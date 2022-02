Vale la pena contrastar el objetivo del régimen israelí de debilitar a Hezbolá con el éxito de la organización a la hora de erigirse en el poder hegemónico en el país

En las dos d√©cadas transcurridas desde que el r√©gimen de Israel fue obligado a poner fin a la ocupaci√≥n militar del sur de L√≠bano, que dur√≥ 18 a√Īos, se ha desarrollado una extra√Īa relaci√≥n simbi√≥tica entre Israel y el grupo islamista liban√©s Hezbol√°. Reforzados por juegos de poder geopol√≠tico, estos dos enemigos se han vuelto mutuamente dependientes en su af√°n por llevar a cabo sus ambiciones tanto dentro de su propio pa√≠s como en la regi√≥n m√°s amplia. Esta observaci√≥n puede sonar a teor√≠a de la conspiraci√≥n, pero no precisa conspiraci√≥n alguna.

A simple vista resulta difícil encontrar dos actores políticos más incompatibles entre sí: el régimen racista de Israel considera a Hezbolá una organización terrorista, y la verdadera razón de ser de Hezbolá se deriva de su resistencia a Israel. Sin embargo, a medida que cunden los rumores de una posible guerra regional, que pende del hilo de las recientes conversaciones en Viena sobre el programa nuclear de Irán, esta interdependencia no ha hecho sino volverse más descarnada.

Esta relaci√≥n simbi√≥tica no es nueva y se origin√≥ en los a√Īos de ocupaci√≥n del sur de L√≠bano. La brutal invasi√≥n israel√≠ en 1982, basada en el pretexto de luchar contra la Organizaci√≥n por la Liberaci√≥n de Palestina (OLP), contribuy√≥ a la destrucci√≥n de lo que quedaba de una coalici√≥n √°rabe nacionalista de izquierdas que se hab√≠a aliado con grupos de la resistencia palestina frente a las milicias maronitas al comienzo de la guerra civil libanesa en 1975 (Siria, que ocup√≥ la mayor parte de L√≠bano a partir de 1976, hab√≠a realizado gran parte de este trabajo antes de la llegada de Israel, pero con apoyo popular). Esta masacre sionista ‚Äíque incluy√≥ sonados asesinatos de l√≠deres comunistas y de izquierda como Mehdi Amel y Husayn Muruwwa a manos de islamistas‚Äí dej√≥ abierto el campo pol√≠tico liban√©s para que pudieran entrar en escena grupos islamistas.

Tras la invasi√≥n israel√≠, el reci√©n estrenado gobierno iran√≠ del ayatol√° Jomeini, quien estableci√≥ una rep√ļblica independiente en 1979, vio una oportunidad de financiar, entrenar y equipar un grupo chi√≠ta armado, que con la ayuda del presidente sirio, Hafez al √Āsad, se constituy√≥ oficialmente en 1985 con el nombre de Hezbol√°. Este desbanc√≥ muy pronto al movimiento Amal, que estaba m√°s arraigado, como el partido que gozaba de m√°s popularidad en el seno de la comunidad chi√≠ta y sus seguidores islamistas, pues a este √ļltimo se le consideraba demasiado complaciente con la ocupaci√≥n israel√≠.

El r√°pido crecimiento de Hezbol√° en L√≠bano se nutri√≥ tanto de la criminal agresi√≥n israel√≠ como del apoyo directo de Ir√°n y Siria. Durante 15 a√Īos, Hezbol√° condujo una campa√Īa guerrillera contra las fuerzas israel√≠es y sus aliados del Ej√©rcito del Sur de L√≠bano, dirigido por la facci√≥n cristiana, sustituyendo as√≠ a la OLP como principal grupo de resistencia a la ocupaci√≥n israel√≠. Las t√°cticas militares de Hezbol√°, que provocaron numerosas bajas en las filas de los ocupantes y debilitaron el control del ej√©rcito sobre el sur del pa√≠s, obligaron a Israel a abandonar L√≠bano en el a√Īo 2000. Fue en el infierno de la ocupaci√≥n israel√≠ donde se forj√≥ Hezbol√°‚Ķ y ese infierno sigue ardiendo hoy.

