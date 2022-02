–

Desde estas l铆neas, hace bien poco, advert铆amos de que en nuestro pa铆s, Vox ser铆a la gran sorpresa en los distintos procesos electorales. A煤n m谩s, predijimos que dar铆a el sorpasso a un PP en ca铆da libre. Las elecciones de Castilla y Le贸n han puesto encima de la mesa una realidad que algunos ocultaban, demosc贸picamente hablando, y, otros, especialmente quienes les auparon medi谩ticamente, ignoraban. Vox est谩 ya en condiciones de disputar al Partido Popular la hegemon铆a en las derechas patrias, especialmente tras la desaparici贸n de ese experimento gaseoso superfluo llamado Ciudadanos. No es un fen贸meno espec铆ficamente espa帽ol, aunque, es cierto, aqu铆 ha llegado con cierto retardo.

Nuestras previsiones, y nuestras quejas, hac铆an referencia, a esa mezcla entre hilaridad y bochorno que provocaban las actuaciones e interpretaciones de los dirigentes populares, desde su l铆der Pablo Casado, pasando por su secretario general, y terminando en la vacuidad y zafiedad que representa Isabel D铆az Ayuso. Todos ellos son fieles herederos de lo que representa el otrora presidente del Gobierno de Espa帽a, Jos茅 Mar铆a Aznar. Parafraseando al historiador Paul Preston, 鈥渃orrupci贸n, incompetencia pol铆tica y divisi贸n social鈥. La elecci贸n de Pablo Casado, frente a quien sin duda encarnaba una tradici贸n democratacristiana, Soraya Sainz de Santamar铆a, en el origen de tanta ignominia y vacio intelectual.

Advert铆amos adem谩s que tampoco les iba a la zaga la inacci贸n de un gobierno que no acababa de darse cuenta de lo b谩sico. Es cierto que, desde Unidas Podemos, se ha presionado para subir el SMI o para reformar algo el mercado laboral, pero el destrozo de d茅cadas de abandono a los m谩s d茅biles, de a帽os de implementar una pol铆tica econ贸mica dist贸pica hace que a fecha de hoy solo sean remiendos, que ayudan, pero poco m谩s. La situaci贸n econ贸mica de muchas familias espa帽olas no deja de empeorar, tal como recog铆a el 煤ltimo informe de la Fundaci贸n Foessa de Caritas, Evoluci贸n de la cohesi贸n social y consecuencias del COVID-19 en Espa帽a, que ya detallamos, aspecto que se puede extender a todo occidente, porque es cierto que, tal como recog铆a el 煤ltimo trabajo de investigaci贸n de Oxfam Intermon, Las desigualdades matan.

Los problemas del acceso a la vivienda, el encarecimiento de los precios de los alimentos y de la luz, la ausencia del ascensor social, la desprotecci贸n de la infancia y la juventud, la bajada de los salarios -en nombre de una farsa llamada competitividad-, las reglas fiscales ad hoc de la Uni贸n Monetaria Europea, la deuda privada descomunal,鈥 todo ha supuesto un ataque inmisericorde contra la inmensa mayor铆a de la ciudadan铆a, mientras unos pocos se enriquec铆an saqueando al Estado. Me refiero a una s煤per 茅lite, profundamente ego铆sta, de naturaleza intr铆nsecamente psic贸pata.

Las razones 煤ltimas del auge de un nuevo totalitarismo, sin complejos, es una consecuencia l贸gica del sistema pol铆tico surgido al albor del neoliberalismo

Del Totalitarismo invertido al Totalitarismo, a secas

La consolidaci贸n de Vox tiene rasgos comunes con el ascenso de las fuerzas iliberales en el entorno de las otrora democracias liberales. Las razones 煤ltimas del auge de un nuevo totalitarismo, sin complejos, es una consecuencia l贸gica del sistema pol铆tico surgido al albor del neoliberalismo. Nos referimos a la farsa de la democracia actual, donde lo que importa es la opini贸n de unos pocos, eso que Sheldon Wolin denomin贸 Totalitarismo invertido. El Totalitarismo invertido es el momento pol铆tico en el que el poder corporativo se despoja finalmente de su identificaci贸n como fen贸meno puramente econ贸mico y se transforma en una coparticipaci贸n globalizadora con el Estado. El sentir de los ciudadanos es irrelevante, sus anhelos despreciados, la democracia secuestrada. Se promueve la antidemocracia, figura que no adopta la forma de ataques expl铆citos a la idea del gobierno por el pueblo.

