De parte de Nodo50 March 8, 2022 24 puntos de vista

Vespre del 8 de mar莽 de 2021, manifestaci贸 est脿tica a Barcelona. M茅s de 4.500 persones, segons xifres de la Gu脿rdia Urbana. Ambient festiu i relaxat. La concentraci贸 feminista transcorre tranquil路la. Al bloc no mixt s鈥檋i troben diversos col路lectius de dones migrades i antiracistes.

鈥淎quell home portava all脿 des d鈥檃viat. Les companyes que vetllaven per la seguretat intentaven que sort铆s del bloc no mixt. Ja s鈥檋avia dit a altres homes abans, i havien marxat. Feia hores que era all脿, i quan va caure la nit, es va plantar al mig de l鈥檈spai. Es va posar uns auriculars, amb les cames obertes, un bast贸 a les mans. La seva actitud era amena莽ant鈥. Gaby, membre del col路lectiu de treballadores de la llar i de les cures Sindillar, recorda b茅 aquella tarda. Estava damunt del cami贸-escenari amb altaveus i l鈥檃mbient era festiu. Des d鈥檃ll脿 dalt, veia com l鈥檋ome no feia cas a 鈥渓es que l鈥檃gafaven del bra莽 perqu猫 marx茅s, reia i seguia amb els auriculars posats. Vaig baixar de l鈥檈scenari, an脿vem ballant. Volia portar-lo fora fent el trenet鈥, narra Gaby. 鈥淟i vaig tocar l鈥檈squena, ell es va girar i em va llen莽ar gas pebre!鈥.

鈥淟a va ruixar tan de prop 鈥攁fegeix Raquel, una altra companya鈥, que ella es va pensar que li havia tirat 脿cid a la cara鈥. El moment est脿 gravat en v铆deo. Gaby assenteix: 鈥淓m vaig tirar a terra. Em van posar aigua. Despr茅s vaig saber que us havia ruixat tamb茅 a vosaltres鈥, diu, parlant amb la Raquel. 鈥淎n脿vem a fer-lo fora i ens va tirar gas pebre鈥, recorda la segona. 鈥溍塺em m茅s dones鈥, per貌 algunes, per trobar-se en situaci贸 administrativa irregular, 鈥渘o van poder denunciar. Per aix貌 som nom茅s cinc en proc茅s judicial鈥, explica Raquel.

鈥淎 m茅s de misogin, era racista. Per qu猫 m鈥檋o va fer? Per qu猫 va atacar just al bloc de les migrants? Pensava que no el denunciariem, que quedaria impune? Qui va a una manifestaci贸 amb gas pebre?鈥, es pregunta Gaby, indignada

鈥淎 m茅s de misogin, era racista. Per qu猫 m鈥檋o va fer? Per qu猫 va atacar just al bloc de les migrants? Pensava que no que no el denunciariem, que quedaria impune? Qui va a una manifestaci贸 amb gas pebre?鈥, es pregunta Gaby, indignada. A l鈥檃testat policial consta que l鈥檋ome, R. O. M., portava al damunt un esprai de gas pebre de la marca Sabre, requisat pels agents de la Gu脿rdia Urbana que van intervenir. 鈥淨uan vaig recuperar una mica la vista, el vaig veure fumant rodejat d鈥檜rbans. Vaig cridar que ell m鈥檋avia agredit. Se鈥檒 van endur escoltat, i a mi em deien que em calm茅s鈥, relata.

Raquel tenia molts dubtes sobre denunciar. 鈥淓ls policies em van pressionar molt. No deixaven que la meva amiga estigu茅s amb mi a l鈥檃mbul脿ncia. Crec en altres camins d鈥檃utodefensa feminista i desconfio del sistema judicial i policial, que 茅s patriarcal i racista. Per貌, Ca la dona va organitzar una reuni贸 amb les agredides i vaig pensar que era una oportunitat. D鈥檜na banda, per les que no podien denunciar, encara que volguessin. D鈥檃ltra, per obrir escletxes i que s鈥檈ntengui que [en agressions aix铆] hi ha una motivaci贸 d鈥檕di al darrere, igual que passa contra altres col路lectius鈥, raona la Raquel.

