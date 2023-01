¡Libertad a Milagro Sala!

隆Libertad a Milagro Sala!

Mario Hernandez

El pr贸ximo 16 de enero se cumplen siete a帽os de la injusta detenci贸n de Milagro Sala

Un mes antes, la Corte Suprema de Justicia ratific贸 la sentencia condenatoria a Milagro Sala a 13 a帽os de prisi贸n, convalidando as铆 la decisi贸n previa del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, una decisi贸n que fue la conclusi贸n de un proceso judicial viciado, llevado adelante por un Poder Judicial funcional a los intereses del gobernador de Jujuy.

La defensa de Sala hab铆a presentado un recurso extraordinario federal por las violaciones al debido proceso durante el juicio, pero fue calificado como inadmisible por los magistrados de la Corte Suprema.

Milagro Sala es la principal referente de la Organizaci贸n Barrial Tupac Amaru (OBTA), una organizaci贸n que surgi贸 como frente barrial de la CTA en la provincia de Jujuy hacia finales de los a帽os noventa, en el contexto de la pol铆tica de privatizaciones y despidos masivos en la regi贸n, como consecuencia de la aplicaci贸n del plan de ajuste del FMI bajo el gobierno Menem.

El trabajo social de la de la OBTA comenz贸 con la provisi贸n de copas de leche para las y los ni帽os de trabajadores desocupados, y continu贸 desarroll谩ndose como un importante elemento de intervenci贸n pol铆tica y organizaci贸n social en el barrio, en los a帽os siguientes.

Con el ascenso del kichnerismo al poder pol铆tico, la Tupac, al igual que muchas otras organizaciones sociales a lo largo y ancho del pa铆s, comenzar铆a a recibir financiamiento directo del Estado Nacional, sin necesidad de la intermediaci贸n de los gobiernos provinciales. Esto permiti贸 a la organizaci贸n expandir su trabajo social y pol铆tico a otros 谩mbitos, logrando as铆 construir un poderoso aparato que la convertir铆a en el referente fundamental de la organizaci贸n popular en Jujuy.

Con el apoyo de fondos estatales se establecieron f谩bricas textiles, de materiales de construcci贸n y otros ramos productivos. Construyeron seis f谩bricas que para 2009 empleaban a aproximadamente 600 ex desocupados de la provincia.

Las f谩bricas de materiales de construcci贸n potenciaron el trabajo de construcci贸n de viviendas y barrios obreros enteros, una pol铆tica que se convertir铆a en un s铆mbolo central de su actividad. Organizando cooperativas de vivienda lograron construir miles de viviendas a todo lo largo y ancho de la provincia, empleando tres veces m谩s trabajadores que cuando eran construidas por empresas privadas, y casi un 30% m谩s econ贸micas en los costes de venta.

Todos los barrios que han construido tienen piletas de nataci贸n, as铆 como un mini mercado, telecabinas, cibercaf茅, y polideportivo con canchas de f煤tbol, b谩squet, hockey y rugby.

Asimismo, han construido cuatro instituciones educativas: dos escuelas primarias, una secundaria y una terciaria, atendiendo a miles de estudiantes, ni帽os, j贸venes y adultos de la comunidad; y dos centros de salud, que atienden una serie amplia de patolog铆as.

Este breve recuento sobre el enorme trabajo social que ha empujado durante a帽os la Tupac, para mejorar las condiciones de vida de las masas trabajadoras de la provincia, generando a su vez un importante saldo pol铆tico organizativo en la comunidad, nos permite entender por qu茅 el gobernador Morales y el aparato de la justicia provincial atacan con tanta virulencia a esta organizaci贸n.

La Tupac lleg贸 a convertirse en su momento de mayor auge, en uno de los tres primeros empleadores de la provincia. Una enorme corporaci贸n de trabajo local independiente del Estado regional, con una tradici贸n hist贸rica de luchas populares, forjada al calor de los enfrentamientos entre las masas trabajadoras y los gobiernos locales de los 90.

Apenas se conoci贸 el fallo de la Corte Suprema, Morales se帽al贸 que 茅ste ratificaba el 鈥減roceso de transformaci贸n de la matriz productiva鈥, es decir, que desmontar una organizaci贸n obrera y popular significa progreso y desarrollo de las fuerzas productivas. Luego a帽adi贸 que el fallo de la Corte Suprema 鈥渘os interpela en el sentido que pone en debate el asistencialismo como pol铆tica p煤blica que no resuelve el problema de la pobreza, sino que la consolida. Lo que lo resuelve es el trabajo decente con transformaci贸n productiva鈥.[1]

Adem谩s, quienes acusan a Sala de corrupta, por ejemplo, el gobernador Morales o sus allegados, hicieron negocios millonarios con los planes de vivienda en la provincia.

