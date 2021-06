–

De parte de Noticias Y Anarquia June 27, 2021

Artículo difundido en ¡Libertad!, publicación del grupo anarquista Libertad, en el número 39 con fecha noviembre-diciembre, 2006.



Una

vez escuché decir a un laureado profesor universitario de la Facultad

de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que el anarquismo era una

ideología que derivaba del liberalismo, y citaba entre sus precursores a

Max Stirner. Semejante afirmación era un reflejo de la ignorancia

generalizada que reina en torno a las ideas anarquistas, de las cuales

parece que cualquiera puede decir lo que se le ocurra, habiendo leído a

un par de clásicos del anarquismo, alguna historia que haga esporádica

mención a la ideología y seguramente varios libros de autores no

anarquistas que se dedican a criticarlos, críticas generalmente tomadas

por prestigiosas por el simple hecho de provenir del amplio espectro del

marxismo.

Desde

el marxismo se censura a los anarquistas de liberales, individualistas,

pequeño burgueses, utópicos, reaccionarios e infantiles. Desde el

liberalismo se acusa a los anarquistas de colectivistas, socialistas,

extremistas, irreales, terroristas, caóticos, amorales y lindezas por el

estilo. Desde el anarquismo siempre se contestó a todas estas

acusaciones sin siquiera transpirar demasiado, porque cuando no

respondían a un desconocimiento flagrante de el corpus teórico

anarquista, expresaban la interesada falsedad de los acusadores. No ha

habido mejores ni más radicalizados críticos a la ideología que los

propios anarquistas. No digo autocrítica, una palabra que figura entre

las más populares entre los partidos de la izquierda iluminada, sino

crítica lisa y llana, que han terminado trágicamente en algunas

oportunidades, cuando se entremezclaron las pasiones o alguna disputa

por el honor en la discusión (diferencias que dentro de los partidos

marxistas suelen terminar en una purga, en el más amplio sentido de la

palabra).

El

anarquismo tiene sus raíces tanto en pensadores liberales como

socialistas, lo cual induce a confusión. La raigambre del anarquismo en

el socialismo ha sido explicitada innumerables veces por los teóricos

anarquistas desde los clásicos hasta la actualidad. Proudhon, Bakunin,

Reclus, Dejacque, así como incontables militantes del siglo XIX

asociaron fuertemente el anarquismo con el socialismo. Jamás se hubieran

sentado a discutir los socialistas anarquistas con los socialistas

estatistas y autoritarios en el seno de la Primera Internacional si las

cosas hubieran sido de otro modo. Y es sabido cuanto admiraba el propio

Marx en su juventud a Proudhon, de quien después renegó. No es necesario

en esta oportunidad discutir el asunto.

El liberalismo revolucionario

La

relación entre liberalismo, individualismo y anarquismo es mucho más

confusa y difícil de desentrañar. Quizás eso se deba a que ciertos

pensadores de origen liberal llegaron a proposiciones tan radicalizadas y

novedosas en su tiempo que sea lícito y correcto encuadrarlos como

precursores del anarquismo, aunque muy difícilmente puedan ser

catalogados también como socialistas. Este vínculo entre anarquismo y

liberalismo radical se fundamenta en la temática de la libertad del

individuo y la crítica a la acción del Estado como adversa al individuo y

la libertad. El liberalismo radical tuvo muchos exponentes en Francia,

Inglaterra y en las recientemente independizadas colonias

norteamericanas, y fue profundamente influenciado por la Revolución

francesa.

El

rol del individuo en las ideas liberales es preponderante, es la medida

de todas las cosas. Si bien autores como el utilitarista J. Bentham

(1789) sostiene que el interés de la comunidad es el interés de los

individuos y cuyo principio era “la mayor suma de felicidad para el

mayor número posible de miembros de la sociedad”, no llegan a plantearse

dentro de esta idea posturas estrictamente individualistas debido a que

conllevan un sentimiento declarado de solidaridad, según sostiene

Rudolf Rocker. No obstante es necesario señalar que la sociedades vista

como un agregado de individuos, como la sumatoria de sus componentes

individuales, idea de la que el anarquismo se distanciará principalmente

con los aportes de Proudhon y Bakunin, afirmando que la sociedad es más

que la suma de sus partes.

