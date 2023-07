Libertad para Karla y Magda, alto a la criminalización

鈥De nueva cuenta el d铆a 28 de junio la CNDH ha demostrado el nulo inter茅s que tiene en dialogar con nosotras. Su inter茅s principal no es el di谩logo ni los procesos de justicia restaurativa, su intenci贸n es propiamente punitiva.

Sabemos que tradicionalmente hay dos maneras en las que se asumen los costos materiales de la protesta: 1. Los asume el Estado, ya sea por su responsabilidad hist贸rica o porque el costo pol铆tico es mayor. 2. El Estado criminaliza y obliga a lxs activistas a pagar con dinero y c谩rcel.

Lo inaudito en este momento es que el actor no es el Estado, sino la CNDH, el 贸rgano m谩ximo de defensa de los derechos humanos en el pa铆s y que, sin verg眉enza alguna, ha optado por el segundo camino. Es inaudito, lamentable y repugnante a la vez.

Todas las organizaciones de defensa de los ddhh deber铆an pronunciarse al respecto.

En contubernio con el INAH quieren que 5 mujeres, de las m谩s de 200 que estuvieron refugiadas en la Okupa paguen una cantidad de m谩s de 700 mil pesos por da帽os al inmueble.

De entre estas 5 mujeres est谩n Karla y Magda, dos compa帽eras que s贸lo estuvieron las 煤ltimas dos semanas en la casa de refugio y a quienes ahora se les busca acusar de despojo, como si hubieran participado de la toma y de da帽os.

No hay ning煤n principio de justicia, de presunci贸n de inocencia ni de proporcionalidad en la intentona punitiva de la cndh.

Sabemos que esta administraci贸n ha sido muy criticada por las diversas organizaciones de derechos humanos del pa铆s, por sus graves omisiones y por la falta de independencia respecto del gobierno federal. Pero lo que enfrentamos ahora no se trata de una omisi贸n, es un ejercicio activo y consciente de la Comisi贸n de mandar a mujeres a la c谩rcel.

Desde aqu铆 nosotras le decimos al inah y a la cndh que les pagamos sus 700 mil pesos el d铆a que resuelvan todos los expedientes de violacion a los derechos humanos de las v铆ctimas de feminicio en este pa铆s.

La deuda es tuya, Rosario Piedra, no nuestra. Restaurar un edifico, INAH, no te cuesta ni una sola vida.

Cumplan con su trabajo, no cederemos ante su indolencia ni dejaremos de protestar por su hostigamiento y su criminalizacion.

#LaCndhNoMeCuida