Todo es mucho m谩s sibilino. Significa alentar la 鈥渄esmovilizaci贸n c铆vica鈥, condicionando al electorado a entusiasmarse por per铆odos breves, controlando su lapso de atenci贸n y promoviendo luego la distracci贸n o la apat铆a. Para ello se utiliza sin escr煤pulos la inseguridad laboral como f贸rmula para la desmovilizaci贸n pol铆tica, para privatizar la ciudadan铆a. Malditas todas y cada una de las reformas laborales cuyo 煤nico objetivo era crear ciudadanos temerosos, d贸ciles. El miedo a perder el trabajo y el sustento de las familias condiciona cualquier petici贸n de mejora, de justicia, de democracia.

Los medios de comunicaci贸n dominantes han actuado como el brazo tonto del establishment, con sus medias verdades, infundiendo miedo en la ciudadan铆a. Las 茅lites manipulan, enfangan y ponen sus sucias manos en los conceptos m谩s rom谩nticos, en los sue帽os presentes en el subconsciente de los m谩s desfavorecidos, los despreciados, los humillados. Y para ello no dudan en acusar a estos grupos, los m谩s desfavorecidos, a aquellos que sufren cada d铆a la indignidad de sus pol铆ticas, de ser quienes 鈥渘os est谩n quitando al pastel鈥 al resto de la ciudadan铆a. 隆Falso! Son la avaricia e ineficacia de los m谩s poderosos y de las grandes corporaciones quienes est谩n secuestrando el porvenir de los ciudadanos. Cuando escuchaba y a煤n escucho los argumentos contra el salario m铆nimo de ciertos individuos, y de algunos economistas, inicialmente sent铆a rabia, tristeza infinita, pero ahora ya no. Simplemente, voy a combatirlos con el 谩nimo de erradicar todos y cada uno de sus falsos argumentos.

Lo han conseguido. Nos han dividido, nos han enfrentado. Frente al desorden que para ellos representamos todos aquellos que venimos denunciando la ineficacia, la desigualdad, y la corrupci贸n del actual sistema de gobernanza global, han recurrido al miedo. Me refiero a ese miedo antropol贸gico que saca lo peor de la condici贸n humana, y que est谩 devorando a una clase media desnortada, empobrecida y esquilmada.

Mientras que sus propuestas suponen un retroceso en t茅rminos de libertades y derechos civiles, su programa econ贸mico lleva a niveles extremos la protecci贸n de los que m谩s tienen

Vox es la consecuencia final l贸gica de un sistema de gobernanza que ya ha fracasado, el neoliberalismo, pero que, para perpetuarse en el poder, a las 茅lites me refiero, con el apoyo de cierta clase media, y la inoperancia de la izquierda, se acaba quitando la careta. Pasamos de esta manera del Totalitarismo Invertido al Totalitarismo a secas. Porque Vox, al igual que Bolsonaro en Brasil, o el propio Trump en los Estados Unidos, son neoliberales en stricto sensu, que no liberales. Mientras que sus propuestas suponen un retroceso en t茅rminos de libertades y derechos civiles, su programa econ贸mico lleva a niveles extremos la protecci贸n de los que m谩s tienen. Supone consolidar una combinaci贸n de pol铆ticas econ贸micas, sociales, educativas,鈥 claramente regresivas, ineficaces e injustas, desplegadas en las 煤ltimas tres d茅cadas por el establishment pol铆tico y econ贸mico, y vociferadas como verdades absolutas por su aparato medi谩tico. Ambas concepciones, neoliberalismo y liberalismo, no son equivalentes, aunque la deriva de muchos liberales, social-liberales e incluso socialdem贸cratas acabe en una confusi贸n de confusiones.

Debemos construir una alternativa 鈥渁 lo Roosvelt鈥, inclusiva, destinada al 90% de la ciudadan铆a, cre铆ble, con los mejores, donde sea la propia defensa de la condici贸n humana el centro de la reacci贸n frente a la barbarie del Totalitarismo. Hoy m谩s que nunca es necesaria una nueva hoja de ruta que, en primer lugar, como condici贸n necesaria, pase por recuperar el poder y la democracia para la ciudadan铆a, ahora en manos de unos pocos multimillonarios, caprichosos, ego铆stas, psic贸patas. Esto va de libertad, de igualdad y de fraternidad. Todo lo dem谩s, barbarie.