Thomas

Paine, en cambio, opone a la sociedad contra el Estado, aunque sin

proponer la total extinción de éste. En la concepción de Paine –un

verdadero radical político de su época- los hombres cuanto menos

gobernados están pueden “atender a sus propios asuntos”. También decía

por 1776, que “la sociedad es el resultado de nuestras necesidades; el

gobierno el resultado de nuestra corrupción…La sociedad estimula el

tráfico mutuo; el gobierno crea diferencias. La sociedad es un

protector; el gobierno un carcelero.” Es indudable que esta idea de

antagonismo entre sociedad y Estado será continuada por el anarquismo

décadas después de Paine. Por otro lado, el componente liberal de Paine,

no se basa tanto en la oposición entre el individuo y la sociedad o el

individuo y el Estado, sino entre la sociedad conformada por un agregado

de individuos y el Estado.

El

radicalismo de Paine fue eufóricamente saludado por los revolucionarios

en Francia, lo cual le valió no pocas dificultades en su vida. No

obstante fue William Godwin quien desde el liberalismo llegó a una idea

más próxima al anarquismo en su Estudio sobre la Justicia Política.

Tanto es así que en muchas historias de la ideología anarquista se lo

incluye dentro del panteón libertario. Godwin (1793) creía que el

problema del Estado era su existencia, su esencia, no su forma externa.

El Estado debía desaparecer de la sociedad para que los individuos

pudieran desarrollar plenamente sus capacidades a través del libre

acuerdo. El aporte novedoso de Godwin consiste en que reconoció que “un

desenvolvimiento social en esa dirección no es posible sin una

transformación básica de las condiciones económicas existentes, pues la

dominación y la explotación salen del mismo tronco y están ligadas

inseparablemente. La libertad del individuo está asegurada sólo cuando

encuentra su punto de apoyo en el bienestar económico y social de todos”

(Rocker, Nacionalismo y Cultura:

154). En Godwin la sociedad ya no es vista como un agregado de

individuos sino como la matriz que conforma los individuos. En su obra

son claramente perceptibles las ideas en germen del anarquismo: “¡Con

qué deleite ha de mirar hacia delante todo amigo de la humanidad bien

informado, para avizorar el glorioso momento que señala la disolución

del gobierno político, el fin de ese bárbaro instrumento de depravación,

cuyos infinitos males, incorporados a su propia esencia, solo pueden

eliminarse mediante su completa destrucción!”

La

obra de Godwin causó un impacto tremendo en su primera edición y marcó a

toda una generación en Inglaterra, pero el clima represivo en una época

de reacción contra todo atisbo revolucionario –que obligó a Paine a

exiliarse en Francia- logró que en pocos años se dejaran de editar sus

obras, condenando a su autor a una virtual indigencia y a un interesado

olvido. Pero es necesario aclarar que no hay una relación directa entre

las ideas de Godwin y los anarquistas ya que su obra permaneció

marginada y prácticamente ignorada hasta que fue rescatada de la

marginación cuando el anarquismo ya estaba firmemente constituido. Tan

grande es el vacío entre Godwin y los anarquistas, que ni Proudhon ni

Bakunin lo leyeron siquiera (García Moriyón: 48). Lo mismo se podría

decir de Henry David Thoreau, un “inclasificable” de mediados del siglo

XIX, defensor de la ecología, antibelicista, antiautoritario,

antiimperialista y antiesclavista en una sociedad norteamericana que ya

entonces se proyectaba hacia el triste papel de gendarme universal.