Una investigaci贸n del periodista Franco Mizrahi dio a conocer c贸mo los hermanos del gobernador Morales, Freddy Morales -secretario de gobierno- y Walter Morales -cabeza del Instituto Regional de Vivienda-, compraron 150 hect谩reas al Banco de Jujuy por 720.000 pesos y las revendieron meses despu茅s al Estado provincial por un momento de 30 millones de pesos, a fin de ser utilizadas en un plan regional de vivienda.

El ataque a la Tupac trata tambi茅n de c贸mo la banda Morales y allegados junto a los empresarios del sector inmobiliario y de la construcci贸n en la provincia, hacen de los planes de vivienda jugosos negocios.

Despu茅s del fallo de la Corte Suprema el coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejando Garfagnini, anunci贸 la realizaci贸n de un acampe en la Plaza de Mayo para solicitar al presidente Alberto Fern谩ndez el otorgamiento de un indulto a Sala.

El acampe dur贸 72 horas y fue levantado el 24 de diciembre sin resultados positivos.

Garfagnini se帽al贸 que el fallo emitido por la Corte Suprema en la causa contra Sala, faculta legalmente al presidente para que le otorgue el indulto. Sin embargo, el 21 de diciembre, Alberto Fern谩ndez declar贸 en una entrevista a Radio La Voz, que la Corte Suprema hab铆a ratificado el car谩cter provincial y no federal de la causa. Sobre la base de ese argumento, Fern谩ndez se excus贸 se帽alando que constitucionalmente sigue sin estar facultado para otorgarle el indulto: 鈥淟a soluci贸n no pasa por el indulto, la Constituci贸n me lo proh铆be, con mucho pesar鈥. Luego elev贸 una solicitud al gobernador Morales (sic), proponi茅ndole que, si no desease indultarla, bien podr铆a conmutarle la pena, por los a帽os que estuvo detenida arbitrariamente.

Parece que el presidente no escuch贸 las declaraciones de Morales justo despu茅s del fallo de la Corte Suprema, cuando aclar贸 que no otorgar谩 el indulto a Sala y solicit贸 que se le retire el beneficio de arresto domiciliario y sea pasada a una c谩rcel com煤n.

Hay sectores de la direcci贸n del Frente de Todos que desde el principio han estado absolutamente de acuerdo con la pol铆tica de disciplinamiento y desmantelamiento de las organizaciones obreras. Basta con recordar las palabras de Sergio Massa, actual ministro de Econom铆a, durante una entrevista con Mirtha Legrand en 2016 sobre la detenci贸n de Sala. En aquella oportunidad Massa se帽al贸 su apoyo a la pol铆tica de Morales porque con la detenci贸n de Sala se estar铆a corrigiendo la existencia de Estados paralelos a las provincias y gobiernos locales, Estados construidos con fondos p煤blicos y que hacen de los planes sociales un negocio. La misma posici贸n de Morales, pero en la boca de un dirigente del Frente de Todos.

Preocupaci贸n por la salud de Milagro Sala

El doctor Jorge Rachid, que atiende a la referente social Milagro Sala, realiz贸 el martes una denuncia p煤blica a trav茅s de redes sociales en la que advierte el deterioro en el estado de salud de su paciente y exige intervenci贸n inmediata a las autoridades juje帽as.

鈥淓stoy pidiendo el traslado de Milagro Sala a un centro de hemodinamia de alta complejidad dado el estado de su trombosis profunda en miembro inferior izquierdo que ya fue intervenido anteriormente. El gobierno juje帽o no atiende el reclamo y menosprecia su salud鈥, escribi贸 Rachid en Twitter.

鈥淗ago responsables de la salud de Milagro Sala a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. No admite demoras鈥, complet贸.

El fallo de la Corte, su salud y las amenazas de un regreso a la c谩rcel

Pocas horas despu茅s de la sentencia de la Corte Suprema, el fiscal de Estado de Jujuy y el fiscal de Ejecuci贸n declararon en los medios provinciales que luego del fallo correspond铆a un 鈥渋nminente traslado鈥 de la dirigente social desde su prisi贸n domiciliaria a una c谩rcel com煤n, una decisi贸n que vulnera las exigencias que hizo la CIDH. Esos anuncios son parte de una sucesi贸n de hechos de hostigamiento y criminalizaci贸n contra ella y la Tupac Amaru, que buscaron desde sus inicios desactivar protestas que la organizaci贸n llevaba adelante en Jujuy.

Milagro Sala se encuentra detenida por la causa 鈥淧ibes Villeros鈥 desde el 29 de enero de 2016. A partir de ese momento hubo un entramado de acusaciones consecutivas, que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales, con el objetivo de sostener su privaci贸n de libertad de manera indefinida. Todo esto en un contexto en el que el Poder Ejecutivo provincial nombr贸 nuevos jueces del Superior Tribunal y qued贸 muy cuestionada la independencia judicial en Jujuy.

