De parte de Indymedia Argentina April 26, 2021 34 puntos de vista

Pasado el mediodía de este lunes finalmente fueron liberados los asambleístas Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damián Abel. Pasaron 14 días detenidos sin pruebas en el marco de la ofensiva represiva desplegada contra el pueblo de Andalgalá, que pretende sembrar el terror a quienes luchan contra la megaminería contaminante.

Compartimos el comunicado de la Asamblea El Algarrobo:

FINALMENTE PODEMOS ABRAZARNOS

Después de catorce días encerradxs, finalmente podemos darnos este merecido abrazo.

Recordamos que habiéndose vencido los plazos, y ante la imposibilidad de encontrar pruebas para pedir la prisión preventiva, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación bajo caución, una caución desmedida de $300.000 por cada unx de lxs vecinxs detenidxs.

Este fue el motivo para que a√ļn se demorara m√°s la liberaci√≥n de nuestrxs compa√Īerxs, sin embargo hoy a *las 14:00hs* finalmente pudieron salir efectivamente de la comisar√≠a.

Mat√≠as Paz, Walter ‚ÄúAj√≠‚ÄĚ Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damian Abel hoy recuperan la libertad, pero seguir√°n vinculadxs a las causas que les fueron armadas al igual que Aldo Flores, Sara Fern√°ndez y Ailen Diamante Saracho que se encuentran en sus domicilios. Por lo que nuestra lucha contin√ļa hasta que no haya ning√ļn compa√Īerx m√°s judicializadx por defender el agua de nuestra cuenca.

Los incidentes en las oficinas de Agua Rica no fueron meros actos de vandalismo, como pretenden hacernos creer. Hay que inscribirlos dentro del contexto de lucha histórica de un pueblo que ya se ha cansado de decir NO, y que no lo escuchen. Quieren mostrarnos como violentos cuando desde la misma empresa en complicidad con el poder de turno, fueron preparando el escenario para tal suceso.

Eco-conciencia (o inconsciencia) y algunos nefastos personajes ligados a esa instituci√≥n, nombraron a muchxs de nosotrxs en sus impresentables ‚Äúmesas de di√°logo‚ÄĚ, en la que solamente hacen lobby minero de forma descarada. Haciendo cartel de una supuesta intelectualidad, nos llaman anonistas prosopianos‚Ķ

Srxs: Nosotrxs SOMOS EL ALGARROBO. Fuerte en las raíces y en las ramas, somos alimento de esta lucha histórica, somos monte y río. Y reconocemos las plagas apenas se acercan.

Luego armaron un escenario pat√©tico, donde un personaje ligado a la empresa minera atropell√≥ a dos compa√Īerxs, unx de ellos hoy reci√©n liberado. Literalmente se lo llev√≥ sobre el capot 30 metros, y luego quiso pegarle. Pero los violentxs somos nosotrxs‚Ķ

Militarizaron la ciudad, trajeron al grupo de choque kuntur para amedrentar a todo el pueblo. Estacionaron camionetas de la polic√≠a sin patente en las puertas de nuestras casas hasta la madrugada, indagaron a nuestrxs vecinxs‚Ķ . Y a√ļn as√≠ quieren instalar que nosotrxs somos lxs violentxs???

Pasaron las m√°quinas perforadoras a espaldas del pueblo, metieron infiltrados y liberaron la zona el 10 de Abril. Al d√≠a siguiente la fiscal minera Soledad Rodr√≠guez, present√≥ una cantidad insostenible de √≥rdenes de allanamiento y detenci√≥n, r√°pidamente salieron a cazar a algunxs vecinxs, pero eso s√≠, todav√≠a no hay responsables por la brutal represi√≥n del 2010, donde balearon y golpearon a ni√Īxs, mujeres, personas grandes. Ni se les ocurri√≥ actuar de oficio frente a las amenazas de muerte que suben a facebook los mismos personajes de siempre, eso que s√≠ entran por una puerta y salen por la otra.

Lo que pasa es que donde hay minería hay supresión del estado de derecho, donde hay megaminería hay represión, hay persecución, hay apriete a las y los asambleístas.

Entonces… están en condiciones de hablar de violencia contra la comunidad y sus bienes comunes??

Qué vuelta de tuerca pretende dar Jalil frente a las manifestaciones masivas en contra de su proyecto de muerte? No le resulta ya evidente que no hay forma de obtener la licencia social?

Tuvieron que apretar a 12 vecinxs, mantenerlos en prisi√≥n, cometer apremios ilegales, violar sus derechos humanos, hostigar al resto de lxs asamble√≠stas con m√©todos de la √©poca de la dictadura, y a√ļn as√≠, NO PUEDE OBTENER LA LICENCIA SOCIAL.

Queremos recordarle a toda la clase dirigente ‚Äď y a la comunidad en su totalidad ‚Äď que existe el Acuerdo de Escaz√ļ, un tratado internacional que, entre otras cosas, pretende favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, as√≠ como proteger y dar seguridad a los defensores ambientales. Y en Andalgal√°, claramente est√°n viol√°ndolo de forma sistem√°tica.

Les pedimos una vez más que hagan valer nuestros derechos: *Artículo 41 de la Constitución Nacional, LEY DE BOSQUES NATIVOS, LEY DE GLACIARES, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, la medida cautelar del juez Cecenarro, nuestra ordenanza municipal 029/16*

Hagan valer el derecho a la autodeterminación de los pueblos en lugar de gastar tiempo y energía en criminalizar a quienes vivimos en este territorio, heredero del gran Chelemín, que supo movilizar a todas las parcialidades de la región, cuando el territorio estuvo en peligro, sembrando lazos, alianzas para resistir al embate del colonialismo.

Sean consecuentes, y como él, defiendan esta región en lugar de venderla!

Agradecemos enormemente el apoyo de las distintas asambleas hermanas, de los compa√Īerxs que est√°n en distintos lugares pero con el coraz√≥n en Andalgal√°, a lxs artistxs luchadores, a todxs!

SEGUIMOS RESISTIENDO HASTA QUE LAS MINERAS SE VAYAN!

#AndalgalaResiste

#LibertadALxsPresxsPoliticxs

#FueraMara