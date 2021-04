AZET Etxebizitza Sindikatua ha tomado las calles para reivindicar que la vivienda no puede ser un negocio para que unos pocos saquen beneficios de la miseria de las demás.

La movilización convocada bajo el lema: “Etxebizitza ez da negozioa!”, ha partido desde la céntrica Plaza de Santiago, pasando por Bilbao La Vieja, San Francisco para finalizar en la misma plaza Etxebarrieta, lugar donde integrantes del sindicato leyeron el siguiente comunicado:

El problema de la vivienda es hoy en día uno de los más urgentes y graves para las clases desposeídas en la sociedad capitalista. Como decimos desde hace tiempo, no podemos entender la problemática de la vivienda sin entender la dominación capitalista. El problema de la vivienda no es algo coyuntural, sino estructural, que atraviesa todos los ámbitos de nuestras vidas. Está claro que es una problemática de clase, pero que a la vez se materializa en términos de opresión racista y patriarcal.

El de la vivienda es un problema de clase, porque nos obliga a vender nuestra fuerza de trabajo y a ser explotadas, para gastarnos la mitad de nuestro salario en un alquiler: si no tenemos trabajo, si no nos dejamos explotar, no tenemos vivienda. Pero además la problemática de la vivienda está entrelazada con el racismo y la opresión patriarcal: el problema de la vivienda tiene nombre de mujer y rostro de persona racializada. En el momento de buscar un alquiler, en los abusos de los propietarios y subarrendadores, en el momento de pedir ayudas sociales a las instituciones, se reproducen todas las violencias que sufrimos cotidianamente por ser mujeres o migrantes -tanto por parte de propietarios y subarrendadores, como de las instituciones públicas-.

Además, cuando decimos que el problema de la vivienda es estructural, nos referimos también a que es algo necesario para el funcionamiento del capitalismo. La especulación inmobiliaria no es una disfunción del sistema, sino un mecanismo de acumulación del capital. Todavía más en momentos de crisis, como la que estamos viviendo ahora, la especulación es una de las pocas herramientas que tiene el capital para seguir siendo “productivo”. Por eso decimos que no se puede solucionar el problema de la vivienda si no luchamos contra todos los fundamentos del sistema capitalista; por esto decimos que no se puede luchar contra la especulación si no ponemos sobre la mesa lo que es su base y fundamento: la propiedad privada.

En nuestros barrios -Alde Zaharra, Sanfran y Bilbao La Vieja- el problema de la vivienda no es algo nuevo. Desde hace años están intentando convertir estas zonas en territorios estrellas de su ciudad-escaparate (por medio de los procesos de turistificación y gentrificación). Quieren convertirnos en una postal más de ese Bilbao-escaparate, en centros comerciales a cielo abierto donde la mercancía que se vende son nuestras calles, nuestra cultura y nuestras propias vidas. Y todo esto está íntimamente ligado al problema de la vivienda, porque la gentrificación y turistificación tienen como su principal agente la especulación inmobiliaria. La especulación es la causa de que muchas viviendas hayan sido convertidas en pisos turísticos y AirBnb o de que los alquileres en esta zona hayan subido de más del 20% en los últimos años.

Pese a que esta problemática no sea nueva, no se puede negar que se ha agravado con la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo y la burbuja inmobiliaria ha traído hambre y miseria para las desposeídas. Nos vendieron que pararían los desahucios. Pero hemos visto que ha sido pura propaganda, ya que para los próximos meses se prevén más de 40.000. En nuestro sindicato, tenemos 4 fechas de lanzamiento fijadas solo para el mes de mayo, 4 familias que se quedarán en la calle.

– El 5 de mayo quieren desahuciar a una familia que vive en la calle Marzana desde hace más de 10 años.

– El 12 de mayo, tienen intención de desahuciar a Leonor y a su familia.

– El 14 de mayo Viviendas Municipales quiere desahuciar a otra familia.

Además, estamos esperando las fechas de ejecución de otros lanzamientos. Ahora dicen que la moratoria de los desahucios se va a extender otros 3 meses. Pero todavía no nos han comunicado nada en referencia a los desahucios de nuestras compañeras. En todo caso, eso no soluciona nada: solo aplaza el problema. Es decir, migajas para hoy, hambre para mañana. Llevamos tiempo diciéndolo: no son desahucios, es una guerra contra a los pobres.

Frente a la especulación, frente a los abusos institucionales, frente a unas políticas de vivienda que son un rescate inmobiliario para la burguesía, la única herramienta que tenemos es la organización de clase y la auzodefentsa. A la guerra contra a los pobres tenemos que responder con lucha de clases. Mientras ellos nos arrancan de nuestros hogares y apuestan por la propiedad privada, nosotras apostamos por la reapropiación y la colectivización. Mientras ellos ponen alfombra roja a la especulación, nosotras hacemos una apuesta colectiva por la OKUPACIÓN!

Hoy presentamos este nuevo espacio liberado, aquí en la Plaza de los hermanos Etxebarrieta. Este espacio está atravesado por una gran carga simbólica: por un lado, por el lugar en el que está situado -la plaza donde nacieron los hermanos Etxebarrieta-. Es un honor para nosotras estar en esta plaza y es nuestro compromiso seguir tejiendo el hilo rojo que nos vincula con nuestra historia, ese hilo rojo que mantiene viva la memoria, que mantiene vivas las luchas de ayer en las luchas de hoy en día.

Además, este espacio fue okupado hace más de 5 años por los jóvenes del barrio, con la intención de que fuera el Gaztetxe 7 Katu. Un mes después fue desalojado y desde entonces lleva 15 años más vacío. Igual que otras tantas viviendas vacías en el barrio, mientras cientos de familias no tienen un techo bajo el que vivir.

Frente a la desposesión y a los desahucios, frente a la guerra contra los pobres, y contra los que sacan beneficios de nuestra miseria, renovamos la apuesta para ENCONTRARNOS CON NUESTRAS VECINAS Y ORGANIZARNOS CON NUESTRA CLASE.

Aurrean izango gaituzue! Klase elkartasunak eutsiko baikaitu!

Gora langileon borroka! Gora desjabetuon espazioak! Gora klase elkartasuna!

