–

De parte de SAS Madrid August 29, 2021 15 puntos de vista

Pablo Costas, el marinero gallego de 56 a帽os retenido en Yemen desde hace casi un a帽o, ha sido finalmente liberado hoy. Seg煤n indican fuentes del sindicato gallego CUT, el cual ha mediado en su liberaci贸n, a las 10.45h de hoy, autoridades yemen铆es han devuelto los pasaportes a Pablo Costas, a un tripulante de nacionalidad peruana y a 17 compa帽eros indonesios. Seg煤n afirma la agencia rusa de noticias Sputnik, tras abandonar el buque pesquero, los marineros fueron trasladados a varios hoteles de la ciudad de Al Mukalla (Yemen). Sin embargo, desde el mediod铆a no tienen contacto con Pablo Costas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado a las 19.30h su liberaci贸n, indican fuentes del sindicato Solidaridad Obrera.

Pablo Costas est谩 acusado o ha estado acusado de pesca ilegal por Australia y llevaba un a帽o y diez meses sin abandonar el barco, prisionero de un embrollo judicial y mercantil con m煤ltiples pa铆ses, una de los cuales es un pa铆s en guerra: Yemen. En el puerto yemen铆 de Al Mukalla llevaba retenido desde el 26 de septiembre de 20120, hace once meses. Denunci贸 reiteradamente que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha ninguneado su caso. La diplomacia rusa necesit贸 15 d铆as para sacar a un tripulante compatriota. Costas solicit贸 a Espa帽a su repatriaci贸n y la de toda la tripulaci贸n a finales de abril.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores asegur贸 a El Salto que se encontraba realizando las gestiones menesteres para su liberaci贸n. Sin embargo, no exist铆a comunicaci贸n entre Exteriores y el sindicato CUT, habituado a mediar en repatriaciones de marineros. Apenas la ha habido tampoco con la familia de Pablo Costas, que se encontraba desesperada ante esta situaci贸n.

En julio de 2020, tras faenar desde diciembre de 2019 en el 脥ndico Sur, una patrulla de guardacostas de Australia abord贸 al pesquero Cobija a 500 millas de la costa australiana. Armados, los agentes de aduanas entraron en el buque, solicitaron la documentaci贸n y registraron la embarcaci贸n. 鈥淧idieron disculpas al marchar鈥, asegura Costas. 鈥淔ue un abordaje ilegal y arbitrario鈥, apunta Manolo Cama帽o, del sindicato CUT. Tras la incursi贸n, el barco naveg贸 rumbo norte-noroeste y, como les ocurri贸 a otras embarcaciones durante los primeros meses de pandemia, no pudieron atracar por no tener permiso sanitario. Posteriormente, la empresa pa帽amena propietaria del buque comunic贸 al capit谩n la venta del barco a una empresa somal铆, aguas donde pescaron durante tres semanas. El nuevo armador les orden贸 descargar en Yemen, donde atracaron el 27 de septiembre de 2020. Desde entonces permanecen all铆, donde recal贸 la supuesta denuncia por pesca ilegal de Australia, 鈥渁lgo chocante, porque las autoridades australianas en julio no encontraron nada鈥, a帽ade Cama帽o. Se celebr贸 un juicio 鈥攅n Yemen鈥 con sentencia de arresto de tres meses, que ya ha cumplido el capit谩n del barco. Le acompa帽an 32 tripulantes, que no han sido denunciados. Costas niega el delito que le imputan y confiaba 鈥攜a no conf铆a鈥 en que 鈥渆l tiempo iba a arreglar las cosas鈥.

鈥淓stoy habituado a estas cosas鈥, afirm贸 a El Salto con su experiencia de 35 a帽os navegando, 鈥渕alentendidos, amenazas, corrupciones, chantajes, el mundo es as铆, ya lo sabemos, pero esto es completamente diferente. Aguant茅 todo lo que puede, pero esto pinta muy mal y ni siquiera guardan las apariencias鈥, asegur贸 en conversaci贸n mantenida v铆a audios de Whatsapp hace cuatro semanas.

Pablo Costas solicit贸 que la asistencia consular les sacara a un sitio seguro donde puedan 鈥渃omer, beber y dormir鈥. De no ser as铆, 鈥渜ue nos maten ya, esto es un salvajismo consentido por Espa帽a鈥. Calific贸 las condiciones del barco como 鈥渋nsalubres鈥. Est谩 infestado de ratas y cucarachas y la temperatura no baja de los 30潞, que se incrementa notablemente al ser una cubierta de hierro, donde duermen a las noches. Ya no poseen sistema de refrigeraci贸n y el barco se ha ido destartalado r谩pidamente estos diez meses varado a puerto.

Enlace relacionado ElSaltoDigital.com (29/08/2021)