L鈥檃dvocada del grup de dones agredit el 2021 a Barcelona, Gemma Nicol谩s, d鈥橢lna Advocades, ha sol路licitat que el cas pass茅s de ser un delicte lleu per lesions a obrir-se dilig猫ncies pr猫vies per un delicte contra drets fonamentals

L鈥檃dvocada del grup, Gemma Nicol谩s, d鈥橢lna Advocades, ha sol路licitat que el cas pass茅s de ser un delicte lleu per lesions a obrir-se dilig猫ncies pr猫vies per un delicte contra drets fonamentals, ja que va atemptar contra el dret de les dones a manifestar-se. Gaby hi concorda, pensant en companyes que 鈥渟ense papers, tenen por de sortir a la tele, exposar-se i que les acomiadin鈥. 鈥淛o vaig estar 鈥攃ontinua鈥 tres dies sense poder treballar. La viol猫ncia contra les dones migrants est脿 molt present. Si no f猫iem res despr茅s d鈥檃quest atac, com els hi an脿vem a dir que tornessin a manifestar-se? Ens han vist unides, plantant cara, i han tornat a participar en mobilitzacions鈥, explica.

Com a resposta, l鈥檃gressor les va denunciar posteriorment afirmant que el van ferir, malgrat que no pot recon猫ixer qui ho hauria fet, i que estava all脿 per donar suport a la manifestaci贸 feminista. Ara b茅, aix貌 no concorda ni amb el seu comportament aquell dia ni amb accions anteriors. 鈥淰am descobrir que participa en grups Antifeminazis de Facebook, on ha publicat diversos comentaris mis貌gins i ridiculitzant els feministes. Durant el proc茅s, l鈥檃gressor ha reconegut que va escriure els missatges鈥, detalla l鈥檃dvocada.

Per ara, ja fa un any de cam铆 judicial i 茅s possible que s鈥檃llargui. 鈥淓st脿 sent un proc茅s esgotador i hem de pagar 4.000 euros en costos judicials. S贸n diners que no tenim. Per aix貌 hem iniciat una caixa de resist猫ncia, que ens ajudi a garantir que la gent no se senti indefensa鈥 davant les viol猫ncies, afirma Raquel. 鈥淓l dret penal, que 茅s repressiu per definici贸, serveix per respondre a les necessitats feministes?鈥, es pregunta Nicol谩s. 鈥淭ot i aix貌, s贸n les eines que tenim disponibles i les fem servir per intentar aconseguir just铆cia鈥, argumenta.



Es percep una escalada en l鈥檋ostilitat contra els feminismes

Raquel recorda que a l鈥檃cte del 25 de novembre a Barcelona, on van pujar a la tarima per explicar el seu cas, 鈥渄espr茅s ens van venir a buscar unes noies molt joves que havien patit una agressi贸 amb esprai l鈥檃ny anterior, el 25-N del 2020鈥.

Aquell novembre del 2021, Raquel explica que li va semblar veure鈥檒 i es va sentir molt nerviosa. 鈥淟鈥檃gressi贸 no m鈥檋a paralitzat, perqu猫 ho fas tot des de la col路lectivitat鈥 i el suport mutu, 鈥減er貌 m鈥檋a afectat鈥, reconeix. 鈥淐al generar xarxa i repensar formes d鈥檃utodefensa col路lectiva. Des que ha arribat VOX, hi ha m茅s agressions. 脡s vital que totes les companyes puguin anar tranquil路les a una manifestaci贸鈥, afirma.

L鈥檋ostilitat antifeminista viu una escalada des de fa anys al terreny immaterial de les xarxes socials. Les expertes alerten que les conseq眉猫ncies de les viol猫ncies digitals s贸n ben palpables

Cal no oblidar que l鈥檋ostilitat antifeminista viu una escalada des de fa anys al terreny immaterial de les xarxes socials. Les expertes alerten 涓a informes, com el publicat per Pikara Magazine o per Calala Fondo de Mujeres i Novact, i tamb茅 a reportatges com aquest publicat a la Directa涓 que les conseq眉猫ncies de les viol猫ncies digitals s贸n ben palpables. Alhora, no sempre s鈥檈nt茅n el component discriminatori o per motiu d鈥檕di, ja que els agressors sovint no encaixen en les imatges estereotipades d鈥檜na persona violenta.

鈥淪贸n l鈥檋ome est脿ndard鈥, reflexiona l鈥檃dvocada Nicol谩s. 鈥淣o 茅s el neonazi, el psic貌pata, l鈥檜ltra agressiu鈥 Aix貌 passa molt en casos de viol猫ncia interpersonal. Dificulta que s鈥檌dentifiquin les viol猫ncies quan els ulls que ho estudien鈥 des d鈥檜na mirada jur铆dica professional 鈥渘o tenen perspectiva feminista鈥.