Narrativas cíclicas

En los a√Īos transcurridos desde entonces se ha desarrollado una interdependencia inusual y nada f√°cil entre los dos enemigos. Hoy Hezbol√° sigue siendo una de las principales amenazas que esgrime el r√©gimen israel√≠ para justificar la militarizaci√≥n de la vida cotidiana, una extensi√≥n del conflicto √°rabe-israel√≠ que se basa en una comprensi√≥n esencialista de la diferencia entre unos √°rabes malos hostiles (como Hezbol√°, Ham√°s y el sirio Bashar al Assad) frente a los √°rabes buenos pac√≠ficos (como Egipto, Jordania y los Estados √°rabes del golfo). La amenaza de Israel, mientras tanto, es la principal raz√≥n que aduce Hezbol√° para mantener su hegemon√≠a militar en L√≠bano; pr√°cticamente todos los debates de pol√≠tica nacional, sobre todo si tienen que ver con las armas de Hezbol√°, se filtra a trav√©s de esta lente.

Esta relaci√≥n simbi√≥tica se consolid√≥ tras la liberaci√≥n del sur de L√≠bano en 2000 y se afianz√≥ todav√≠a m√°s durante la guerra de 2006, originada por la captura por Hezbol√° de dos soldados israel√≠es y en la que el r√©gimen sionista fue clamorosamernte derrotado. En ambas ocasiones, Hezbol√° se erigi√≥ en defensor de la naci√≥n libanesa frente a la agresi√≥n israel√≠. Por ejemplo, en un discurso que sancion√≥ el fin de la guerra de 2006, el secretario general de Hezbol√°, Hass√°n Nasral√°, declar√≥ que ‚Äúnos hallamos ante una victoria estrat√©gica e hist√≥rica de L√≠bano, de todo L√≠bano, de la resistencia y del conjunto de la naci√≥n‚ÄĚ. Con motivo del d√©cimo aniversario de la guerra, en 2016, Nasral√° dijo: ‚Äúcuando hablamos de victoria en la guerra de julio, deber√≠amos hablar‚Ķ de desbaratamiento de los objetivos de la agresi√≥n israel√≠‚ÄĚ.

Esta narrativa, a su vez, ha sido alimentada de modo continuo por Israel mediante su propia ret√≥rica pol√≠tica y sus amenazas de castigo colectivo, que trata efectivamente a la ciudadan√≠a libanesa como si toda ella fuera una milicia de Hezbol√°. En 2018, por ejemplo, el entonces ministro de Educaci√≥n, Naftali Bennett, actualmente primer ministro de Israel, se√Īal√≥ que el √©xito de Hezbol√° en las elecciones libanesas de ese a√Īo ‚Äúcorrobora el que ha sido nuestro planteamiento desde hace tiempo: Hezbol√° = L√≠bano. El Estado de Israel no distinguir√° entre el Estado soberano de L√≠bano y Hezbol√°, y considerar√° a L√≠bano responsable de toda acci√≥n que parta del interior de su territorio.‚ÄĚ

El diputado del Likud Nir Barkat (ex alcalde de Jerusal√©n) llev√≥ a√ļn m√°s lejos esta ret√≥rica de castigo colectivo en diciembre, cuando cit√≥ a Hezbol√° para justificar el lanzamiento de una guerra por todo lo alto contra Ir√°n y sus aliados: ‚ÄúPuesto que Hezbol√° es una sucursal de Ir√°n, hemos de cambiar la ecuaci√≥n y decir abiertamente que si lanzan cohetes contra Israel, ello no provocar√° una tercera guerra libanesa, sino m√°s bien una primera guerra iran√≠; y nuestro objetivo ha de ser Teher√°n.‚ÄĚ Por cada declaraci√≥n de Nasral√° relativa a la constante amenaza israel√≠ sobre L√≠bano aparece una declaraci√≥n de un portavoz israel√≠ que la confirma.

