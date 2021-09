Edificio da帽ado por la explosi贸n, el a帽o pasado, del puerto de Beirut. (Zahida MEMBRADO)

El minib煤s abarrotado circula a toda velocidad. El conductor, sudoroso, acaba de agarrar otra cerveza de un puesto de venta situado en el arc茅n de la carretera que recorre L铆bano de norte a sur. Cuando se dispone a sorber otro trago, frena de golpe. Todos los pasajeros nos balanceamos bruscamente hacia delante y hacia atr谩s. Unas 300 personas, en su mayor铆a hombres, acaban de lanzarse a la calzada para bloquear la circulaci贸n. El conductor apaga el motor y todos los pasajeros nos apeamos de la camioneta. Otro veh铆culo nos espera al otro lado de la multitud para llevarnos a la capital. Es la en茅sima protesta de una poblaci贸n desesperada que, cuando cre铆a que ya no pod铆a sumar otra fatalidad a todas las sufridas, vio c贸mo suced铆a una nueva desgracia.

El domingo una explosi贸n en un dep贸sito ilegal de combustible en la regi贸n de Akkar, al norte del pa铆s, dej贸 un balance de al menos 28 muertos y alrededor de 80 heridos. Unas 200 personas guardaban cola en el lugar para intentar hacer acopio de unos litros de gasolina, despu茅s de que en los 煤ltimos d铆as echaran el cierre la mayor铆a de las gasolineras por la falta de combustible disponible. El Ej茅rcito hab铆a confiscado el tanque de carburante y se encontraba distribuyendo gasolina entre la poblaci贸n, cuando el dep贸sito explot贸, provocando tambi茅n la muerte de algunos de los j贸venes soldados desplegados en la operaci贸n.

En medio de una profunda crisis pol铆tica, social y financiera, el Banco Central de L铆bano anunci贸 el 11 de agosto la supresi贸n de los subsidios a los hidrocarburos por la falta de reservas para financiar su importaci贸n. El anuncio, inesperado, gener贸 nuevas protestas en varias ciudades del pa铆s y, en la pr谩ctica, supuso un paso m谩s, quiz谩 el definitivo, hacia el colapso total al que se precipita L铆bano desde hace meses.

Desde hace una semana, por las calles de Beirut circulan menos veh铆culos. En algunas horas del d铆a, el silencio en el exterior es inquietante. Muchas gasolineras han pasado de registrar colas kilom茅tricas a quedar desiertas, precintadas por la Polic铆a. Los dep贸sitos ilegales de carburante se han multiplicado por todo el pa铆s, gestionados por quienes en una situaci贸n de caos absoluto buscan hacer negocio en el mercado negro, que ya es el 煤nico que funciona.

Una gasolinera de la capital acumula a media ma帽ana m谩s de un centenar de coches en sus inmediaciones. El atasco es colosal. Los conductores esperan llenar el tanque, pero no hay gasoil para todos. El Ej茅rcito trata de controlar la estaci贸n cerr谩ndola con cinta amarilla. Pero, 驴qu茅 hacer sin gasolina en el coche? 驴A d贸nde ir? 驴C贸mo ir? Los taxis ilegales, conductores sin trabajo que todav铆a guardan algo de combustible, han proliferado y los trayectos han multiplicado su precio.

El fin de los subsidios a la gasolina est谩 lanzando el pa铆s hacia un colapso que si bien ha sido predicho varias veces, nunca como ahora se hab铆a sentido tan cerca. Los precios de productos esenciales como el pan se han disparado tras el fat铆dico anuncio. Lo mismo ha sucedido con la carne, las verduras u otros bienes b谩sicos como los productos de higiene femenina.

A todo ello hay que sumar los constantes cortes de energ铆a que sufre el pa铆s desde hace semanas, con menos de dos horas al d铆a de electricidad. El Gobierno anunci贸 recientemente que la producci贸n energ茅tica apenas le permite cubrir una cuarta parte del suministro necesario para abastecer a toda la poblaci贸n de L铆bano, unos 6,8 millones de personas. Pero si antes todav铆a pod铆an esperarse unas horas al d铆a de electricidad, a d铆a de hoy el suministro p煤blico es cero y la oscuridad se cierne sobre el pa铆s.

芦驴Nadie piensa hacer nada?禄

La poca luz que se ve al caer la noche en hogares, restaurantes y hoteles la producen generadores privados, que tambi茅n sufren la falta de suministro y cuyos propietarios compran combustible en el mercado negro a precios desorbitados. La estampa de la capital es un fondo a negro. Apenas circulan veh铆culos y solo las zonas con mayor actividad nocturna activan sus generadores para brindar servicio a los clientes. 芦Nos est谩n dejando morir. 驴Es que nadie piensa hacer nada?禄, reza el mantra m谩s escuchado.

Una situaci贸n de emergencia social que trastorna a煤n m谩s a una poblaci贸n que ha visto c贸mo en los 煤ltimos dos a帽os su moneda perd铆a el 90% de su valor. La depreciaci贸n de la libra libanesa frente al d贸lar est谩 alcanzando estos d铆as m铆nimos hist贸ricos. En la actualidad un d贸lar equivale a unas 19.000 libras en el mercado negro, un cambio alejado de las 10.000 libras de hace menos de 4 meses y a a帽os luz del cambio oficial, seg煤n el cual un d贸lar cotiza a 1.500 libras.

