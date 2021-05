–

芦Si la libertad significa algo, es el derecho

a decirle a la gente lo que no quiere o铆r禄. George Orwell.

Prefacio in茅dito a Rebeli贸n en la granja

Dicen que las primeras v铆ctimas que se cobran las guerras son la verdad y la libertad de prensa. Desde hace un a帽o, cuando se volvi贸 com煤n ver a pol铆ticos y personajes p煤blicos invocar met谩foras b茅licas[1] con el fin de aleccionarnos sobre la necesidad de cerrar filas en la lucha contra la pandemia, hemos visto en efecto c贸mo medios de comunicaci贸n de todo perfil ideol贸gico ofrec铆an una visi贸n monocolor acerca de la crisis sanitaria, ignorando y silenciando voces y opiniones que abogaban por un abordaje diferente, secuestrando as铆 toda posibilidad de un debate p煤blico y plural. Ahora, El Salto Diario acaba de desempe帽ar el papel de censor.

En los 煤ltimos meses, el m茅dico Jos茅 R. Loayssa, la jurista Paz Franc茅s y el historiador Ariel Petruccelli han trabajado en un an谩lisis del primer a帽o de pandemia, desde el punto de vista cient铆fico y m茅dico, como el pol铆tico y social. El resultado ha sido el libro Covid-19. La respuesta autoritaria y la estrategia del miedo. Los autores hab铆an propuesto a El Salto Diario un art铆culo a modo de resumen de las tesis desarrolladas en el ensayo, y hab铆a sido aceptado. Un d铆a antes de su aparici贸n, los responsables de El Salto Diario han decidido no publicarlo. Prueba del volantazo en el 煤ltimo minuto es que el art铆culo lleg贸 a estar publicado durante unas horas en la web de El Salto, como puede comprobarse en este enlace [2].

El libro publicado es un estudio exhaustivo, de 440 p谩ginas, donde se pasa revista a las cuestiones m谩s discutidas acerca del virus y la enfermedad, examinando decenas de art铆culos cient铆ficos; ofreciendo, adem谩s, una lectura en clave pol铆tica sobre la gesti贸n llevada a cabo por las autoridades. El art铆culo que los autores propusieron a El Salto Diario, 芦Covid-19, a帽o uno: balance de una pesadilla autoritaria y de una gesti贸n fracasada禄, s铆ntesis del libro, ha sido rechazado por el medio arguyendo que:

1. El contenido del art铆culo no es compatible con la postura de El Salto.

2. Se mezcla an谩lisis cient铆fico y opiniones pol铆ticas, siendo un formato incompatible con el del medio (驴?).

3. Se podr铆a herir la sensibilidad de miles de personas que han perdido a seres queridos.

4. El art铆culo contendr铆a 芦afirmaciones falsas禄.

En su respuesta a El Salto Diario, los autores propon铆an que el medio a帽adiera una nota afirmando no compartir lo expuesto en el art铆culo; aduc铆an que entre los autores tambi茅n ha habido p茅rdidas personales fruto de la pandemia; e instaban a El Salto a explicar cu谩les ser铆an esas 芦afirmaciones falsas禄 y por qu茅. En este 煤ltimo punto, a煤n no ha habido respuesta, y El Salto ha reafirmado su voluntad de no publicar el art铆culo.

Para quien no lo sepa, durante las primeras semanas de confinamiento, uno de los autores, el m茅dico Jos茅 R. Loayssa, public贸 varios art铆culos en El Salto cr铆ticos con la gesti贸n de la pandemia; y, en octubre, junto al historiador Ariel Petruccelli, escribieron un art铆culo donde se hac铆a balance de lo ocurrido hasta entonces: 芦Covid-19, autoritarismo e izquierda confinada禄, un texto que se ley贸 masivamente y que, al parecer, levant贸 ampollas entre algunos responsables de El Salto, irritando a quienes no s贸lo no compart铆an el an谩lisis expuesto, sino que adem谩s y sobre todo niegan la posibilidad de un debate abierto, plural y pol茅mico sobre la pandemia.

No deber铆a sorprender que, en general as铆 como en lo que ata帽e a la crisis del coronavirus, los grandes medios de comunicaci贸n secuestren la opini贸n p煤blica priv谩ndola de una discusi贸n libre, llegando incluso a la censura estricta [3]; el viejo adagio 芦la libertad de prensa es la libertad de los due帽os de la prensa禄 sigue siendo igual de cierto.

Pero que un medio como El Salto Diario, nacido de los movimientos sociales como 芦contrapoder禄 y medio de 芦contrainformaci贸n禄, que est谩 financiado en buena medida por sus socios, lleve a cabo este acto de censura, impidiendo un debate sobre la pandemia tanto m谩s urgente precisamente por la falta de pluralidad de voces que ofrezcan otras perspectivas, am茅n de resultar desolador, constituye un ataque frontal a la libertad de expresi贸n.

Desde la casa editorial responsable de la publicaci贸n del libro se ha considerado necesario hacer p煤blicos estos hechos, y que cada cual pueda formarse su opini贸n al respecto.

[Nota: Se puede leer el art铆culo “Covid-19, a帽o uno. Balance de una pesadilla autoritaria y de una gesti贸n fracasada” reproducido en Kaos en la Red.]

Ediciones El Salm贸n

9 de mayo de 2021