Si

bien hemos recorrido algunos personajes del liberalismo radical, hemos

excluido deliberadamente a la gran mayoría de los pensadores vinculados

al liberalismo económico y a los vinculados al liberalismo reaccionario

posterior a la Revolución francesa, porque sus ideas son más bien la

negación del anarquismo. El propio Kropotkin en La Ayuda Mutua atacará la idea de laissez faire de

los darwinistas sociales que propugnaban la ley del más fuerte, para

justificar las desigualdades sociales y la insolidaridad social del

capitalismo. El liberalismo sostiene que el Estado debe gobernar lo

menos posible las actividades económicas, culturales y sociales, pero

debe mantenerse con el fin de proveer un poder de policía, garantizar la

ley y el derecho a propiedad y organizar la defensa externa de la

nación. En semejante doctrina el Estado es necesario, aunque un mal

necesario. La doctrina liberal presupone que la no-intervención estatal llevará a una autorregulación

social y económica que propiciaría el pleno desarrollo individual, lo

cual se demostró que era una falsedad cuando se intentó la aplicación

práctica de tales ideas, resultando en una de las sociedades más

salvajemente injustas, insolidarias, desiguales e hipócritas que jamás

hayan existido, como lo fue el capitalismo occidental del siglo XIX.

Contra este tipo de modelo económico y social fue que los hombres

sintieron la necesidad de fundar una nueva sociedad, basada en los

principios socialistas y libertarios.

Anarquismo e individualismo

A

diferencia del liberalismo, el individualismo fue un pensamiento que no

formó parte de la conformación ideológica del anarquismo, sino que se

incorporó posteriormente. Pero comparte con el liberalismo la ausencia

de una doctrina uniforme; tanto el liberalismo como el individualismo

son bastante difusos y heterogéneos. Incluso es difícil a veces

determinar donde empieza uno y donde termina el otro.

El Manifiesto

de Anselme Bellegarrigue escrito en la década de 1850 en Francia es una

condena del poder y la política de una lucidez sorprendente. El

anarquismo de Anselme Bellegarrigue era, indudablemente, revolucionario y

socialista, pero en vez de basarse en principios de solidaridad se

fundamentaba en un ensalzamiento del egoísmo que nunca prosperaría en el

anarquismo. Para éste autor, la razón colectiva del Estado y la

sociedad tradicional es una ficción. En la base está el interés

personal, y después deviene el interés colectivo. “No ha sido cierto

nunca ni nunca será cierto, no puede ser cierto que haya sobre la tierra

un interés superior al mío, un interés al cual yo deba el sacrificio,

siquiera parcial, de mi interés.” El único interés a tenerse en cuenta

es el interés personal, la prerrogativa individual. Para Bellegarrigue,

“la sociedad es la consecuencia inevitable de la agregación de

individuos; el interés colectivo es, a igual título, una consecuencia

providencial y fatal de la agregación de los intereses personales. El

interés colectivo sólo se realizará plenamente en la medida en que quede

intacto el interés personal; porque, si se entiende por interés

colectivo el interés de todos, basta que, en la sociedad, sea dañado el

interés de un solo individuo para que inmediatamente el interés

colectivo ya no sea más el interés de todos y, en consecuencia, haya

dejado de existir.” En síntesis, el interés colectivo es una

consecuencia natural del interés del individuo, por lo tanto la única

verdad sobre la que debemos apoyarnos es el individuo.

Tan

centrada en el individuo es la visión de Bellegarrigue que directamente

niega la historia, haciendo imposible un análisis adecuado de las

causas de la opresión y la explotación. “Para mí, la creación del mundo

data del día de mi nacimiento… Yo soy el primer hombre, yo seré el

último. Mi historia es el resumen de la historia de la humanidad.” ¿Cómo

es posible cualquier entendimiento cuando la única medida de la vida

social es la propia experiencia personal y el propio interés? ¿Qué clase

de comunismo o socialismo se puede plantear desde una base moral que

subordina el interés colectivo al interés personal? No difiere mucho de

la moral del liberalismo capitalista, cuando se afirma que “yo me

encierro en el ciclo de mi existencia y el único problema que tengo que

resolver es el de mi bienestar. No tengo más que una doctrina, esta

doctrina no tiene sino una fórmula, esta fórmula no tiene más que una

palabra: GOZAR.”