Milagro ya cumpli贸 m谩s de la mitad de la condena bajo el r茅gimen de prisi贸n preventiva. Un tramo de esa detenci贸n fue en distintas c谩rceles provinciales y otros en prisi贸n domiciliaria, luego de la orden de la CIDH. Las autoridades judiciales de la provincia no pueden desconocer la decisi贸n de la CIDH que en noviembre de 2017 le exigi贸 al Estado argentino adoptar 鈥渓as medidas de protecci贸n que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud鈥 de Milagro. En ese momento, el tribunal internacional consider贸 que su estado revelaba 鈥渦na situaci贸n de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un da帽o de car谩cter irreparable鈥. En funci贸n de esta orden, en diciembre de ese a帽o, Milagro pas贸 de un arresto bajo un r茅gimen penitenciario a un arresto domiciliario. Cualquier regresi贸n en este sentido, en contra de los par谩metros de la CIDH, significar谩 una profundizaci贸n del hostigamiento.

Por esta situaci贸n de hostigamiento y criminalizaci贸n contra Milagro y la Tupac, en 2021, el CELS junto con Abogadas y abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) denunciaron al Estado argentino ante la CIDH. Esta 煤ltima decisi贸n de la Corte Suprema y las acciones de las autoridades provinciales se suman a los hechos analizados en ese tr谩mite internacional.

Carta a Alberto Fern谩ndez por la libertad de Milagro Sala

4 de enero de 2023

La Red internacional por la Libertad de Milagro Sala envi贸 este mi茅rcoles una carta al presidente Alberto Fern谩ndez, en la que reiteraron el pedido por el fin de la persecuci贸n de la dirigente social. El pr贸ximo 16 de enero se cumplir谩n siete a帽os de su detenci贸n en Jujuy.

En la misiva se manifiestan 芦esperanzados por su compromiso de utilizar los mecanismos legales disponibles para facilitar su inmediata libertad禄 y le recuerdan al jefe de Estado que el pedido 芦ha contado con importantes apoyos internacionales禄 de mandatarios tales como Justin Trudeau (Canad谩), Luiz In谩cio Lula da Silva (Brasil) y Nicol谩s Maduro (Venezuela); y de los ex presidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador). Semanas atr谩s, un fallo de la Corte rechaz贸 el recurso de queja de sus abogados defensores y de ese modo dej贸 firme una condena a 13 a帽os de prisi贸n en la causa 鈥淧ibes Villeros鈥

La carta incluye las adhesiones diputados y senadores de 14 pa铆ses, como Grecia, Espa帽a, Alemania, Reino Unido y B茅lgica y resaltan que 芦una delegaci贸n internacional de abogados visit贸 a Milagro Sala y dem谩s detenidos de la Organizaci贸n Barrial Tupac Amaru en junio del 2018禄, y que sus integrantes 芦concluyeron que la detenci贸n continua de Milagro Sala y de los otros presos violaba principios jur铆dicos b谩sicos y pidieron por su libertad禄.

Tambi茅n se subraya el hecho de que la Corte Suprema 芦recibi贸 pedidos de intervenci贸n como amicus curae en la causa conocida como pibes villeros禄 por parte de personalidades como el dirigente franc茅s Jean-Luc M茅lenchon. Y que en mayo de 2021 tuvo lugar el festival internacional 芦Una Canci贸n para Milagro禄, con artistas como Susana Rinaldi, Ariel Prat, Sudor Marika, Miguel 脕ngel Estrella, Teresa Parodi y m煤sicos internacionales.

Como parte de la campa帽a, se record贸 que, al cumplirse 200 d铆as del arresto de Sala, se difundi贸 un video con reclamos por su libertad. 芦Se帽or Presidente, el tiempo de actuar es ahora. El rechazo al fallo de la Corte perjudicando a las provincias argentinas y el inicio del juicio pol铆tico a los integrantes de la Corte empieza ese camino. La libertad de Milagro Sala es otro escal贸n para acabar con 鈥榣os s贸tanos de la democracia鈥, objetivo que Ud. formulara en su discurso de asunci贸n禄, dice la carta en tal sentido.

芦En Argentina y en el mundo esperamos ansiosos que cumpla con su promesa a los organismos de Derechos Humanos y Milagro est茅 en libertad antes del 16 de enero del 2023鈥, cierra el texto.

Fuentes: Corriente Socialista Militante, Resumen Latinoamericano, CELS

[1] El Instituto Nacional de Estad铆sticas y Censos (Indec) public贸 las tasas e indicadores socioecon贸micos relacionados con el mercado de trabajo de su Encuesta Permanente de Hogares.

All铆 se advierte que durante el segundo trimestre del a帽o en el aglomerado Jujuy-Palpal谩 la desocupaci贸n lleg贸 al 5,6%.

Este dato refleja que el desempleo aument贸 m谩s de medio punto en la provincia ya que en el primer trimestre del 2022 el porcentaje hab铆a sido de 5%.