De este modo, hace casi dos a帽os que la econom铆a del pa铆s se mide seg煤n el tipo de cambio en el mercado negro, lo que ha provocado que los libaneses hayan dejado de confiar en sus instituciones financieras para realizar cualquier tipo de operaci贸n. La ciudadan铆a ya no opera con tarjeta. En la calle, todo se compra y se vende en efectivo.

La devaluaci贸n de la moneda es la principal causa del empobrecimiento de la poblaci贸n, que observa at贸nita c贸mo su salario actual es seis veces menor que antes del estallido de las protestas el 17 de octubre de 2019, cuando las calles se llenaron al grito de 芦隆thawra!禄 (revoluci贸n, en 谩rabe).

Durante semanas, la poblaci贸n sali贸 a protestar por la inacci贸n de una clase pol铆tica incapaz de sacar al pa铆s de la crisis. Entonces, con el tipo de cambio en torno a 1.800 libras por d贸lar, nadie pod铆a imaginar que casi dos a帽os despu茅s la moneda perder铆a el 90% de su valor.

芦Si no tienes d贸lares, est谩s perdido禄, afirma exaltada la propietaria de un negocio en el centro de Beirut. Narra c贸mo la dr谩stica devaluaci贸n de la libra est谩 provocando el 芦hundimiento en cadena禄 de toda la sociedad.

芦No hay capacidad para importar bienes del exterior, las empresas libanesas no pueden vender, los negocios est谩n cerrando, los suministros no llegan, las medicinas se agotan, la gente no tiene dinero para comer ni para comprar lo m谩s b谩sico禄, lamenta.

Expolio y nefasta gesti贸n

La crisis viene de lejos y es consecuencia de la nefasta gesti贸n de las Administraciones p煤blicas y del expolio masivo de los dep贸sitos de los libaneses por parte de los sucesivos Gobiernos e instituciones financieras. 芦Ha habido un robo constante. No puede hablarse de negligencia, sino de saqueo. Somos rehenes del Gobierno. Estamos secuestrados.

No podemos hacer nada. El que tiene algo de dinero intentar谩 huir del pa铆s, pero todos los que nos quedamos, 驴qu茅 haremos?禄, estalla una joven que se siente parte de una generaci贸n perdida.

El pa铆s funciona, adem谩s, sin Ejecutivo efectivo desde la dimisi贸n del primer ministro, Hassan Diab, seis d铆as despu茅s de la cat谩strofe del 4 de agosto de 2020, cuando 2.700 toneladas de nitrato de amonio explotaron en el puerto de Beirut, causando la muerte a unas 200 personas y dejando heridas a m谩s de 6.000. Todav铆a hoy la clase dirigente no ha dado explicaciones sobre por qu茅 se almacen贸 semejante cantidad de material explosivo en el puerto de la capital.

El pasado 4 de agosto, coincidiendo con el aniversario de aquella terrible desgracia, la gente tom贸 las calles para reclamar justicia. En los doce meses transcurridos, ning煤n pol铆tico ha dado la cara.

芦Nadie se ha hecho responsable de la tragedia y hay claras evidencias de que el Parlamento trata de obstaculizar el trabajo que est谩 realizando el juez a cargo de la investigaci贸n禄, denunciaba una pareja de abogados que asisti贸 a la manifestaci贸n por el aniversario. El pasado febrero, la Justicia apart贸 al instructor de la causa, el juez Sadi Fawan, despu茅s de que imputara a dos exministros. La destituci贸n del juez Fawan gener贸 una enorme frustraci贸n entre los libaneses, que sintieron de nuevo que no pod铆an confiar en las instituciones para sentar a los responsables del siniestro en el banquillo.

El que quienes vivieron en primera persona la guerra civil, entre 1975 y 1990, sostengan que la situaci贸n ahora es mucho peor ilustra la magnitud de la crisis que asola el pa铆s. 芦La situaci贸n entonces era muy grave porque est谩bamos en guerra, ca铆an bombas. Hab铆a una l铆nea que divid铆a la capital entre la zona cristiana y la musulmana, pero hab铆a trabajo, hab铆a dinero禄, recuerda un tendero en Zahl茅, una ciudad del Valle de la Bekaa, en el centro del pa铆s, cerca de la frontera siria, donde hace unas semanas a煤n se vend铆a al pa铆s vecino el poco combustible que quedaba en suelo liban茅s.

Las esperanzas de la poblaci贸n, si es que alberga alguna, residen en la pronta formaci贸n de un Gobierno. El multimillonario primer ministro designado por el presidente, el sun铆 Najib Mikati, lleva semanas negociando con los distintos partidos la formaci贸n de un Ejecutivo capaz de sacar al pa铆s del pozo. Sin embargo, la compleja estructura pol铆tica de L铆bano, organizada seg煤n un sistema de reparto del poder por clanes religiosos, impide una mayor agilidad en la asignaci贸n de los principales ministerios.

Un d铆a despu茅s de conocerse la explosi贸n del tanque de gasolina, el jefe del Estado, el cristiano Michel Aoun, se apresur贸 a declarar ante los medios de comunicaci贸n que la formaci贸n de un Gobierno est谩 muy cerca. Habr谩 que ver si en los pr贸ximos d铆as la desprestigiada clase dirigente es capaz de pasar de las palabras a los hechos.