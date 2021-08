por Jes煤s G贸mez Calvo

Los conceptos 芦libertad禄 y 芦seguridad禄 no son antag贸nicos ni excluyentes, sino complementarios. Lo uno precisa de lo otro, la seguridad es la conditio sine qua non de la libertad. Si no hay seguridad no hay libertad. El concepto 芦libertad禄 se puede definir de dos formas: interpretaciones negativa y positiva.

La dimensi贸n negativa de la libertad, o 芦libertad de禄, consiste en la eliminaci贸n de todo tipo de situaciones desagradables o restrictivas en las que se desenvuelve la existencia de un individuo, como por ejemplo agresiones f铆sicas, torturas, malos tratos, hambre o la amenaza de lo mismo, todo tipo de dolores y sufrimientos,鈥

La otra dimensi贸n es la que se pod铆a denominar 芦libertad para禄, para hacer todo aquello que nos proporciona cualquier tipo de gratificaci贸n inmediata o a largo plazo.

El concepto de 芦seguridad禄 se refiere a la posibilidad de eliminar o mitigar una situaci贸n desagradable, como el hambre, una agresi贸n,鈥 a trav茅s de la protecci贸n (f铆sica, econ贸mica,鈥). Concepto cuya definici贸n se asemeja totalmente al de la 芦libertad de禄.