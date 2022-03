–

La crisis de Ucrania ha puesto sobre el tapete la fr谩gil defensa y protecci贸n del Derecho a la Libertad de Expresi贸n, de la cual se ufanaban los Estados Unidos, Europa y la Alianza que se ha formado para aislar a Rusia del resto del mundo.

No pod铆a ser de otra manera y ya lo ven铆amos advirtiendo, cuando a prop贸sito de analizar la postura de estos pa铆ses, frente a este derecho, que hoy forma parte del amplio elenco de los Derechos Humanos, lo hab铆an con un doble rasero, siempre utiliz谩ndolos para afianzar sus intereses y nunca con el sano prop贸sito de garantizarlo imparcialmente como derecho universal.

No, la imparcialidad, dista mucho del comportamiento de estos pa铆ses, primero est谩n sus intereses, segundo, sus intereses y tercero su intereses. Bajo esa 贸ptica ven al resto del mundo, poniendo siempre sus intereses por delante aunque esto signifique atropellar y menospreciar los derechos de los dem谩s e incluso el Derecho Internacional.

Y una ligera retrospectiva de su comportamiento en los acontecimientos a nivel mundial pone de relieve lo que afirmamos. Con respecto a la Organizaci贸n de las Naciones Unidas, aceptan sus acuerdos, cuando estos no les afectan, pero cuando est谩n en minor铆a, frente a la discusi贸n de una materia de importancia y son derrotados por el voto de la mayor铆a, desconocen las decisiones, no las cumplen y no hay poder que les impida hacer lo que les venga en gana (Ejemplo, Invasi贸n a Irak; El bloqueo a Cuba, Imposici贸n a granel de sanciones a todo el que se les ocurra, entre otros casos).

Y no es solamente, ahora, con relaci贸n a la crisis ucraniana, sino que es una conducta reiterativa, que la podemos apreciar tambi茅n en materia de los Derechos Humanos, drogas, entre otras cosas.

En materia de Derechos Humanos, Estados Unidos no firma la gran mayor铆a de los Convenios Internacionales sobre la materia, ya los hemos enumerado en otras reflexiones, pero se dan el lujo de unilateralmente, hacer listas negras con los que cumplen o no con la protecci贸n y defensa de estos Derechos. Muchos pa铆ses europeos, por su parte han creado muros de contenci贸n contra los migrantes y aprobados normas que impiden su ingreso a los pa铆ses, atropellando tambi茅n de esta manera el Derecho Humanitario. As铆 mantienen un doble rasero, dicen defender estos derechos y por otro lado, se los desconocen a millones de personas.

Este doble rasero, hoy, se pone claramente en evidencia, frente a la crisis ucraniana y con un Derecho, que cada d铆a se hace m谩s prioritario como lo es el Derecho a La Libertad de Expresi贸n, que en su ejercicio garantiza u orienta el que los ciudadanos tengan acceso a la Verdad.

Y es precisamente, limitar el acceso a la Verdad, lo que pretenden los Estados Unidos, la Uni贸n Europea y sus aliados cuando bloquean la Cadena Televisiva Rusia Today y a la agencia de noticias Sputnik, que transmit铆an en directa las operaciones militares que se desarrollan desde el escenario de conflicto.

Estas medidas de censura, tienen un doble prop贸sito, por un lado, impedir que millones de personas se enteren de la realidad de los acontecimientos y por otro lado, impulsar el proceso de desinformaci贸n de los medios occidentales, estigmatizando a Rusia y al mismo tiempo descalificando a decenas de comunicadores sociales y medios que tratan de informar imparcialmente, para que la ciudadan铆a se fije sus propios criterios sobre los hechos.

Pero esta medida de Amordazar y censurar a los medios, adem谩s de violentar los Derechos Comunicacionales en general, censura en espec铆fico al Derecho a la Libertad de Expresi贸n, que es un Derecho Humano, contemplando en la Carta Internacional de los Derechos Humanos; atropella, igualmente, otros derechos estrechamente relacionados con este, como por ejemplo, El Derecho de Accesar a cualquier medio para obtener informaciones, opiniones y noticias; El Derecho a Recibir Informaci贸n por cualquier medio y el Derecho que tiene todo ciudadano, de formar su propia opini贸n, sobre cualquier acontecimiento, para lo cual requiere investigar y tener acceso a las informaciones correspondientes; el Derecho a Pensar libremente, porque el ser humano requiere la informaci贸n para la reflexi贸n y la fijaci贸n de criterios propios.

Como soldaditos de plomo, vemos que los medios occidentales siguen al pie de la letra estas medidas de amordazamiento y observamos por ejemplo, a las Cadenas norteamericanas de noticias como CNN y sus hom贸logas europeas, se acoplan a las medidas de censura. Lo mismo lo hace Youtube y Google, todos, de la mano, censurando e impidiendo que millones de personas en el mundo se informen, negando su propia esencia, como medios de comunicaci贸n, que tienen la obligaci贸n 茅tica de informar imparcial y verazmente los pormenores de cualquier acontecimiento de inter茅s nacional e internacional.

Fuente: Jes煤s Sotillo Bol铆var (Aporrea)