Aquello

que no me proporcione placer no es de mi interés, aquello que me dañe

es mi enemigo. Sin embargo, el individualismo crudo de Bellegarrigue no

le impide afirmar que el dogma individualista es el único dogma

fraterno. Semejante incoherencia demuestra la inconsistencia del

pensamiento individualista: si todos son egoístas y aceptan el egoísmo

de los demás, nadie puede mandar ni obedecer. En primer lugar, es

imposible que desde una base egoísta desaparezcan los conflictos de

intereses, más bien se incrementarán. En éste caso, ¿quién es más

egoísta, aquel que cede en nombre del egoísmo o el que triunfa en nombre

del egoísmo?

En

segundo término, como sostiene Kropotkin, la distinción entre el

egoísmo y el altruismo es absurda, ya que “si esa oposición existiera en

realidad, si el bien del individuo fuera verdaderamente opuesto al de

la sociedad, la especie humana no existiría; ningún animal habría podido

alcanzar su actual desarrollo… Y … que si los dos no hubieran sido

siempre idénticos, no hubiera podido cumplirse la evolución misma del

reino animal.” El error de Bellegarrigue consiste en confundir el

interés colectivo con el interés de la clase dominante y gobernante. Que

el Estado y la burguesía impongan su interés y le coloquen el traje de

la voluntad general para hacerlo aceptable para las masas, no nos

permite llegar a la conclusión de que el interés colectivo contiene a

explotados y explotadores. El interés individual sólo podrá

desarrollarse plenamente, cuando la sociedad sea libre; todo lo

contrario a lo que se sostiene desde la exaltación del egoísmo, que

supone que lo que es bueno para el individuo es bueno para la sociedad.

El discurso neoliberal y posmoderno rescataría en este punto la postura

del individualismo egoísta.

No

obstante afirmar que la sociedad es un agregado de individuos y el

interés colectivo es igual a la suma de intereses individuales

Bellegarrigue sostiene que “el estado natural del hombre es en sí el

estado de sociedad”, distanciándose del pensamiento contractualista de

un Rousseau. Lo que torna inconsistente el pensamiento de Bellegarrigue

son precisamente estas contradicciones que no permiten comprender desde

qué lugar se parte para postular la anarquía como propuesta finalista.

Bellegarrigue es crítico del sistema electoral, de la democracia, de las

leyes, del gobierno y de la tiranía de las mayorías sobre las minorías:

“Pero aún cuando el pueblo francés en pleno consintiera en ser

gobernado en materia de educación, culto, finanzas, industria, arte,

trabajo, afectos, gustos, hábitos, movimientos y hasta en su

alimentación, yo declaro con todo derecho que su voluntaria esclavitud

en nada empeña mi responsabilidad, así como su estupidez no compromete

mi inteligencia. Y sin embargo, de hecho, su servidumbre se extiende

sobre mí sin que me sea posible sustraerme a ella.” Nuestro personaje no

se deja engañar, a pesar de su ingenuidad. Lo vemos más bien como un

revolucionario agobiado por la situación opresiva que tiene que vivir,

un espíritu atormentado que no desea rendirse a la máquina

gubernamental. “Frente a los múltiples obstáculos que se levantan por

todas partes, mi espíritu intimidado se hunde en el embrutecimiento: no

sé hacia dónde volverme; no sé qué hacer; no sé en qué convertirme.”