En los √ļltimos a√Īos, esta narrativa c√≠clica tambi√©n se ha puesto de manifiesto, ir√≥nicamente, en interacciones entre seguidores de Hezbol√° y sus cr√≠ticos libaneses cuando aviones de guerra israel√≠es violan el espacio a√©reo liban√©s. Por ejemplo, durante una de las numerosas incursiones a√©reas israel√≠es en enero de 2021, una periodista libanesa (quien guarda el anonimato por motivos de seguridad personal) se quej√≥ en Twitter de que dichas incursiones se hubieran convertido en acontecimientos corrientes. Un seguidor de Hezbol√° le contest√≥ con una burla: ‚ÄúBueno, sin duda vuestro ej√©rcito puede tumbarlos‚ÄĚ, acompa√Īada del emoji de una cara sonriente.

La referencia a ‚Äúvuestro ej√©rcito‚ÄĚ era una manera deliberada e ir√≥nica de insinuar que el ej√©rcito nacional liban√©s es incapaz de defender el pa√≠s por s√≠ mismo frente a Israel. Los seguidores de Hezbol√° (y en ocasiones tambi√©n sus oponentes, aunque a rega√Īadientes) consideran que es una fuerza necesaria para cumplir esta funci√≥n nacional. Como indican las palabras de Bennett, este punto de vista viene corroborado y reafirmado por el propio r√©gimen israel√≠ cuando centra en Hezbol√° pr√°cticamente todas las declaraciones relacionadas con L√≠bano y, cada vez m√°s, tambi√©n los comentarios relativos a Ir√°n.

Cada vez que aviones de guerra israelíes violan el espacio aéreo libanés, refuerzan la noción de que nada de lo que ocurre en suelo libanés da pie a la exigencia de responsabilidades. Israel puede hacer lo que quiera y cuando quiera, y el ejército israelí parece gozar recordando este hecho al pueblo libanés.

Lo que sigue a estas violaciones del espacio a√©reo se ha convertido en un guion conocido: el Estado liban√©s se queja oficialmente a Naciones Unidas, esta contesta que Israel debe dejar de violar el espacio a√©reo liban√©s y‚Ķ eso es todo. El sol sale a la ma√Īana siguiente y todo el mundo vuelve a su rutina cotidiana. Tales violaciones debilitan toda legitimidad que pueda tener la idea de una rep√ļblica libanesa.

En cambio, Hezbolá es capaz de lograr cosas tan importantes como la importación de petróleo iraní para generar electricidad, mientras que el Estado libanés no consigue acabar con una crisis energética aparentemente interminable. El acercamiento entre Israel y los Estados árabes del golfo ha contribuido a reforzar todavía más la narrativa de Hezbolá sobre una conspiración regional contra la resistencia y su aliado iraní. Las propias acciones de Israel en Líbano refuerzan esa narrativa y obligan a muchas personas libanesas a aceptar a Hezbolá como mal menor.

Romper la imagen de resistencia

Cuando se habla en los medios de Israel sobre Hezbol√°, no se menciona esta relaci√≥n simbi√≥tica violenta. De hecho, la mayor√≠a de comentaristas prefieren aceptar tal cual las declaraciones de ambos bandos cuando dicen que son enemigos y que por tanto no pueden tener intereses comunes. Vemos estas opiniones en los c√≠rculos habituales que tratan la pol√≠tica exterior en EEUU, las dictaduras del golfo e Israel, y que presentan a Hezbol√° como una amenaza terrorista permanente. Al contrario, muchos c√≠rculos antiimperialistas dan la vuelta a esta l√≥gica y glorifican a la √ļnica fuerza √°rabe capaz de vencer a Israel.

