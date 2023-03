Valle de Jobel 26 de marzo del 2023.

Queremos dar nuestro agradecimiento a todxs lxs artistas que se están sumando a la campaña gráfica por la liberta de nuestro compañero zapatista Manuel Gómez Vázquez. Sentimos su solidaridad pese a la lejanía.

Confiamos que entre todxs romperemos los muros de la prisión que nos tienen separadxs de nuestro compañero Manuel. No podemos imaginar el dolor que puede habitar en su corazón tras más de dos años de estar separado de su familia, de su comunidad y de la organización. Más de dos años de no estar en su casa y milpa, más de dos años de no abrazar a su familia, más de dos años de no poder estar en su comunidad. Sabemos bien, que las cárceles desgarran tanto a quien esta adentro como a quien esta afuera. Castigan al preso y a su entorno.

Tenemos que reiterar que Manuel esta privado de su libertad por un delito que no cometió. El crimen lo comete el mal gobierno al seguir criminalizando con su desprecio a quienes son indígenas, rebeldes y más aún zapatistas. El mal gobierno no soporta la dignidad y no la puede perdonar. Le decimos claramente a este desgobierno que no nos detendremos hasta verlo libre con su familia y en su comunidad. Nuestra exigencia de justicia no encontrará ninguno límite.

Para finalizar compas tenemos que agradecer de manera concreta al compañero Tavo de “La iglesia es Jesús de Nazaret, Cristianismo de liberación es nuestra corriente teológica”, cuya obra acompña a este comunicado. También para recordarles que la campaña gráfica sigue y aun pueden mandar sus piezas a nuestro correo ajmaq_chiapas@riseup.net .

Un abrazo desde nuestro corazón colectivo desde el Valle de Jobel.

¡Libertad a Manuel Gómez Vázquez!

¡Abajo los muros de las prisiones!

¡Las cárceles nunca nos detendrán!