Las

masas dóciles e inocentes de las brutalidades que se cometen en su

nombre y perjuicio, necesitan ser esclarecidas para terminar con la

tiranía “sólo que, no distinguiendo bien las causa, no saben cómo

actuar. Yo estoy intentando esclarecerlas sobre uno u otro punto.” Es en

este pasaje donde la radicalidad de los pensamientos se disuelve en la

ingenuidad de la propuesta. La acción de los individuos esclarecidos que

llevan un nuevo evangelio a las masas embrutecidas, que una vez

iluminadas volverán las espaldas a sus tiranos. Este tipo de propuestas

se agotan en los actos de rebeldía individuales o en la desobediencia

civil, sin inquietar al sistema, sin corroer sus bases y sin conformar

un movimiento organizado para la lucha social. Si todos los gobiernos

son “necesariamente una causa de antagonismo, de discordia, de asesinato

y de ruina”, frente a semejante leviatán no se puede pretender

derrotarlos desde una postura rayana con la candidez.

No

ha sido el pensamiento de Bellegarrigue uno de los más prestigiosos e

influyentes dentro del movimiento anarquista, sino que ha pasado

fugazmente sin dejar grandes continuadores. Bellegarrigue fue un

precursor, un iniciador del anarquismo, contemporáneo de Joseph Dejaqcue

y Proudhon, en un momento de dispersión y retroceso de todas las

tendencias socialistas después de la derrota de los obreros parisinos de

1848. Pero este tipo de posturas resurgen cada cierto tiempo dentro del

movimiento anarquista, toman diferente forma pero conservan el

contenido acomodándolo a los tiempos que les toca vivir.

El individualismo de Max Stirner

El

individualismo de Stirner (1806-1856) ha sido muchas veces confundido

con el anarquismo. Su verdadero nombre era Johann Kaspar Schmidt y fue

autor del libro El Único y su propiedad,

que gozó de un breve momento de fama en 1844, y fue finalmente

recuperada del olvido medio siglo después por el poeta John Henry

Mackay. Para Stirner el individuo, la personalidad humana, está

enfrentada a la sociedad y al Estado. La misión de una persona consiste

en ser ella misma y reconocer lo que le es propio. Para Stirner se trata

de la búsqueda de la autonomía personal. La única propiedad del

individuo es la propiedad de sí mismo, y es necesario que cada uno se

apodere de su propia persona, para poder asociarse libremente. Para

Stirner el Estado se opone al individuo, es su antagonista, porque toda

institución jerárquica se opone a la voluntad personal. Stirner nunca

habló de anarquismo, y mucho menos de socialismo. Exaltaba el «yo

único», postulando, en oposición a la sociedad, una Asociación de

Egoístas cuyo principio era “la utilización de todos por todos.” Como es

característico de toda apología del egoísmo, Stirner todo lo valora en

referencia al Yo: “Yo sólo tengo un cuerpo y soy alguien. No veo ya en

el mundo más de lo que él es para mí; es mío, es mi propiedad. Yo lo

refiero todo a mí.” La liberación humana, en última instancia, termina

siendo una tarea individual, no social.

En su artículo Anarquismo y Organización,

Rudolf Rocker consideraba prácticamente inexistente la influencia de

Stirner y su obra en la conformación de las ideas anarquistas: “El

noventa y nueve por ciento de los anarquistas no han tenido la menor

idea de ese filósofo alemán y de su obra, hasta que alrededor de 1890 el

libro fue desenterrado en Alemania y desde entonces fue vertido en

diversas lenguas. Y aún desde entonces la influencia de las ideas de

Stirner sobre el movimiento anarquista en los países latinos, donde las

teorías de Proudhon, Bakunin y Kropotkin durante decenas de años han

tenido ya su influencia decisiva en los extensos círculos de la clase

obrera, fue bastante ínfima y nunca aumentó. En ciertas esferas de

intelectuales franceses, que por aquel entonces coqueteaban con el

anarquismo, y de los cuales la mayoría hace tiempo ya, que se han

retirado al otro lado de las barricadas, la obra de Stirner hizo un

efecto fascinador, pero la inmensa mayoría de los anarquistas de allá

nunca ha tenido contacto con ella. A ninguno de los primeros

teorizadores del anarquismo se les hubiese ocurrido siquiera, que

llegaría un día en que tildarían a las ideas como no-socialistas. Todos

ellos se sentían socialistas, porque estaban hondamente compenetrados

del carácter social de su teoría.”