El problema con este tipo de an√°lisis es que se basa casi exclusivamente en la ocupaci√≥n de 1982 y la guerra de 2006 para explicar todo lo que ata√Īe a la relaci√≥n entre Hezbol√° e Israel, sin tener en cuenta la din√°mica significativa que se inici√≥ tras la primavera √°rabe en 2011. Sobre todo no presta atenci√≥n al papel de Hezbol√° e Ir√°n en las contrarrevoluciones que siguieron a las revueltas √°rabes, exceptuando Siria; estas intervenciones complementaron de hecho los esfuerzos de las dictaduras del golfo para aplastar toda alternativa a los reg√≠menes autoritarios de la regi√≥n, inclusive en Bahr√©in y Egipto.

En lo tocante a Israel, la narrativa de Hezbolá es clara: no hay día en que Al Manar, la emisora de Hezbolá, no declare -y con razón- que el régimen autoritario de Israel teme al partido y su fuerza militar. En el momento de escribir estas líneas, por ejemplo, Al Manar ha citado a Yaakov Lappin, del Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos, afirmando que Hezbolá es ahora viente veces más fuerte que en vísperas de la guerra de 2006. En otras palabras, a Hezbolá le importa promover una imagen de poderío y capacidad para impulsar la resistencia. Y la política de Israel hacia Líbano no ha hecho más que reforzar el peso predominante del grupo en el país.

Frente a las manifestaciones, Nasral√° fue el primero en declarar que el ‚Äúmandato‚ÄĚ del gobierno al que se opon√≠an algunos manifestantes no decaer√≠a. En la misma semana, Nasral√° afirm√≥ que las manifestaciones hab√≠an sido secuestradas por intereses israel√≠es y extranjeros y pod√≠an provocar una guerra civil. Las manifestaciones se opon√≠an a un gobierno cuyo primer ministro, Sa‚Äôad Hariri, estaba estrechamente relacionado pol√≠tica y financieramente con otro pa√≠s extranjero, Arabia Saudita.

Es difícil saber si el apoyo popular a Hezbolá y su narrativa de resistencia seguirá creciendo o no. Líbano atraviesa una serie de crisis sin precedentes y esto ha llevado a mucha gente a centrarse en sobrevivir como pueda. Al mismo tiempo, partidos sectarios rivales como las Fuerzas Libanesas (dirigido por el sector cristiano y aliado de Israel durante la guerra civil libanesa) han tratado de cabalgar la ola de la revuelta de octubre. Incluso sin tener en cuenta a Israel, es posible que los asuntos intrasectarios internos seguirán dominando la política libanesa durante un futuro previsible.

Dicho esto, vale la pena contrastar el objetivo declarado del régimen israelí de debilitar a Hezbolá con el éxito del grupo a la hora de erigirse en el poder hegemónico en el país. Una y otra vez, la política de Israel hacia Líbano ha beneficiado a Hezbolá. Si no supiéramos que Líbano e Israel son oficialmente países enemigos, se nos perdonaría que pensáramos que ambos gobiernos están obrando inadvertidamente en pro del mismo objetivo: aplastar cualquier alternativa al statu quo regional, empoderando de paso a Hezbolá. En cuanto a la propaganda, Hezbolá no podría pedirse un enemigo mejor.

Queda preguntarnos si estado de apartheid de Israel sigue deliberadamente, y no de modo inconsciente, el mismo guion con respecto a Hezbol√°. A juzgar por la continua ret√≥rica hostil de los portavoces sionistas ‚Äíincluidas las observaciones de Barkat sobre una ‚Äúprimera guerra iran√≠‚ÄĚ‚Äí, este parece ser el caso. Por consiguiente, podemos prever que las cr√≠ticas locales libanesas a Hezbol√° ser√°n acalladas por la mayor√≠a que alega que el partido es necesario como grupo de resistencia frente a Israel.

