someterse a una mediaci贸n cuya resoluci贸n no es de obligatorio cumplimiento. Con este tr谩mite lo 煤nico que se consiguen son moratorias m谩s largas del proceso de alzamiento, de hasta dos a帽os, prolongando la agon铆a de los inquilinos desahuciados. Por otro lado, no se ha tomado medida alguna respecto a miles de familias hipotecadas, que no dejan de ver c贸mo suben mes a mes sus cuotas, fruto de la subida de los tipos, mientras la banca obtiene beneficios r茅cord sin precedentes.

S谩nchez sube la apuesta prometiendo vivienda de la mano de los Fondos Buitres[3]

Por otro lado el PSOE ha anunciado su intenci贸n de sacar miles de viviendas a precio 鈥渁sequible鈥, entre ellas unas 50.000 procedentes de la Sareb. Se trata de todo el parque de vivienda que absorbi贸 el Estado en 2012 al rescatar a grandes entidades bancarias quebradas, la principal de ellas Bankia.

La finalidad de ese rescate fue reflotar el sistema financiero a costa de saquear las arcas p煤blicas: socializar las p茅rdidas y privatizar los beneficios. Por ello, en lugar de utilizar toda esa vivienda para crear un parque p煤blico a precio regulado, lo que se hizo fue ponerlo a disposici贸n de los fondos buitre. Ahora mismo, una gran parte de los miles de vivienda con las que a煤n cuenta la Sareb han sido puestas en manos de las firmas Blackstone, KKR y Lone Star para que las gestionen a su mayor beneficio.

A medida que estos fondos han ido adquiriendo vivienda hemos asistido a un proceso espectacular de subida de precios en la compra y el alquiler. Y miles de personas han sido expulsadas de sus hogares, o cae sobre ellas la espada de Damocles del desahucio, fruto de la gesti贸n capitalista de estas viviendas.

Una parte de las viviendas de la Sareb carecen de inter茅s para esos fondos buitre, bien porque est谩n inacabadas y son, por tanto, inhabitables, o porque est谩n ubicadas en zonas rurales donde hay una demanda de vivienda muy escasa. Estas son las viviendas que Pedro S谩nchez ofrece ahora, en v铆spera de las elecciones municipales y auton贸micas, con tanta alegr铆a.

Una gran parte de los miles de vivienda con las que a煤n cuenta la Sareb han sido puestas en manos de las firmas Blackstone, KKR y Lone Star para que las gestionen a su mayor beneficio.

Pero que nadie espere que el fabuloso negocio de los fondos buitre se va a acabar por la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Todo lo contrario. Todos los inmuebles de la Sareb, incluidos los que integrar谩n ese prometido parque de vivienda p煤blica asequible, siguen estando a disposici贸n de los fondos buitre, disponibles para su venta a cualquier particular. Lo 煤nico que la Ley establece es que podr谩n ser compradas de forma preferente por las administraciones que lo requieran, y el Gobierno no descarta incluso que los fondos buitre puedan gestionar los 鈥渁lquileres sociales鈥.

En resumen, la gigantesca transferencia de riqueza desde los bolsillos de la clase trabajadora a las cuentas de la oligarqu铆a financiera ocurrida a ra铆z de la crisis de 2008 va a seguir profundiz谩ndose. 隆Los fondos buitre ahora van a seguir sacando tajada de su supuesta dedicaci贸n al alquiler social! 隆La indignaci贸n que sentimos no puede ser mayor! 隆Esto no es lo que necesitamos!

Lo que realmente hace falta para frenar el coste astron贸mico de los alquileres es poner toda la vivienda propiedad del Estado a disposici贸n de los trabajadores a precios asequibles, objetivo muy alejado de las pretensiones del Gobierno. Pero mientras esto dependa de la mediaci贸n de grandes constructoras, bancos y fondos de inversi贸n este plan solo puede acabar en precios impagables, desahucios y pesadilla.

Ah铆 d贸nde sea necesaria, la vivienda p煤blica debe ser construida por una empresa p煤blica de construcci贸n, que garantice unas condiciones dignas de trabajo y precios que no superen el 10% de nuestros ingresos, as铆 como los suministros. As铆 mismo, para liberarnos de la especulaci贸n inmobiliaria, tienen que ser agencias p煤blicas las que gestionen el alquiler social de vivienda, garantizando en todo momento un proceso transparente, participativo y controlado por las usuarias y usuarios de esa vivienda p煤blica. 隆Esa s铆 es la pol铆tica que necesitamos!

Es posible solucionar el problema de la vivienda, 隆pero solo expropiando a bancos, fondos buitre y grandes tenedores!

Junto con las declaraciones anteriores, en la presentaci贸n de la ley, Belarra dec铆a que esta ha sido la negociaci贸n m谩s dif铆cil de toda la legislatura. Durante tres a帽os de negociaciones, el PSOE se ha resistido con u帽as y dientes a una ley que limitara de forma efectiva el precio de los alquileres.

Sorpresivamente a unos meses de las elecciones, sin embargo, esta ley ha sido aprobada. Finalmente, el PSOE ha conseguido sacar una ley inocua para seguir alimentando la m谩quina de la propaganda.

Como es innegable que esta es una ley absolutamente insuficiente para garantizar el derecho a una vivienda digna, tanto Pablo Iglesias como los representantes de EH Bildu y ER se han visto obligados a reconocer las limitaciones de la ley, descargando la responsabilidad sobre las resistencias del PSOE a aprobar una ley mejor. Aun as铆 la siguen defendiendo como una medida casi revolucionaria.

Para reducir los alquileres hay que poner toda la vivienda propiedad del Estado a disposici贸n de los trabajadores a precios asequibles, crear una empresa p煤blica de construcci贸n y expropiar la banca, los fondos buitre y a los grandes tenedores de viviendas.

Pero otra ley era posible. Desde luego, no desde el Consejo de ministros, pero s铆 impulsando la movilizaci贸n en la calle. Quebrar el poder de los fondos buitre, de los bancos y de otros grandes tenedores de vivienda es imposible sin apelar e impulsar la movilizaci贸n de las y los inquilinos e hipotecados, de la clase obrera. Solo la organizaci贸n consciente de los inquilinos, la juventud y las familias trabajadoras, aplastadas por el precio del alquiler, las hipotecas y la inflaci贸n, dirigida a evitar activamente los desahucios, a imponer un control real de los precios y a ocupar y exigir la expropiaci贸n de los bloques de viviendas de bancos y grandes propietarios, permitir谩n alcanzar victorias que no se conviertan en polvo seg煤n ven la luz del sol.