Kropotkin

también criticaba a aquellos que incluían a las concepciones de Stirner

como pertenecientes al tronco anarquista. El individualismo que

exaltaba al yo hasta

liberarlo de sus relaciones sociales o morales hacía imposible la

práctica de la solidaridad, concepto fundamental del comunismo

anarquista. Esta teoría derivaría en una negación de su punto de

partida, estimulando la formación de grupos minoritarios superiores que

oprimirían a los demás en nombre de la consecución de su propio

desarrollo pleno. Además, sostiene Kropotkin, que la moral anarquista se

orienta hacia la consecución de la felicidad de la comunidad, en primer

lugar y luego la de sus integrantes individualmente, diferenciándose

del proyecto individualista que se satisface con la exaltación del

egoísmo. El elemento socialista está completamente ausente en el

pensamiento stirneriano, así como toda crítica a la explotación

económica y la opresión social; es innegable el carácter burgués de una

teoría que en ningún momento se propone una revolución social.

Individuo versus sociedad: la falsa dicotomía

En

el radicalismo de fines del siglo XIX abundaron los experimentos que

vinculaban ideas individualistas, liberales, anarquistas y socialistas

en una macedonia libertaria que se distanciaba o se acercaba al anarco

comunismo o colectivismo según la coyuntura. Uno de éstos fue la

propuesta del norteamericano Benjamín Tucker, cuyo sistema era un

híbrido entre Proudhon y el antisocialista Herbert Spencer. Si bien la

defensa de los derechos individuales de este tipo de proposiciones era

radicalizada, no se puede decir lo mismo de la sociedad que pretendían,

idealizando una sociedad de egoístas libres e iguales regida por las

leyes del darwinismo social, es decir por la ley del más fuerte. Todas

estas teorías intentan compatibilizar una conducta egoísta con la

libertad y la igualdad, suponiendo que la defensa a ultranza de los

derechos de cada uno llevará a una autorregulación e impidiendo el

surgimiento de nuevas estructuras de dominación; demás está decir que

este tipo de incoherencias de intelectuales obsesionados con el egoísmo

nunca logró conformar un cuerpo de ideas uniforme o que tuvieran una

aceptación generalizada dentro de las masas obreras.

Entre

los anarquistas el individualismo puro nunca llegó a hacer pié y llegó a

ser identificado directamente con las ideas del enemigo de clase; como

sostenía Emma Goldman en Habla Emma la Roja

(p. 89), el individualismo “no es más que un solapado atentado a

reprimir y a derrotar al individuo y a su individualidad … ha resultado

invariablemente en la más burda de las distinciones de clase …[y] ha

supuesto todo el individualismo para los amos, mientras que el pueblo es

regimentado en una casta de esclavos al servicio de un puñado de

superhombres egoístas».

La

sociedad que pregonan los individualistas aparece como un agregado de

átomos aislados, separados, que “libremente” se relacionan entre sí,

hacen “contratos individuales” en los que se supone que no hay

desigualdad entre los contratantes, si no existe una autoridad sobre

ellos. Esta ficción sobre la sociedad no difiere mucho de la fábula

sociológica para explicar y justificar la necesidad del Estado que

pergeñaron los contractualistas próximos al siglo XVIII, entre los que

se destacaron Hobbes, Locke y Rousseau. La sociedad era formada por los

individuos voluntariamente y por la necesidad

de establecer una autoridad política que garantice el orden y la

felicidad general. La sociedad no preexistía a los individuos, sino que

era constituida por un contrato entre los súbditos y el soberano. Para

los individualistas el contrato persiste, aunque la autoridad

desaparezca.