A m茅s, s鈥檋i suma la repressi贸 institucional i la fustigaci贸 judicial que els moviments feministes pateixen des de diversos fronts, com ara l鈥檃ssetjament antiavortista o les demandes SLAPP que produeixen gaireb茅 en cadena organitzacions de tots els colors de la dreta. Nicol谩s opina que 鈥渁 mesura que els feminismes avancen, amb conquestes de drets, recursos i conscienciaci贸, alhora hi ha forces contr脿ries que incrementen la seva postura antifeminista. Hi ha una reacci贸 dels operadors jur铆dics m茅s conservadors contra els aven莽os que suposa una legislaci贸鈥 que ha anat incorporant alguns reclams dels feminismes.



鈥淎 mi no em vacil路lareu, roges de merda鈥

L鈥檕bjectiu com煤 de les agressions masclistes 茅s castigar i expulsar les dones i activistes feministes de l鈥檈spai p煤blic, sigui virtual o f铆sic. Pel grup feminista Subversives de Castell贸, hi ha una doble vara de mesura, ja que col路lectius feministes, anticapitalistes i antifeixistes 鈥渟贸n denunciats i encausats f脿cilment per les organitzacions de dreta i extrema dreta鈥, en una persecuci贸 i criminalitzaci贸 cont铆nues. Asseguren que 茅s s铆mptoma de l鈥檃uge de l鈥檈xtrema dreta, de la impunitat del feixisme i la misog铆nia a un estat hereu del franquisme.

Parlen des de l鈥檈xperi猫ncia en el cos propi, ja que van patir una agressi贸 similar a Castell贸 l鈥檃ny 2021. Els fets es remunten a la nit del 4 de setembre, en una jornada coorganitzada amb el col路lectiu antifeixista La Cosa Nostra, on un home va amena莽ar amb una arma les assistents i organitzadores. L鈥檃gressor, tamb茅 gravat en v铆deo, feia tot el dia que increpava amb comentaris masclistes les participants, recorden des de Subversives.

El grup de dones no li va permetre 鈥渆star a eixe acte, a eixe espai p煤blic, amb eixa actitud鈥, i quan l鈥檋i van plantar cara i demanar que marx茅s, se鈥檔 va anar amena莽ant que tornaria armat. 鈥淓s va pensar que no seria real. Deu minuts m茅s tard, va apar猫ixer amb la pistola apuntant un assistent en concret, dels que li havia demanat que marxara, i despr茅s a la barra i a totes les assistents鈥, expliquen. L鈥檋ome cridava 鈥渁 mi no em vacil路lareu, roges de merda鈥.

Per les feministes de Castell贸, 茅s indignant que avui dia el moviment feminista hagi de continuar defensant-se d鈥檃gressions aix铆. Que se鈥檒 vulgui silenciar i invisibilitzar, per elles, demostra com 茅s d鈥檌mprescindible

Les activistes van aconseguir reduir-lo i arrabassar-li l鈥檃rma. En aquell moment, ning煤 sabia que era de balins, i l鈥檃mena莽a que van patir era la d鈥檈nfrontar-se a una agressi贸 amb arma de foc. 鈥淟a policia va qualificar el que havia passat de 鈥榬es greu鈥 o 鈥榙鈥檜na falsa alarma鈥. 脡s intolerable que puguen qualificar de lleu el fet d鈥檃mena莽ar amb una arma鈥 en un acte feminista, afirmen des de Subversives. 鈥淭amb茅 els mitjans de comunicaci贸 convencionals van intentar restar-li import脿ncia i, fins i tot, justificar-ho鈥, donant espai perqu猫 l鈥檃gressor afirm茅s que ho havia fet perqu猫 la m煤sica estava massa alta. 鈥淒onar veu o destacar l鈥檃rgument de l鈥檃gressor banalitza i treu a la llum la impunitat que t茅 un home d鈥檃mena莽ar a punta de pistola a les assistents d鈥檜n acte feminista鈥, constaten.

Per les feministes de Castell贸, 茅s indignant que avui dia el moviment feminista hagi de continuar defensant-se d鈥檃gressions aix铆. Que se鈥檒 vulgui silenciar i invisibilitzar, per elles, demostra com 茅s d鈥檌mprescindible. 鈥淓l feminisme lluita perqu猫 mai m茅s una dona sigui encanonada amb una pistola. Cap agressi贸 pot quedar sense resposta. Hem de ser conscients de l鈥檃bast i la repercussi贸 d鈥檃questes viol猫ncies, estar previngudes i organitzades per a poder reaccionar. Calen xarxes de suport. Visibilitzar, secundar, difondre. Que la societat prengui consci猫ncia de les agressions masclistes, que van m茅s enll脿 de la parella. 脡s important que l鈥檃gressor es quedi fora, no tingui veu, espai, ni suports. Continuar unides, donar-nos suport entre nosaltres i continuar organitzant jornades, actes, accions i campanyes que ens facin m茅s fortes鈥, asseguren des de Subversives.