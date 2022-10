–

De parte de Acracia October 17, 2022

El facher铆o patrio es muy, muy pesado con la cuesti贸n de la supuesta leyenda negra del condenado imperio espa帽ol. Para los profanos, explicar茅 que se trata de una teor铆a sostenida por alguna corriente historiogr谩fica, seg煤n la cual existir铆a abundante propaganda antiespa帽ola y, al parecer, tambi茅n anticat贸lica. No hace falta tener excesivos conocimientos para llegar a la muy obvia conclusi贸n que la historia de la humanidad, y la de sus imperios colonizadores, es la de la subyugaci贸n de unos pueblos poderosos sobre otros, que lo eran menos. El hecho de que haya algo de verdad en la exageraci贸n, por parte quiz谩 de otras con inicuo af谩n dominador, no elimina de un plumazo los muchas desmanes cometidos por el imperio espa帽ol, junto a ese horror denominado evangelizaci贸n, ni convierte en rosa su leyenda, tal y como pretenden los reaccionarios m谩s interesados (o descerebrados). Hoy por hoy, la insistencia en la susodicha leyenda negra solo puede ser sustentada por los que niegan la posibilidad de una horizonte mejor para la humanidad en nombre de ese concepto tan bello que es la fraternidad universal; si queremos aprender un poquito de la historia, contextualizando los hechos, es precisamente para volver a dotar de sentido eso tan denostado llamado progreso moral, no para insistir en fastos celebratorios indignantes apoyados en descabelladas teor铆as conspiratorias para justificar lo injustificable.

No soy tampoco muy amigo de lo pol铆ticamente correcto y, incluso, a un nivel hist贸rico puedo aceptar el t茅rmino 芦descubrimiento禄 relativo al continente americano desde la perspectiva europea. Sin embargo, seguir us谩ndolo a d铆a de hoy de esa manera tan inicua y necia es establecer un hilo conductor con la ignominia de negar las grandes culturas llamadas ind铆genas. Ya hace d茅cadas, y lamentable es que bien entrado el siglo XXI sigamos con estas lamentables pol茅micas, que determinadas personas reclamaban hablar mejor de 芦encuentro禄 entre dos mundos y que se reconocieran las atrocidades llevadas a cabo por el pueblo sojuzgador. Tambi茅n hay, sin negar los desmanes cometidos y teniendo en cuenta que no es posible jugar a la ucron铆a, quien se帽ala aspectos positivos en la conquista hispana. Efectivamente, no es posible cambiar la historia, pero el problema lo constituyen todas esas fuerzas reaccionarias que les gustar铆a repetirla, con el dogma como bandera, y seguir sometiendo a otros pueblos en nombre de eso tan cuestionable llamado civilizaci贸n.

La leyenda negra, no hace falta mucho recorrido intelectual para dilucidarlo, no es ninguna verdad absoluta; simplemente, fue alimentada por otras naciones que quer铆an ocupar el lugar del poderoso imperio del momento, como fue el caso de Inglaterra, cuyas barbaridades rivalizar铆an tiempo despu茅s con las efectuadas por los espa帽oles. Y podemos poner muchos otros ejemplos hist贸ricos, ya sean provenientes de alemanes, belgas u holandeses, ya que siguen siendo malos tiempos para insistir en lo moralmente obvio: todas las conquistas suponen r铆os de sangre, son tremendamente cruentas y consustancialmente injustas. Adem谩s, la historia est谩 plagada de falacias, en nombre de las cuales muy a menudo se construyen mitos para seguir sustentando ese horror llamado 芦identidad nacional禄. Frente a todas estas loas mistificadoras y patrioteras a los aspectos m谩s negativos de la historia de la humanidad, que son los poderes centralizados y la dominaci贸n sobre los pueblos, hubo quien se esforz贸 en buscar los rasgos culturales m谩s solidarios, libres e igualitarios. As铆, el bueno de Kropotin insist铆a en observar una concepci贸n hist贸rica bifurcada en dos opciones: la imperialista, que sent贸 las bases para la creaci贸n moderna de los Estados, y la federalista o libertaria. Seguiremos trabajando por esta 煤ltima, sustentada en los m谩s nobles valores de la humanidad.

Juan C麓谩spar