Esta

postura es absolutamente ilusoria y se fundamenta en la suposición de

que la sociedad es abstracta mientras el individuo es algo concreto. La

realidad es al revés: el individuo es un concepto, una abstracción,

mientras que la sociedad es una realidad concreta. Por individuo

suponemos a un ser, una entidad con la posibilidad de existir fuera de

la sociedad, con capacidad para sobrevivir aisladode otras entidades

semejantes. Esta clase de relaciones sociales no existen ni siquiera en

el mundo animal, en el cual abundan las asociaciones y las relaciones de

reciprocidad. No existen individuos aislados, como pretenden los

individualistas, por lo menos en el mundo macroscópico. Por otro lado,

es una incongruencia pensar en asociaciones de egoístas donde cada uno

procure el bien individual y como consecuencia se obtenga el bienestar

general. Una sociedad de esas características –si se la puede llamar

así- resultará en una sociedad desigual, donde se tolerará la

servidumbre voluntaria y en la imposición del más fuerte.

Y por otro lado, nada impedirá que la suma de contratos individuales

genere la constitución de un nuevo Estado, llegando a la negación de la

libertad individual.

Por

el contrario, el ser humano es un animal social, hecho reconocido por

todos los teóricos fundadores del anarquismo y toda la moderna teoría

sociológica. A nadie se le ocurriría negar el origen social del hombre

desde ninguna de las ciencias sociales, ni tampoco desde las ciencias

naturales o biológicas. La posibilidad de creación de una cultura, de la

existencia misma del lenguaje o la supervivencia fuera de un grupo

humano para los niños serían considerablemente limitadas o directamente

imposibles. El mundo egoísta de Stirner se derrumba frente a una madre

que da pecho a su hijo recién nacido, el cual es el ser más parecido que

se puede encontrar a la quimera individualista, pero que también es el

ser viviente más dependiente e indefenso. La sociedad hace al hombre, y

viceversa. No son términos opuestos sino complementarios: la confusión

individualista parte de considerarlos antagónicos e identificar

fuertemente la sociedad con el Estado, que en realidad es una estructura

de dominación social. Los

Estados no han sido constituidos para dominar a los seres individuales

–con un simple jefe o caudillo sería suficiente- sino para dominar a las

sociedades, lo cual los hace esencialmente diferentes. Dominando a la

sociedad se puede entonces dominar a sus integrantes. El Estado es más

que la negación de los individuos, la negación de los valores sociales y

comunitarios. El Estado desplaza a la sociedad de su lugar original

para erigirse sobre las personas.

Bakunin

comprendía profundamente estas distinciones conceptuales. Si no fuera

así, Bakunin nunca hubiera definido la libertad individual como

precedida por la libertad social, en la conocida frase “la libertad de

mis semejantes prolonga la mía hacia el infinito”. Ya desde sus primeros

pasos de la mano de Proudhon, el anarquismo partía de un punto de vista

completamente diferente al de los liberales y los individualistas.

Mirko Roberti lo explica de forma brillante: “Proudhon parte del

concepto sociológico de que la sociedad, ya sea a nivel económico, ya

sea a nivel político, expresa una idéntica «fuerza colectiva» que no es

el simple resultado de las fuerzas individuales asociadas: a partir del

momento en que éstas se asocian, se desarrolla un excedente de energía

que no es obra de ninguna de éstas en particular, sino de su

«asociación».” Desde aquí parte Proudhon y coloca uno de los pilares

fundamentales sobre los que se edificarán todas las teorías posteriores

acerca de los mecanismos de explotación: “El capitalista, dicen, ha

pagado las jornadas de los obreros; para ser más exactos, debe decirse

que el capitalista ha pagado, cada día, una jornada a todos los obreros

que ha empleado, lo cual no es en absoluto lo mismo. Porque esta inmensa

fuerza que resulta de la unión y de la armonía de los trabajadores, de

la convergencia y de la simultaneidad de sus esfuerzos, el capitalista

no la ha pagado. Doscientos hombres levantaron sobre su base en pocas

horas el obelisco de Luxor; ¿acaso un solo hombre, en doscientos días,

habría podido hacerlo? Sin embargo, según el capitalista, la suma de los

salarios habría sido la misma.”

