Hace dos a帽os, la pandemia modific贸 el paradigma con el que siempre hab铆an actuado los m茅dicos de cara a la enfermedad. Aunque parezca obvio, lo ordinario era considerar enfermo a quien ten铆a una enfermedad y la exteriorizaba por medio de s铆ntomas. Sin embargo, la Covid lo cambi贸 todo y, ante la alta capacidad de infecci贸n del virus y el trazado de los contactos que sucesivamente permitieron las pruebas PCR, los tes de ant铆genos y los test de autodiagn贸stico, tambi茅n se tomaron medidas sobre las personas asintom谩ticas.

Esto cambiar谩 previsiblemente en breve, porque ante el final de la sexta ola y el esperado cambio de la din谩mica de la pandemia, las pr贸ximas medidas que est谩 previsto que tomen Ministerio de Sanidad y comunidades estar谩n enfocadas a dejar de tratar a quienes tienen Covid pero no presentan s铆ntomas de una manera totalmente distinta a quienes s铆 los tienen. Se espera en breve una nueva reducci贸n del periodo de aislamiento que tienen que observar quienes tienen un diagn贸stico positivo por Covid y la eliminaci贸n total de las cuarentenas para personas -en este caso, escolares- que son contacto estrecho de un positivo pero no portan el virus.

“Lo de enfermo asintom谩tico me va a permitir que lo considere un ox铆moron”. El director del Instituto de Salud Carlos III, Crist贸bal Belda, introduc铆a el pasado mes de diciembre este factor de incoherencia en una rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Sanidad que antes de Navidad decidi贸 reducir de 10 a siete d铆as el periodo de aislamiento.

La cuesti贸n se suscit贸 porque esta pauta solo deb铆a aplicarse a personas asintom谩ticas o que, por lo menos, en el d铆a s茅ptimo de su encierro en casa llevaran tres d铆as sin s铆ntomas.

“No existen enfermos asintom谩ticos, hay personas que pueden tener el virus y no tener la enfermedad y personas que tiene el virus y tienen la enfermedad”, a帽adi贸 Belda, que aplic贸 con este argumento a la Covid la l贸gica m茅dica tradicional. “El que tiene s铆ntomas es lo que conocemos como personas que est谩n enfermas, por eso tienen s铆ntomas”.

Con Covid sin s铆ntomas

A pesar de ello, la Covid y el intento de llegar a cuantos m谩s contagiados y contactos para frenar su expansi贸n hicieron que personas que hubieran sido contacto de una persona ‘enferma’, diagnosticada por s铆ntomas, se hicieran tambi茅n pruebas que en muchos casos arrojaron casos positivos que de otra manera no se habr铆an conocido, ante la ausencia de s铆ntomas.

En todo caso, el tratamiento que recibieron unos y otros fue el mismo: aislamiento durante primer 14 d铆as, despu茅s 10 y m谩s tarde siete y en los casos negativos, una cuarentena de 10 d铆as por haber sido contacto estrecho que primero fue general y de la que despu茅s se exoner贸 a las personas vacunadas.

“Esto cambiar谩 porque hay muchas enfermedades que se pasan de manera asintom谩tica. Ser谩 un cambio de paradigma”, afirmaba esta semana la consellera de Salud de Baleares, Patricia G贸mez, sobre los trabajos que est谩n realizando los t茅cnicos de Salud P煤blica de Ministerio y comunidades sobre qu茅 medidas no farmacol贸gicas hay que retirar y cu谩les mantener y que afectar谩 a los contactos sociales, seg煤n fuentes conocedoras de los mismos.

Lo que se espera del nuevo protocolo que ultiman los t茅cnicos de Sanidad es que en estos dos casos se alivie todav铆a m谩s la situaci贸n de las personas con Covid pero que no tienen s铆ntomas o que directamente no tienen Covid pero han estado cerca de personas que s铆. En concreto, lo que est谩 en estudio es que las personas positivas sean las 煤nicas que tengan que aislarse y tambi茅n que los que no tengan s铆ntomas deban permanecer menos tiempo en sus casas, algo que desde hace semanas piden varias comunidades para que en lugar de siete d铆as sean solo cinco, cuatro o incluso tres.

La Comisi贸n de Salud P煤blica todav铆a no ha tomado una decisi贸n y espera la propuesta que har谩 en este sentido la Ponencia de Alertas, su 贸rgano t茅cnico subsidiario que tambi茅n forma parte del Sistema Interterritorial de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, adem谩s, es partidario de esperar a que la situaci贸n en los hospitales se normalice, ya que la ocupaci贸n de las camas de planta por Covid es hoy del 8,25% y de UCI, del 14,48%, porcentajes propios del nivel de riesgo medio.

Final de las cuarentenas

El otro cambio que se espera en breve tiene que ver con el 煤ltimo basti贸n que le queda a la obligaci贸n de permanecer en cuarentena si se ha sido contacto estrecho -a menos de dos metros de distancia y durante al menos 15 minutos- de alguien diagnosticado por Covid. Tras eliminarse para la poblaci贸n en general –siempre que tenga dos dosis de la vacuna- esta obligaci贸n solo se manten铆a en los ni帽os en los colegios, con la instrucci贸n de cerrar un aula y mandar a todos los alumnos a casa con entre tres y cinco casos positivos.

A principios de diciembre del a帽o pasado se elimin贸 la obligaci贸n de hacer cuarentena a personas vacunadas que fueran contactos estrechos de personas contagiadas por Covid, siempre que no fueran de la variante 贸micron. Dos semanas m谩s tarde, ante el imparable avance de esta 煤ltima versi贸n del virus y la imposibilidad de secuenciar todos los casos para diferenciarlos, la instrucci贸n que se impuso es que ning煤n vacunado deber铆a hacer cuarentena.

Solo quedaban los ni帽os, que tienen pautas distintas a la poblaci贸n general en el 谩mbito escolar, y Catalu帽a aplicar谩 desde el lunes lo que viene reclamando al Consejo Interterritorial, que los escolares de Primaria no tendr谩n que irse a casa aunque haya casos en su clase, siempre que sean negativos o asintom谩ticos.

Ser谩 el inicio de un proceso que quiere ir aplicando a los cursos superiores y que todav铆a est谩 a la espera que se acuerde a nivel estatal, en la otra decisi贸n pendiente que tienen Ministerio y comunidades para dejar de aplicar medidas para personas que, aplicando t茅rminos cl谩sicos, no estar铆an enfermas por Covid.

