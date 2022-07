–

De parte de Sare Antifaxista July 5, 2022 68 puntos de vista

Endika Alabort, economista y miembro de CNT * E.H

El 1 de julio de 2015 entr贸 en vigor la Ley Org谩nica 4/2015, conocida popularmente como Ley Mordaza. Casi todos los partidos de la oposici贸n se opusieron a tal medida, recurrieron al Tribunal Constitucional, y en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, su Pleno, con la sola excepci贸n del PP, rechaz贸 la misma . El mismo PSOE hablaba de 鈥渦na vuelta al Estado policial鈥 que ten铆a como objetivo 鈥渟ancionar al disidente, al que protesta鈥 ; hasta comenzaron una campa帽a llamada #Desamordazado , de cara a las elecciones de 2015. En mayo de 2016, la mayor铆a en el Parlamento Vasco (incluido el PNV) se comprometi贸 a no aplicar la Ley Mordaza . Si atendemos a lo que dicen los programas electorales, en 2019 los dos socios del gobierno del Reino de Espa帽a se comprometieron a derogar esa ley. Es evidente que todo los partidos representados en el parlamento espa帽ol y vasco, exceptuando a las fuerzas neofranquistas y liberales espa帽oles de post铆n en v铆as de extinci贸n, se han posicionado en contra y han prometido su derogaci贸n. Pero 7 a帽os m谩s tarde, todav铆a sigue vigente.

Seg煤n Datadista, entre 2015 y 2020 se tramitaron 1.385.659 sanciones y las multas fueron de 816 millones de euros . El 21% de las multas castigaron la 鈥渄esobediencia o resistencia a la autoridad鈥, y el 7% por faltas de respeto a los agentes de las fuerzas de seguridad . Expertos de la ONU se帽alaron sobre los riesgos de generar una restricci贸n desproporcionada a los derechos de libertad de reuni贸n, expresi贸n e informaci贸n , y organizaciones nada radicales como Amnist铆a Internacional han denunciado su uso para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadan铆a en general, siendo m谩s complicado salir a la calle y reclamar derechos . La estrategia les es 煤til: aplicar una medida represiva para infundir miedo y 鈥渁utocensura鈥; si luego un juez le quita la raz贸n a la Administraci贸n, no pasa nada, porque habr谩 pasado tiempo , con personas de carne y hueso esperando a que un juez resuelva el proceso, dedicando dinero y salud mental. Todas las que militamos en el 谩mbito sindical, social o pol铆tico sabemos qu茅 es que un polic铆a se invente una falsa acusaci贸n contra ti, ya que con esta ley, les sale pr谩cticamente a coste cero. Lo saben y lo aplican.

Es por ello que la derogaci贸n de esta ley es absolutamente necesaria. Dejando de lado los montajes policiales, que son un caso aparte, ya existe arbitrariedad por las administraciones y los diferentes cuerpos policiales a la hora de tomar medidas represivas contra los movimientos populares y los conflictos sindicales. Con esta ley, adem谩s, tienen carta blanca.

A煤n con todas estas razones y argumentos, a d铆a de hoy no se ha derogado. Una cosa es que, por cuestiones ideol贸gicas, yo sea esc茅ptico de la pol铆tica parlamentaria y de lo que digan pol铆ticas profesionales bien pagadas. Pero otra es tomarnos por tontas. El papel del PNV siempre ha sido claro, marketing y luego le帽a, con 45.000 sanciones en la CAPV . Del PSOE qu茅 se puede decir, el partido de la Ley Corcuera y patada en la puerta . Sin embargo, hay otro socio de gobierno en Madrid que tambi茅n hab铆a exigido su derogaci贸n por activa y por pasiva, y que lo firm贸 con su socio de gobierno . Es el partido de Schr枚dinger, que est谩 a la vez en el gobierno y, cuando no le interesa, parece que est谩 fuera de 茅l. En noviembre de 2021 ministras de Unidas Podemos se jactaban del acuerdo de derogaci贸n de la Ley Mordaza , sin embargo, a comienzos de a帽o ya se hablaba de 鈥渕odificaci贸n鈥, que no 鈥渄erogaci贸n鈥 ; y a inicios de junio ya el PSOE se estaba resistiendo a limitar la arbitrariedad policial . Vamos, que no se va a derogar y van a hacer otro pastiche como se hizo con la reforma laboral. Mientras, los diferentes cuerpos policiales siguen aplicando esta ley. Contra las de siempre, por supuesto.

No s茅 si es mucho pedir una pizca de honestidad a un pol铆tico o pol铆tica profesional. Algo del estilo 鈥渧amos, que os dijimos que 铆bamos a derogar, pero no va a poder ser, quiz谩s en la pr贸xima, ahora haremos un apa帽o鈥. Pero que no nos intenten enga帽ar vendi茅ndonos la moto como se hizo con la reforma laboral de 2021, con momentos vergonzantes como los de 鈥渢茅cnicamente no se puede derogar鈥 , cuando d铆as antes la misma persona dijo que se iba a derogar . Ese es el nivel de coherencia: sonrisas, buen rollo y donde dije digo, digo Diego. Y como me se帽al贸 una compa帽era de militancia, 鈥渢ragar sapos鈥, que el gobierno m谩s progresista de la historia no se mantiene solo.

No van a derogar la Ley Mordaza, digan lo que digan. La maquillar谩n, en todo caso. Y la derecha, cuando vuelva al gobierno del Reino, la tendr谩 disponible desde el inicio. El proceso gradual de ultraderechizaci贸n se lleva dando a帽os, al no haber purgado el franquismo, sigue la tendencia general de Europa. No son capaces de detener la concentraci贸n de poder y medidas represivas que tienen como objetivo la supervivencia del Estado Espa帽ol, en contra de la clase trabajadora, pese a ser gobierno. Y son responsables, que ocupan carteras ministeriales.

Es otro ejemplo m谩s de los l铆mites reales de la participaci贸n en la pol铆tica parlamentaria, como lo fue el caso de Syriza con la gesti贸n del OXI en el refer茅ndum de 2015 . Ante esta pol铆tica incapaz de lograr una transformaci贸n real y profunda de las condiciones de vida, y abocada a la cooptaci贸n por el sistema, hemos de confrontar la pol铆tica prefigurativa, la que se organiza conscientemente asemej谩ndose al mundo que queremos crear. Mientras la apuesta sea la pol铆tica del primer tipo, padeceremos 鈥渓eyes mordaza鈥 para rato.