El

concepto federalista de Proudhon es una defensa mucho más eficaz de la

libertad que toda la charlatanería individualista que llora y protesta

todo intento organizativo dentro del movimiento anarquista, agitando el

fetiche de la restricción de las libertades individuales. El federalismo

es un método organizativo pluralista que permite igual posibilidad de

expresión a cada grupo social, que tiende al equilibrio entre las partes

involucradas; es la forma organizativa de la autogestión. Si el

socialismo se organiza horizontalmente y federalmente, en contraste con

el verticalismo y el autoritarismo marxista, las objeciones de los

individualistas anti-organizacionistas carecen de sentido.

Lamentablemente, los coletazos de las viejas discusiones aún siguen

azotando en el presente.

Según

afirman Chantal López y Omar Cortés, el renovado auge de las ideas de

Stirner –al que podríamos agregar Nietzche-dentro de los anarquistas que

se denominan individualistas o aquellos que optaron por un camino

intermedio, como la tendencia del anarquismo insurreccionalista,

puede deberse a: “1. Centros urbanos de desmedida proporción que forman

un auténtico dique para la comunicación inter-individual; 2.

Hacinamientos humanos de tan inhumanas proporciones que minimicen o

destruyen el valor de cada individuo, reduciéndole prácticamente a cero;

3. Contornos arquitectónicos urbanísticos diseñados tan irracionalmente

que son un cotidiano reto a la integridad individual.” Y agregan:

“Mientras la atomización individual sea la constante, mientras

gigantescos edificios pueblen las ciudades, mientras las avenidas sean

diseñadas para máquinas contaminantes, mientras los medios de transporte

colectivo sean diseñados para llevar carga y no seres humanos, las

acciones anti-sociales, anti-comunitarias expresadas, con una amargura

angustiante, por cierto, a lo largo de la obra de Stirner, continuarán

presentes.” Sin dejar de coincidir con estos autores, creemos que una

hipótesis de tipo ambiental no alcanza para explicar un fenómeno tan

recurrente en la historia del movimiento. El resurgimiento de posiciones

individualistas de corte stirneriano dentro del movimiento anarquista

es harto notorio. Estimulado por un neoliberalismo salvaje y una cultura

desarticulada por el posmodernismo, el individualismo se erige como una

alternativa frente al anarquismo burocratizado e inerte,

frente a las grandes verdades de otrora actualmente en crisis: el

movimiento obrero, el sindicalismo revolucionario, la organización

revolucionaria y carácter comunista del anarquismo. La posibilidad de

revitalizar el movimiento no pasa ni por resucitar viejas estructuras

vacías de contenido ni por incorporar elementos e ideas que –a pesar de

la seducción que puedan suscitar- son la negación del anarquismo.

El

anti-organizacionismo individualista y la exaltación del egoísmo, desde

siempre, se han manifestado perfectamente incapaces de conmover al

sistema capitalista y al Estado. Más allá de las diferencias dentro del

movimiento, más allá de las tendencias, la identificación anarquista

sigue pasando por los mismos principios: libertad, igualdad, solidaridad

y revolución social. Dentro de éstos no hay lugar para el egoísmo

individualista, a veces disfrazado de posmoderno, otras veces a tono con

la new age, donde la liberación social termina reduciéndose a alguna expresión estética o a la proliferación de fórmulas macrobióticas.

P. Rossineri